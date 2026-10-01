TBMM'de yeni yasama yılı heyecanı! Cumhur İttifakı temsilcileri A Haber'de: "Devlet ayakta kimse panik yapmasın"
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başlarken gözler Genel Kurul'da verilecek mesajlara çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabının yanı sıra yeni anayasa, Terörsüz Türkiye ve siyasetin gündemindeki başlıklar Meclis'te ele alınacak. A Haber ekibi, TBMM'den gün boyunca canlı yayın ve özel bağlantılarla Meclis gündemini, kulislerdeki gelişmeleri ve konukların değerlendirmelerini anbean aktaracak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yoğun gündem başlıklarıyla yeni yasama yılına başlıyor. Gözler, Genel Kurul'da konuşacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un vereceği mesajlara çevrildi. Yeni anayasa ve Terörsüz Türkiye süreci Meclis'in öncelikli başlıkları arasında yer alırken, siyasetin sıcak gündemi de Genel Kurul ve kulislerde ele alınacak.
A Haber ekranlarında canlı yayına bağlanan Cumhur İttifakı temsilcileri, Meclis gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yapılan değerlendirmelerde, "Artık silahın ve şiddetin miadı dolmuştur" mesajı öne çıktı.
A Haber ekibi, TBMM'den gün boyunca canlı bağlantılar ve özel konuklarla Meclis gündemindeki gelişmeleri aktaracak.
CANLI ANLATIM
"MANİPÜLASYONUN HİÇBİR MAZERETİ OLAMAZ"
Yeni yasama yılının millete ve devlete hayırlı olmasını temenni ederek konuşmasına başlayan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis'in önünde yoğun ve tartışmalı bir gündem olduğunu belirterek, fon tartışmaları üzerinden iktidara yüklenen muhalefete tepki gösterdi. Muhalefetin yapıcı bir öneri sunmadığını ifade eden Akçay, "Eleştiriler olabilir, olması da gerekir ama muhalefetin ortaya koyduğu hiçbir öneri yok. Bir siyasi istismar peşindeler ve biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunu doğru ve sağlıklı bulmuyoruz. Yürütme erki, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere duruma bizzat el koymuştur. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında bir koordinasyon kurulu ve altında 4 birim oluşturuldu. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ve yargı organlarımız aktif bir şekilde soruşturmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.
Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin konuya ilişkin hassasiyetle üzerinde durduğu 4 ana başlığı aktaran Akçay, "Birincisi, finansal istikrarın korunması gerekir ve spekülatif açıklamalardan özenle kaçınılmalıdır. İkincisi, küçük yatırımcılar dediğimiz tasarruf sahibi vatandaşlarımızın hakkının ve hukukunun korunması şarttır. Üçüncüsü, her kim olursa olsun yapılan hukuksuzlukların hesabının mutlaka sorulmasıdır. Dördüncüsü ise siyasi istismardan özenle kaçınılmasıdır. Bu sorumluluk sadece iktidara değil; tüm siyasi partilere, siyasetçilere ve medyaya düşmektedir" sözleriyle aktardı.
"MANİPÜLASYONUN İÇİNDE YER ALANIN HİÇBİR MAZERETİ OLAMAZ"
Tartışmalara konu olan yaklaşık 130 fonun borsa işlem hacminin yalnızca yüzde 1'ine tekabül ettiğini, tasfiye ve hukuki süreçlerin Sayın Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda hızla tamamlanacağını hatırlatan Akçay, Türkiye'nin mali ve bankacılık yapısının çok güçlü olduğunun altını çizdi. Siyasette etik dışı ve kanun dışı iddiaların varlığına ilişkin konuşan Akçay, "İster etik dışı olsun ister hukuk ve kanun dışı olsun, her ne olursa olsun, kim olursa olsun ve hangi siyasi partiden olursa olsun gereğinin hukuki çerçevede yapılması gerekir. Kimseye itibar suikastı da yapılmamalıdır; ancak bu manipülasyonun içerisinde bilerek yer almış birisi varsa, bunun hiçbir mazereti ve gerekçesi olamaz. Türkiye'nin güçlü sermaye piyasası ve sağlam bankacılık sistemi vardır; ümitsiz olmaya ve panik yapmaya hiç gerek yoktur, devletimiz ayaktadır ve görevini yapmaktadır" dedi.
MECLİS'TE ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULACAK MI?
Devlet Denetleme Kurulu'nun yanı sıra TBMM çatısı altında bir komisyon kurulup kurulmayacağı konusundaki tartışmaları değerlendiren Erkan Akçay, "Bu durum önümüzdeki günlerde yapılacak istişarelerle netleşir. Bir komisyon kurulmasında herhangi bir beis yoktur; ama illa kurulması şart diye bir durum da söz konusu değildir. Deyim yerindeyse kurulsa da olur, kurulmasa da olur diyebileceğimiz bir süreçtir. Eğer kurulacak olursa bu bir soruşturma değil, araştırma komisyonu niteliğinde olur ve paydaş kurumlara perspektif sunacak bir rapor hazırlayabilir. Gelişmeleri takip edip karar verilecektir" şeklinde konuştu.
'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' ÇAĞRISI MİLLET VİCDANININ SESİDİR
Yaz dönemi boyunca sahada vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve halkın 'Terörsüz Türkiye' projesine gösterdiği kabulün siyaset kurumlarının çok üzerinde olduğunu belirten Akçay, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi adımına dikkat çekerek, "Vatandaşımızın sağduyusu, geçmişte yaşanan acıları dikkate alarak huzurlu, güvenli ve gelecek kaygısı taşımadığı bir ülkede yaşama arzusunu ortaya koyuyor. 22 Ekim 2024'te Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı hamle, çıkış ve tarihi çağrı, aslında doğrudan millet vicdanının sesidir. Bu sadece Türkiye için değil; Kafkaslar, Balkanlar, Orta Doğu ve Türk dünyasını içine alan geniş bir coğrafyada dalga dalga etkisini gösterecek bir adımdır. Nitekim şimdiden Irak'ta ve Suriye'de olumlu sonuçları görülmeye başlanmıştır. Bölge halkları pusulalarını Türkiye'ye çevirmiştir; çünkü Türkiye bölgenin en güçlü, en istikrarlı ülkesidir ve bu tarihi sürece öncülük etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.
MECLİS 51 GÜN SONRA MESAİYE BAŞLIYOR
TBMM yeni yasama yılına başlıyor. Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
"BEDELİNİ HEM SİYASETEN HEM DE HUKUK ÖNÜNDE ÖDEYECEKLER"
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı tarihi konuşmayı hatırlatarak fon tartışmalarına dair partisinin kararlı tutumunu aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Bir siyasi hareketin böyle sınamalarla karşılaşması, hayatın bizi böyle durumlarla karşı karşıya getirmesi hepimizin kalbini yaralayan, dava ahlakımızda, şuurumuzda ve gönlümüzde yaralar açan bir hadisedir. Burada sorumlu kim olursa olsun, hangi mevkide olursa olsun sonuna kadar araştırmanın ve tetkikin gideceğini en üst düzeyden milletimizle paylaştık. Biz mazlumlara umut olmak için yola çıkmış bir hareketiz ve siyasi varlık gayemiz budur. Aramızdan kim böyle bir yanlışın içine düşerse sonuna kadar gidileceğinin siyasi tarihimizde onlarca örneği vardır. Kim hangi mevkide olursa olsun bu yanlışın içine düşmüşse bedelini ödeyecektir; ama siyaseten ödeyecektir, ama hukuk önünde ödeyecektir. Hesabını da hukuk önünde verecektir, buradaki irademiz nettir" ifadelerini kullandı.
Süreç kapsamında mal varlığı tedbirleri, yurt dışı çıkış yasakları ve haksız tutarların iadesi gibi mekanizmaların işletildiğini belirten Büyükgümüş, "Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Adalet Bakanlığımızın yer aldığı bir heyet oluşturuldu. İdari ve yasal tedbirler tüm boyutlarıyla çalışılıyor. Bir yerde hata yapıldıysa köküne, dibine, kim olduğuna bakılmaksızın gidilir. Kanun dışı olmasa bile etik dışı davrananların da tasfiye edilmesi konusunda partimizin geniş bir birikimi ve dava ahlakı vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Gönlümle kelamım arasına bir perde koymadan sizinle dertleşeceğim' diyerek bu iradeyi en açık yüreklilikle ortaya koymuştur" sözleriyle aktardı.
SİSTEMİK RİSK İDDİALARINA VE ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ
Sermaye piyasalarına yönelik "sistemik risk" iddialarını yalanlayan ve muhalefetin tutumunu eleştiren Büyükgümüş, "Finansal piyasalarımız açısından kesinlikle sistemik bir risk yoktur. Türkiye'de sermaye piyasalarının toptan bir riske girebileceğine dönük bu bühtan, 85 milyonu ilgilendiren bir probleme yol açabilir; böyle bir durum asla söz konusu değildir. Fonlar tasfiye ediliyor, usulsüz ve hatalı işlem yapanlar tek tek tespit edilip tedbirler alınıyor. Maalesef eski kirli dilleriyle, iftira siyasetiyle hareket ediyorlar. Başta Özgür Özel olmak üzere kendileri en ufak bir tedbiri dahi almaktan acizler. Yargılanan belediye başkanlarının esiri olmuş bir teşkilat görünümündeler; çünkü aynı kirliliğin, aynı ahlaksız anlayışın bir parçası durumundalar. Döndürüp Cumhurbaşkanımıza ve partimize laf söylemek onların haddi değildir" şeklinde konuştu.
YENİ YASAMA YILINDA ÖNCELİK: EMEKLİLER VE SABİT GELİRLİLER
Yaz döneminde Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında sahada milletle iç içe olduklarını, sadece İstanbul'un 39 ilçesinde adeta çıkarma yaptıklarını ifade eden Ahmet Büyükgümüş, Meclis'in yeni dönem ekonomi hedeflerine değinerek, "Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin oluşturduğu küresel maliyetlere ve asrın felaketi olan depremin 120 milyar dolarlık devasa faturasına rağmen sözünü tutan bir iktidar olduk. 600 binden fazla konut, yol, okul, hastane inşa ederek 11 şehrimizi ayağa kaldırıyoruz. Şimdi Meclis'te yürüteceğimiz stratejide odaklanacağımız en temel nokta; sabit gelirli ve emekli büyüklerimizin, vatandaşlarımızın çektiği sıkıntılara dönük önemli bir sosyal hamleyi başlatmaktır. Hem partimizde hem bakanlıklarımızda yoğun bir çalışma var; yasa gereken kısımları TBMM'de ele alacağız, idari kısımları ise bakanlıklarımız yürütecek. Toplumsal olarak artan sosyoekonomik problemlerin tamamını yeni süreçte Meclis çatısı altında çözüme kavuşturacağız" değerlendirmesinde bulundu.