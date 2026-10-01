Yeni yasama yılının millete ve devlete hayırlı olmasını temenni ederek konuşmasına başlayan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis'in önünde yoğun ve tartışmalı bir gündem olduğunu belirterek, fon tartışmaları üzerinden iktidara yüklenen muhalefete tepki gösterdi. Muhalefetin yapıcı bir öneri sunmadığını ifade eden Akçay, "Eleştiriler olabilir, olması da gerekir ama muhalefetin ortaya koyduğu hiçbir öneri yok. Bir siyasi istismar peşindeler ve biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunu doğru ve sağlıklı bulmuyoruz. Yürütme erki, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere duruma bizzat el koymuştur. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında bir koordinasyon kurulu ve altında 4 birim oluşturuldu. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ve yargı organlarımız aktif bir şekilde soruşturmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin konuya ilişkin hassasiyetle üzerinde durduğu 4 ana başlığı aktaran Akçay, "Birincisi, finansal istikrarın korunması gerekir ve spekülatif açıklamalardan özenle kaçınılmalıdır. İkincisi, küçük yatırımcılar dediğimiz tasarruf sahibi vatandaşlarımızın hakkının ve hukukunun korunması şarttır. Üçüncüsü, her kim olursa olsun yapılan hukuksuzlukların hesabının mutlaka sorulmasıdır. Dördüncüsü ise siyasi istismardan özenle kaçınılmasıdır. Bu sorumluluk sadece iktidara değil; tüm siyasi partilere, siyasetçilere ve medyaya düşmektedir" sözleriyle aktardı.

"MANİPÜLASYONUN İÇİNDE YER ALANIN HİÇBİR MAZERETİ OLAMAZ"

Tartışmalara konu olan yaklaşık 130 fonun borsa işlem hacminin yalnızca yüzde 1'ine tekabül ettiğini, tasfiye ve hukuki süreçlerin Sayın Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda hızla tamamlanacağını hatırlatan Akçay, Türkiye'nin mali ve bankacılık yapısının çok güçlü olduğunun altını çizdi. Siyasette etik dışı ve kanun dışı iddiaların varlığına ilişkin konuşan Akçay, "İster etik dışı olsun ister hukuk ve kanun dışı olsun, her ne olursa olsun, kim olursa olsun ve hangi siyasi partiden olursa olsun gereğinin hukuki çerçevede yapılması gerekir. Kimseye itibar suikastı da yapılmamalıdır; ancak bu manipülasyonun içerisinde bilerek yer almış birisi varsa, bunun hiçbir mazereti ve gerekçesi olamaz. Türkiye'nin güçlü sermaye piyasası ve sağlam bankacılık sistemi vardır; ümitsiz olmaya ve panik yapmaya hiç gerek yoktur, devletimiz ayaktadır ve görevini yapmaktadır" dedi.

MECLİS'TE ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULACAK MI?

Devlet Denetleme Kurulu'nun yanı sıra TBMM çatısı altında bir komisyon kurulup kurulmayacağı konusundaki tartışmaları değerlendiren Erkan Akçay, "Bu durum önümüzdeki günlerde yapılacak istişarelerle netleşir. Bir komisyon kurulmasında herhangi bir beis yoktur; ama illa kurulması şart diye bir durum da söz konusu değildir. Deyim yerindeyse kurulsa da olur, kurulmasa da olur diyebileceğimiz bir süreçtir. Eğer kurulacak olursa bu bir soruşturma değil, araştırma komisyonu niteliğinde olur ve paydaş kurumlara perspektif sunacak bir rapor hazırlayabilir. Gelişmeleri takip edip karar verilecektir" şeklinde konuştu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' ÇAĞRISI MİLLET VİCDANININ SESİDİR

Yaz dönemi boyunca sahada vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve halkın 'Terörsüz Türkiye' projesine gösterdiği kabulün siyaset kurumlarının çok üzerinde olduğunu belirten Akçay, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi adımına dikkat çekerek, "Vatandaşımızın sağduyusu, geçmişte yaşanan acıları dikkate alarak huzurlu, güvenli ve gelecek kaygısı taşımadığı bir ülkede yaşama arzusunu ortaya koyuyor. 22 Ekim 2024'te Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı hamle, çıkış ve tarihi çağrı, aslında doğrudan millet vicdanının sesidir. Bu sadece Türkiye için değil; Kafkaslar, Balkanlar, Orta Doğu ve Türk dünyasını içine alan geniş bir coğrafyada dalga dalga etkisini gösterecek bir adımdır. Nitekim şimdiden Irak'ta ve Suriye'de olumlu sonuçları görülmeye başlanmıştır. Bölge halkları pusulalarını Türkiye'ye çevirmiştir; çünkü Türkiye bölgenin en güçlü, en istikrarlı ülkesidir ve bu tarihi sürece öncülük etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.