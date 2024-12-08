Suriye'de bir devrin sonu: Esad Şam'ı terk etti rejim yıkıldı

07:38 08 Aralık 2024

Suriye Devrimci ve Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı yaptığı açıklamada Suriyelilere çağrıda bulunurken bugünden sonra ülkenin politikalarına dair ipuçları verdi.

İşte o açıklamalar:

Esad, işlediği suçlardan kaçmak için gece yarısı Şam'dan kaçtı ve güvenliği sağlamak için silahlı muhalefet üyeleri görevlendirildi.

Suriye'de silah taşımayan herkes güvendedir ve vatandaşlardan güvenlik sağlanana kadar evlerinde kalmalarını rica ediyorum.

Cumhuriyet Muhafızları ve rejim askerleri mevzilerinden kaçtı, hiçbir Suriyeliye hakaret edilmesini kabul etmeyeceğiz.

Güvenlik Şam'a döndükten sonra çalışanların departmanlarına dönmelerini sabırsızlıkla bekliyoruz.

Mültecilere ve yerinden edilmiş insanlara şunu söylüyorum: Suriye'nin size ihtiyacı var ve yakında geri döneceksiniz ki birlikte kutlayalım.

Halk galip geldi ve zalim mağlup edildi. Güvenlik güçlerinin liderlerinin kaçışını izledik ve devrimci grupların Şam'a girişi sırasında yalnızca birkaç çatışma yaşandı.

Devrimimiz intikamın değil, gururun ve haysiyetin devrimidir. Biz iktidarın düzgün bir şekilde aktarılmasını istiyorduk ama zalim Esad işlediği suçlardan kaçmak için kaçmaya karar verdi.

Bir sonraki aşamaya ilişkin adımlar üzerinde anlaşmaya varmak için komşu ülkeler ve Birleşmiş Milletler ile görüşmeye çalışacağız.

Komşu ülkelerin işlerine karışmayacağız, yeni bir Suriye inşa etmeye ve uluslararası anlaşmalara uymaya çalışacağız.

Suriye'nin birleşik bir devlet olmasını istiyoruz ve Kürt kardeşlerimize her türlü yabancı örgütten ayrılmaları çağrısında bulunuyorum.

Yeni Suriye'de mezhepçiliğe yer yoktur ve kim suç işlerse hukuka göre cezalandırılacaktır.