08 Aralık 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Canlı Anlatım Dünya Haberleri

Suriye'de bir devrin sonu: Esad Şam'ı terk etti rejim yıkıldı

CANLI ANLATIM DÜNYA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.12.2024 06:18 Güncelleme: 08.12.2024 07:41
ABONE OL
Suriye’de bir devrin sonu: Esad Şam’ı terk etti

Suriye'de yıllardır süren işkence ve zulmün sonu gelirken Beşar Esad Şam'ı terk etti. Suriye Muhalefet lideri Hadi El Bahra Esad rejiminin yıkıldığını duyururken, ülke genelinde camilerden tekbir sesleri yükseliyor.Muhalifler tarafından yurt dışında yaşanan Suriyelilere çağrı yaparken "Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz" çağrısı yapıldı. İşte dakika dakika yaşananlar...

Suriye binlerce masum insanın katili olan Beşar Esad ülkenin başkenti Şam'ı terk etti. Suriye'de halk sokaklara inerek yıllardır süren zulmün bitişini kutlamaya başladı.

AHaber CANLI YAYIN

İşte dakika dakika yaşananlar...

CANLI ANLATIM
07:38 08 Aralık 2024

"KÜRTLER HER TÜRLÜ YABANCI ÖRGÜTTEN AYRILSIN"

Suriye Devrimci ve Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı yaptığı açıklamada Suriyelilere çağrıda bulunurken bugünden sonra ülkenin politikalarına dair ipuçları verdi.

İşte o açıklamalar:

Esad, işlediği suçlardan kaçmak için gece yarısı Şam'dan kaçtı ve güvenliği sağlamak için silahlı muhalefet üyeleri görevlendirildi.

Suriye'de silah taşımayan herkes güvendedir ve vatandaşlardan güvenlik sağlanana kadar evlerinde kalmalarını rica ediyorum.

Cumhuriyet Muhafızları ve rejim askerleri mevzilerinden kaçtı, hiçbir Suriyeliye hakaret edilmesini kabul etmeyeceğiz.

Güvenlik Şam'a döndükten sonra çalışanların departmanlarına dönmelerini sabırsızlıkla bekliyoruz.

Mültecilere ve yerinden edilmiş insanlara şunu söylüyorum: Suriye'nin size ihtiyacı var ve yakında geri döneceksiniz ki birlikte kutlayalım.

Halk galip geldi ve zalim mağlup edildi. Güvenlik güçlerinin liderlerinin kaçışını izledik ve devrimci grupların Şam'a girişi sırasında yalnızca birkaç çatışma yaşandı.

Devrimimiz intikamın değil, gururun ve haysiyetin devrimidir. Biz iktidarın düzgün bir şekilde aktarılmasını istiyorduk ama zalim Esad işlediği suçlardan kaçmak için kaçmaya karar verdi.

Bir sonraki aşamaya ilişkin adımlar üzerinde anlaşmaya varmak için komşu ülkeler ve Birleşmiş Milletler ile görüşmeye çalışacağız.

Komşu ülkelerin işlerine karışmayacağız, yeni bir Suriye inşa etmeye ve uluslararası anlaşmalara uymaya çalışacağız.

Suriye'nin birleşik bir devlet olmasını istiyoruz ve Kürt kardeşlerimize her türlü yabancı örgütten ayrılmaları çağrısında bulunuyorum.

Yeni Suriye'de mezhepçiliğe yer yoktur ve kim suç işlerse hukuka göre cezalandırılacaktır.

07:28 08 Aralık 2024

ABD: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Biden ve ekibinin, Suriye'deki "olağanüstü" gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Savett, ABD Başkanının, bölgesel ortaklarla yakın irtibatının sürdüğünü ifade etti.

06:54 08 Aralık 2024

SURİYE'YE GERİ DÖNÜN ÇAĞRISI

Muhalifler tarafından yurtdışında yaşanan Suriyelilere çağrı yaparken "Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz" çağrısı yapıldı.
06:35 08 Aralık 2024

TELEVİZYON VE RADYO BİNASI MUHALİFLERDE

Suriyeli muhalifler başkent Şam'daki radyo ve televizyon binasını ele geçirdi.

TELEVİZYON VE RADYO BİNASI MUHALİFLERDE
06:17 08 Aralık 2024

MUHALEFETTEN AÇIKLAMA: REJİM YIKILDI

Suriye Muhalefet lideri Hadi El Bahra yaptığı açıklamada Esad rejiminin yıkıldığını duyurdu.
06:01 08 Aralık 2024

MAHKUMLAR SERBEST BIRAKILDI

Şam'da rejimle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki tutsaklar da cezaevini basan göstericiler tarafından kurtarıldı.

05:42 08 Aralık 2024

REJİM GÜÇLERİ ÇEKİLDİ

Rejim güçleri, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekildi.
05:35 08 Aralık 2024

REJİM ÇÖKTÜ

Suriye Ordu Komutanlığı, subaylara rejimin çöktüğünü bildirdi.
05:28 08 Aralık 2024

ESAD ŞAM'I TERK ETTİ

Reuters'in iddiasına göre; Beşar Esad Şam'ı terk ederek, bilinmeyen bir noktaya hareket etti. .
00:05 08 Aralık 2024

ABD MEDYASI: REJİM ÇÖKECEK

ABD medyası, Başkan Joe Biden yönetiminin Suriye'de rejim karşıtı grupların hızlı ilerleyişini yakından takip ettiğini, Beşşar Esed rejiminin bir kaç gün içinde düşeceğine inandıklarını iddia etti.

 

Daha Fazla Gör