Suriye'de bir devrin sonu: Esad Şam'ı terk etti rejim yıkıldı
Suriye'de yıllardır süren işkence ve zulmün sonu gelirken Beşar Esad Şam'ı terk etti. Suriye Muhalefet lideri Hadi El Bahra Esad rejiminin yıkıldığını duyururken, ülke genelinde camilerden tekbir sesleri yükseliyor.Muhalifler tarafından yurt dışında yaşanan Suriyelilere çağrı yaparken "Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz" çağrısı yapıldı. İşte dakika dakika yaşananlar...
Suriye binlerce masum insanın katili olan Beşar Esad ülkenin başkenti Şam'ı terk etti. Suriye'de halk sokaklara inerek yıllardır süren zulmün bitişini kutlamaya başladı.
İşte dakika dakika yaşananlar...
"KÜRTLER HER TÜRLÜ YABANCI ÖRGÜTTEN AYRILSIN"
Suriye Devrimci ve Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı yaptığı açıklamada Suriyelilere çağrıda bulunurken bugünden sonra ülkenin politikalarına dair ipuçları verdi.
İşte o açıklamalar:
Esad, işlediği suçlardan kaçmak için gece yarısı Şam'dan kaçtı ve güvenliği sağlamak için silahlı muhalefet üyeleri görevlendirildi.
Suriye'de silah taşımayan herkes güvendedir ve vatandaşlardan güvenlik sağlanana kadar evlerinde kalmalarını rica ediyorum.
Cumhuriyet Muhafızları ve rejim askerleri mevzilerinden kaçtı, hiçbir Suriyeliye hakaret edilmesini kabul etmeyeceğiz.
Güvenlik Şam'a döndükten sonra çalışanların departmanlarına dönmelerini sabırsızlıkla bekliyoruz.
Mültecilere ve yerinden edilmiş insanlara şunu söylüyorum: Suriye'nin size ihtiyacı var ve yakında geri döneceksiniz ki birlikte kutlayalım.
Halk galip geldi ve zalim mağlup edildi. Güvenlik güçlerinin liderlerinin kaçışını izledik ve devrimci grupların Şam'a girişi sırasında yalnızca birkaç çatışma yaşandı.
Devrimimiz intikamın değil, gururun ve haysiyetin devrimidir. Biz iktidarın düzgün bir şekilde aktarılmasını istiyorduk ama zalim Esad işlediği suçlardan kaçmak için kaçmaya karar verdi.
Bir sonraki aşamaya ilişkin adımlar üzerinde anlaşmaya varmak için komşu ülkeler ve Birleşmiş Milletler ile görüşmeye çalışacağız.
Komşu ülkelerin işlerine karışmayacağız, yeni bir Suriye inşa etmeye ve uluslararası anlaşmalara uymaya çalışacağız.
Suriye'nin birleşik bir devlet olmasını istiyoruz ve Kürt kardeşlerimize her türlü yabancı örgütten ayrılmaları çağrısında bulunuyorum.
Yeni Suriye'de mezhepçiliğe yer yoktur ve kim suç işlerse hukuka göre cezalandırılacaktır.
ABD: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Biden ve ekibinin, Suriye'deki "olağanüstü" gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Savett, ABD Başkanının, bölgesel ortaklarla yakın irtibatının sürdüğünü ifade etti.
SURİYE'YE GERİ DÖNÜN ÇAĞRISI
TELEVİZYON VE RADYO BİNASI MUHALİFLERDE
Suriyeli muhalifler başkent Şam'daki radyo ve televizyon binasını ele geçirdi.
MUHALEFETTEN AÇIKLAMA: REJİM YIKILDI
MAHKUMLAR SERBEST BIRAKILDI
Şam'da rejimle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki tutsaklar da cezaevini basan göstericiler tarafından kurtarıldı.
REJİM GÜÇLERİ ÇEKİLDİ
ESAD ŞAM'I TERK ETTİ
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