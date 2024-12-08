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Suriye'de Esad rejimi çöktü! Şimdi ne olacak? Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi

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ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 08.12.2024 09:13 Güncelleme: 08.12.2024 09:27
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Suriye’de şimdi ne olacak?

Esad başkent Şam’ı terk etti. Suriye'de 61 yıllık Baas ve 54 yıllık Esad rejimi sona erdi. Ülke genelinde kutlamalar başladı. Uzman isimler A Haber'de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmaların ardından ülkede Halep, İdlib, Hama'dan başlayarak pek çok bölgede kontrolü kaybetti. Son olarak başkent Şam'da halkın da sokaklara dökülmesiyle rejim güçleri, kamu kurumları ve sokaklardan çekilmeye başlarken rejim karşıtı gruplar kent merkezinde kontrollerini artırdı.

61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esad ailesi iktidarı sona ermiş oldu.

Uzman isimler A Haber'de sıcak gelişmeyi değerlendirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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09:11 08 Aralık 2024

“ARTIK HALK KONUŞACAK”

Emekli Albay İbrahim Keleş: Artık burada herkes susacak halk konuşacak. Halk şu anda sadece sevincini yaşamaya gayret ediyor. Yarın bir gün sandıklar kurulduğu zaman meşru hükümet ortaya çıkarken de halk sandıklarda konuşacak.

“OTORİTE BOŞLUĞU OLMAMASI LAZIM”

Rejim yıkıldıktan sonra boşluk bırakılmaması gerekiyor. Otorite boşluğunun olmaması lazım. Bir an evvel kamuoyu otoritesinin sağlanması lazım. Aksi takdirde kaos çıkar. Bu hiç arzu edilen bir şey değil. İnşallah bir an evvel bir otorite kurulur. Düzenin sağlanması lazım.

09:10 08 Aralık 2024

ESAD REJİMİ NEDEN ÇÖKTÜ?

Gazeteci - Yazar Turan Kışlakçı: Suriyeli devrimcilerin girdikleri her yerde halk tarafından karşılandıkları çok bariz bir şekilde görüldü. Sadece Şam’da değil Halep’te de girdikleri her şehirde halk sokağa çıktı ve devrimcileri karşıladı. Asıl ülkenin sahipleri sizlersiniz hoş geldiniz diye karşıladılar. Bu çok önemli. Belki de Esad rejiminin bu kadar hızlı çökmesinin ana sebeplerinden bir tanesi bu. Halkın onların yanına yer almasıydı.

09:09 08 Aralık 2024

EMPERYALİSTLER VE BATI

Stratejist Dr. Mehmet Bozkuş: Şu durum Orta Doğu’ya bahar adı altında devrim yapma planları olan emperyalistlerin ve batının gerçek halk karşısında hiçbir şey yapamayacaklarının net bir göstergesi. Halkın desteklediği bir yapının Suriye’de iktidara geldiğinin göstergesi olarak değerlendirilmesi gereken bir sonucu ortaya çıkartmış durumdadır.

09:08 08 Aralık 2024

"ŞEHRİN TESLİMİ İÇİN MUTABAKAT SAĞLANDI"

Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu: Şehrin teslim edilmesi için dün geceden beri bazı görüşmeler vardı. Şehrin kansız bir şekilde devralınması ile ilgili mutabakat sağlandı. Devlet kurumları ve kamu kurumlarında çalışanların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve şu an için en önemli olan şey emniyet sicil kayıtları gibi tapu kayıtları gibi devletin egemenlik alametlerini koruyacak şekilde hiçbir devlet kurumuna girilmemesi ya da bunların içerisinden bir belge çıkartılamaması ya da imha edilmemesi yönünde bir mutabakat sağlanmıştı.

Suriyede Esad rejimi çöktü SURİYE'DE ESAD REJİMİ ÇÖKTÜ

Suriyede bir devrin sonu: Esad Şamı terk etti

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