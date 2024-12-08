Suriye'de Esad rejimi çöktü! Şimdi ne olacak? Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi

09:11 08 Aralık 2024

Emekli Albay İbrahim Keleş: Artık burada herkes susacak halk konuşacak. Halk şu anda sadece sevincini yaşamaya gayret ediyor. Yarın bir gün sandıklar kurulduğu zaman meşru hükümet ortaya çıkarken de halk sandıklarda konuşacak.

“OTORİTE BOŞLUĞU OLMAMASI LAZIM”

Rejim yıkıldıktan sonra boşluk bırakılmaması gerekiyor. Otorite boşluğunun olmaması lazım. Bir an evvel kamuoyu otoritesinin sağlanması lazım. Aksi takdirde kaos çıkar. Bu hiç arzu edilen bir şey değil. İnşallah bir an evvel bir otorite kurulur. Düzenin sağlanması lazım.