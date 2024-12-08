Suriye'de Esad rejimi çöktü! Şimdi ne olacak? Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi
Esad başkent Şam’ı terk etti. Suriye'de 61 yıllık Baas ve 54 yıllık Esad rejimi sona erdi. Ülke genelinde kutlamalar başladı. Uzman isimler A Haber'de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmaların ardından ülkede Halep, İdlib, Hama'dan başlayarak pek çok bölgede kontrolü kaybetti. Son olarak başkent Şam'da halkın da sokaklara dökülmesiyle rejim güçleri, kamu kurumları ve sokaklardan çekilmeye başlarken rejim karşıtı gruplar kent merkezinde kontrollerini artırdı.
61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esad ailesi iktidarı sona ermiş oldu.
Uzman isimler A Haber'de sıcak gelişmeyi değerlendirdi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
“ARTIK HALK KONUŞACAK”
Emekli Albay İbrahim Keleş: Artık burada herkes susacak halk konuşacak. Halk şu anda sadece sevincini yaşamaya gayret ediyor. Yarın bir gün sandıklar kurulduğu zaman meşru hükümet ortaya çıkarken de halk sandıklarda konuşacak.
“OTORİTE BOŞLUĞU OLMAMASI LAZIM”
Rejim yıkıldıktan sonra boşluk bırakılmaması gerekiyor. Otorite boşluğunun olmaması lazım. Bir an evvel kamuoyu otoritesinin sağlanması lazım. Aksi takdirde kaos çıkar. Bu hiç arzu edilen bir şey değil. İnşallah bir an evvel bir otorite kurulur. Düzenin sağlanması lazım.
ESAD REJİMİ NEDEN ÇÖKTÜ?
Gazeteci - Yazar Turan Kışlakçı: Suriyeli devrimcilerin girdikleri her yerde halk tarafından karşılandıkları çok bariz bir şekilde görüldü. Sadece Şam’da değil Halep’te de girdikleri her şehirde halk sokağa çıktı ve devrimcileri karşıladı. Asıl ülkenin sahipleri sizlersiniz hoş geldiniz diye karşıladılar. Bu çok önemli. Belki de Esad rejiminin bu kadar hızlı çökmesinin ana sebeplerinden bir tanesi bu. Halkın onların yanına yer almasıydı.
EMPERYALİSTLER VE BATI
Stratejist Dr. Mehmet Bozkuş: Şu durum Orta Doğu’ya bahar adı altında devrim yapma planları olan emperyalistlerin ve batının gerçek halk karşısında hiçbir şey yapamayacaklarının net bir göstergesi. Halkın desteklediği bir yapının Suriye’de iktidara geldiğinin göstergesi olarak değerlendirilmesi gereken bir sonucu ortaya çıkartmış durumdadır.
"ŞEHRİN TESLİMİ İÇİN MUTABAKAT SAĞLANDI"
Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu: Şehrin teslim edilmesi için dün geceden beri bazı görüşmeler vardı. Şehrin kansız bir şekilde devralınması ile ilgili mutabakat sağlandı. Devlet kurumları ve kamu kurumlarında çalışanların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve şu an için en önemli olan şey emniyet sicil kayıtları gibi tapu kayıtları gibi devletin egemenlik alametlerini koruyacak şekilde hiçbir devlet kurumuna girilmemesi ya da bunların içerisinden bir belge çıkartılamaması ya da imha edilmemesi yönünde bir mutabakat sağlanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beşiktaş-Fenerbahçe Derbi! TOD TV tek maç satın alınır mı? TOD TV 2024 paket fiyatları ve üyelik detayları
- Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti 7 Aralık | BJK-FB maçını kim kazandı?
- Ekmek yerine bunları tüketin: Yoğurtla birleştiğinde faydaları katlanıyor!
- Pantone yılın rengi 2025! Sofistike bir kahve tonu: Mocha Mousse
- Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman: hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11’ler
- 2025’in finans yıldızları! Astrologlar açıkladı: Bu burçlar paraya para demeyecek
- 7-13 Aralık A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu: Bu hafta hangi ürünler indirimde? Çay, peynir, yoğurt, pastırma
- Faizsiz kredi kampanyalarında tutar 75 Bin TL’ye çıktı! Bankalar faizsiz kredi kampanyalarında yarışıyor
- 1.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI | AFAD arama ve kurtarma teknikeri alacak: Detaylar ve başvuru şartları
- Bugün dünya ne günü? 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?
- 7 Aralık İl İl Hava Durumu | SARI ALARM! Kuvvetli yağış bekleniyor: Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor
- Burcunuza göre nerelere seyahat etmelisiniz? Gezmeyi seven 5 burç