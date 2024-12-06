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A Haber İran milislerinin kampında! Silahları bırakıp kaçtılar

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Damla Karasu
Giriş: 06.12.2024 09:40 Güncelleme: 06.12.2024 10:54
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A Haber İran milislerinin kampında!

Muhalifler Halep’in ardından Hama’da da kontrolü sağladı. SMO ise Tel Rıfat’ı terörden temizledi hedef Münbiç. Silahlı rejim karşıtı gruplar hızlı ilerleyişlerini sürdürüyor. A Haber muhabirleri sıcak noktalardan son durumu aktarıyor. Halep'e dönüş yolunda A Haber'e konuşan Suriyeli vatandaş, “Halep'te Türkçe öğreteceğim." dedi. Ata Gündüz Kurşun ise İran milislerinin bırakıp kaçtığı üsten çok özel görüntüleri ekrana getirdi.

Suriye'de Esad rejimi karşıtlarının üstünlüğü devam ediyor. Halep'in ardından Hama'da kontrol sağlandı. Suriye Milli ordusu ise Tel Rıfat'ı terörden temizledi. A Haber ekipleri Suriye'nin sıcak noktalarından ve sınır noktasında önemli gelişmeleri aktarıyor.

AHaber CANLI YAYIN

İşte dakika dakika yaşananalar:

CANLI ANLATIM
10:45 06 Aralık 2024

TÜRK TELEVİZYONLARINDA İLK!

Ata Gündüz Kurşun: Hemen arkamda duvara resmedilmiş bir İran bayrağı görüyorsunuz. Ama biz İran'da değiliz. Suriye'deyiz. Hemen şunu söyleyelim en başta. İran rejiminin, Hizbullah'ın ve Şii milislerin Suriye'ye verdiği desteği bilmeyen yok. İran Suriye'de de bir üs kurmuş durumda. İşte A Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Eren Karakaya ile birlikte o özel görüntüleri Türk televizyonlarında ilk kez sizlerle paylaşacağız.

TÜRK TELEVİZYONLARINDA İLK!
10:35 06 Aralık 2024

ÜS KURMUŞLAR

Hemen arka tarafta Mayer köyü var ve Mayer köyünün karşı tarafındaysa Nubul ve Zehra köyleri var. Çünkü o köylerin önemi şu, Şiilerin çok yoğun olarak yaşadığı bir köy ve o nedenle de artık oralarda, Esad unsurlarından ve diğer farklı gruplardan arındırılmış durumda.

Lojistik bir üs dedik. Oldukça farklı bakın kapının girişi, hemen karşı taraf girişte bizi bir eğitim sahası karşılıyor. Burada işte Şii milislerin eğitim aldığı bir sahayı gözlemleme imkanına sahibiz. Burada bir futbol sahası yapılmış gördüğünüz gibi. Şöyle devam edeceğiz. oldukça yoğun bir güvenlik çemberine alınmış bir nokta devasa bir alan burası. Sadece bizim şu an itibariyle gördüğümüz bakın dört bir tarafta İran rejimine ait, Hizbullah'a ait Şii güçlere ait unsurları görmek mümkün.

ÜS KURMUŞLAR
10:32 06 Aralık 2024

HER YERDE İRAN UNSURLARI VAR

Bulunduğumuz o noktalarda da hendekler kazılmış durumda ve üzerlerine de tel örgüler yerleştirilmiş durumda. Önceki günlerde de bir açıklama yapılmıştı İran'dan. Suriye rejimine desteğimizi sürdüreceğiz şeklinde ve işte burası da bir üs olarak kullanılan bir eğitim alanı olarak kullanılan yerlerden bir tanesiydi. Farklı farklı binalar var. Kimisi karargah olarak kullanıldı. Kimisi yaşam alanı olarak kullanıldı. Burada artık  muhalifleri görüyorsunuz. Burada çatışmaların meydana geldiğini sizlerle paylaşmakta fayda var ve işte o çatışmaların ardından geriye kalan şeyler bunlar. Bakın burada Kasım Süleymani'nin bir fotoğrafının bulunduğu afiş var. İran dini lideri Ali Hamaney'in yine burada posterleri var. Gördüğünüz gibi İran'a dair tüm unsurlar burada

HER YERDE İRAN UNSURLARI VAR
10:30 06 Aralık 2024

SİLAHLARI BIRAKIP KAÇTILAR

Burada çok sayıda ağır silah ve füze bulunduğu söylendi ama güvenlik gerekçesiyle onları göstermiyorlar ama burada gördüğünüz gibi üzerinde grad füzeleri yüklü bir kamyon var. Bu da ele geçirilen malzemeler arasında yerini almış durumda. Toplam 40 adetten oluşan grad füzelerinin bulunduğu bir kamyon bu da. İşte Mayer köyündeki İran'a ait bu üstte ele geçirilen malzemeler arasında.

SİLAHLARI BIRAKIP KAÇTILAR
09:38 06 Aralık 2024

HALEP YOLUNDA A HABER'E KONUŞTU

A Haber ekibinden Barış Türel Öncüpınar Sınır Kapısı’nda muhalifler tarafından kontrol altına alınan Halep’e giden Suriyeli insanlara mikrofon uzattı ve onların hislerini ekran yansıttı.

ARTIK DÖNME ZAMANI

A Haber konuşan Muhammed: Biz Türkiye’ye 10 yıl önce geldik ve artı dönmemiz gerekiyor. Biz oradan topraklarımızdan zulümden kaçarak geldik. Esad bizim çocuklarımızı, kadınlarımızı ve yaşlılarımızı öldürüyordu ve bende o zaman küçüktüm. Biz de 2014 yılında Türkiye’ye geldik.

Biz burada çalıştık iş öğrendik ve Türkçe öğrendik. Burada bulaşıkçılıktan başladık sonra tercümanlık işleri yaptık. Artık bizim Halep’e dönmemiz zamanı geldi topraklarımızı özledik. 10 yıldır ben memleketimi görmedim.

HALEP YOLUNDA A HABER’E KONUŞTU
09:37 06 Aralık 2024

TÜRK BAYRAĞI DALGALANMALI

Ben şimdi gidiyorum oraya evin durumuna bakacağız gereken temizlikleri yapacağız ve ondan sonra annem, eşim ve çocuklarım gelecek. 20 yaşında Türkiye’ye geldim, 24 yaşında evlendim. 30 yaşında doğduğum topraklara geri dönüyorum. Halep’in Türkiye’ye ait olması lazım. Orada Türk bayrağının dalgalanması lazım. Türkiye’den başka kimse Halep’i yönetemez.

TÜRK BAYRAĞI DALGALANMALI
09:35 06 Aralık 2024

REFERANDUM YAPILMALI

Esad’ın askerleri oraya giremez. Biz de dönüp orada yaşayacağız. Bizim orada dükkanımız var, evimiz var. Biz de gidip oraya her şeyi düzelteceğiz sonrasın da bir seçim olmalı Türkiye’ye ait olsun mu olmasın mı? Herkes Türkiye’ye ait olmasını isteyecektir. Zaten 400 yıldan fazla Osmanlı toprağıydı. Ben de gidip orada Türkçe öğreteceğim.

REFERANDUM YAPILMALI

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