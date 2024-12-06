A Haber İran milislerinin kampında! Silahları bırakıp kaçtılar

10:35 06 Aralık 2024

Hemen arka tarafta Mayer köyü var ve Mayer köyünün karşı tarafındaysa Nubul ve Zehra köyleri var. Çünkü o köylerin önemi şu, Şiilerin çok yoğun olarak yaşadığı bir köy ve o nedenle de artık oralarda, Esad unsurlarından ve diğer farklı gruplardan arındırılmış durumda.

Lojistik bir üs dedik. Oldukça farklı bakın kapının girişi, hemen karşı taraf girişte bizi bir eğitim sahası karşılıyor. Burada işte Şii milislerin eğitim aldığı bir sahayı gözlemleme imkanına sahibiz. Burada bir futbol sahası yapılmış gördüğünüz gibi. Şöyle devam edeceğiz. oldukça yoğun bir güvenlik çemberine alınmış bir nokta devasa bir alan burası. Sadece bizim şu an itibariyle gördüğümüz bakın dört bir tarafta İran rejimine ait, Hizbullah'a ait Şii güçlere ait unsurları görmek mümkün.