CANLI | Muğla, Antalya Balıkesir, İzmir, Mersin ve Gaziantep'te alevlerle mücadele! Bakan Yumaklı: 115 yangından 110'u kontrol altında
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Muğla, Antalya, Balıkesir, İzmir, Mersin ve Gaziantep başta olmak üzere birçok ilde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Dünden bu yana devam eden yangınlarla ilgili son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemizde 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan hamdolsun ki 110'unu tamamen kontrol altına aldık. Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık, Antalya Kumluca olmak üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alınmış oldu" dedi.
Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Muğla, Antalya, Balıkesir, İzmir, Mersin ve Gaziantep başta olmak üzere yangın bölgelerinde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, kritik noktalarda yoğun çalışma yürütülüyor.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında 408 ev tedbir amacıyla tahliye edildi, Seydikemer Devlet Hastanesi'ndeki 45 hasta çevre hastanelere sevk edildi. Bölgede 25 hava aracı, 410 kara aracı ve 1141 personelle mücadele devam ediyor.
Antalya'da Kumluca ilçesindeki yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Kaş'taki orman yangınında ise müdahale sürüyor. Balıkesir'in Edremit-Altınoluk ve Gömeç ilçeleri ile İzmir'deki yangınlarda da ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünden bu yana 69'u orman dışı olmak üzere 115 yangına müdahale edildiğini, 110 yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık ve Antalya Kumluca yangınlarının da tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.
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YANGIN RİSKİ TAŞIYAN 9 İLDEKİ VATANDAŞLARA UYARI MESAJI
Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına uyarı mesajı gönderdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada orman yangını açısından risk taşıyan söz konusu illerdeki vatandaşların mesajla uyarıldığı bildirildi.
Orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına uyarı mesajı gönderildiği belirtilen mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Dikkat, bulunduğunuz alanda orman yangını riski çok yüksektir. Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Açık alanda ateş yakmayalım. En küçük duman veya alev gördüğünüzde, 112'yi derhal arayalım. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz."
GAZİANTEP'TE ORMAN YANGINI ÇIKTI
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.
Kırsal Sülüklü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
ANTALYA SERİK'TE ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
Deniztepesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Yeşilyurt ve Üründü mahallelerindeki tarım arazileri ile seralara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Serik Orman İşletme Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında, 2 dönüm ormanlık alan, çok sayıda seranın plastik örtüsü ile zeytin ağaçları zarar gördü. Alevlerin yaklaştığı bir ev ise ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldı.
Deniztepesi Mahallesi muhtarı İbrahim Ersöz, yaklaşık 60 dönümlük sera alanındaki örtülerin zarar gördüğünü söyledi.
Seraları zarar gören çiftçi Mazhar Karaşahin de yangının tarım arazilerinin yakınında başladığını, köylülerin ilaçlama motorlarıyla seralarını korumaya çalıştığını belirtti.
Karaşahin, bölgede elektrik hattı ve yol bulunmadığını dile getirerek, yangının çıkış nedeninin araştırılmasını istedi.
Jandarma, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.