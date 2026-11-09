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İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama: Can kaybı 6'ya yükseldi, çok sayıda işçi enkaz altında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama: Can kaybı 6'ya yükseldi, çok sayıda işçi enkaz altında

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından yangın çıktı. İzmir Valiliği, hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı. Enkaz altında kalan işçilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürerken Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından can kaybı artıyor. İzmir Valiliği, hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan 1 kişinin ve enkazdan çıkarılan 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı. Patlamanın ardından çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken enkaz altında kalan işçilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu. İşte İzmir'deki faciada yaşanan son gelişmeler ve bölgeden dakika dakika gelen haberler...

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15:20

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İzmir'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı patlamanın meydana geldiği demir çelik fabrikasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'ndeki fabrikada patlama sonrası çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

AFAD, itfaiye ve polisin arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma yürütüyor. Arama kurtarma çalışmalarına çevre ilçelerdeki ekiplerin yanı sıra Manisa AFAD ekibi de destek veriyor.

Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların yakınları hastane önünde bekleyişini sürdürüyor. Hastanedeki bir yaralı helikopter ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

HABAŞ'TAN AÇIKLAMA

HABAŞ Aliağa Demir Çelik Fabrikasından yapılan açıklamada, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kazadan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza acil müdahale ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmış ve yaralılarımız hastaneye sevk edilmiştir."

Kazanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla ilgili resmi kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışma ve incelemelerin yürütüldüğü belirtildi.

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15:15

BAKAN GÜRLEK: 4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini duyurdu.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında patlama meydana geldiğini belirterek, "Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir. Cumhuriyet savcılarımız ve bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde incelemeler yürütülürken enkaz altında bulunan işçilerimize ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Hayatını kaybeden işçilerimize Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan işçilerimizin sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum" dedi.

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15:00

VALİLİK AÇIKLADI: CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik AŞ tesislerinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen elim kazada, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen 1 vatandaşımız ile enkaz altından çıkarılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaşanan bu acı gelişmeyle birlikte kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 6'ya yükselmiştir. Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmaları ilgili ekipler tarafından aralıksız ve titizlikle sürdürülmektedir."

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14:45

BAKAN ÇİFTÇİ: DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA SAHADA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de patlamanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Aliağa'da, bir demir çelik fabrikasında patlama meydana gelmiş ve akabinde yangın çıkmıştır. Olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama-kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Devletimiz, tüm imkanlarıyla sahadadır ve çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

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14:30

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Patlama sırasında fabrikanın yakınlarında bulunduğunu belirten Nuri Ali Ülker, büyük bir patlama meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın ardından toz bulutu ve duman yükseldiğini anlatan Ülker, "Sonra itfaiye, ambulanslar gelmeye başladı. Yer titredi. Çok şiddetliydi." dedi.

Görgü tanıklarından Deniz Ülker ise patlamanın şiddetini şu sözlerle anlattı:

"Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı, ben deprem zannettim. Karşımızdaki fabrikaya baktığımda simsiyah dumanlar çıkıyor. Yer altımızdan kaydı resmen. Bacanın olduğu yerde yangın çıktı."

Patlamanın yaşandığı fabrikada tır şoförü olarak çalışan Turan İlbay da aracıyla fabrikadan çıkmak üzereyken patlamanın meydana geldiğini belirterek, "Bomba etkisinde bir patlama oldu. Arabayı kenara çektim." ifadelerini kullandı.

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14:15

PATLAMANIN ARDINDAN BÖLGEDE ALARM VERİLDİ

Olay yerindeki ilk gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Tayfun Er, patlamanın ardından çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiğini belirtti.

Er, "İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda şiddetli bir patlama meydana geldiği yönünde bir bilgi var. Şu an itibarıyla o şiddetli patlamanın ardından çıkan yangına ekipler müdahale ediyorlar. Tabii geçtiğimiz yıllarda da bölgede bazı kazan temizlik çalışmaları vesaire bunlardan dolayı birkaç tane bu şekilde patlama meydana gelmişti. Çünkü patlamanın olduğu bölge demir çelik fabrikalarının olduğu, son derece korunaklı ve stratejik öneme sahip bir bölge." dedi.

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14:00

İZMİR DEMİR ÇELİK FABRİKASINDA PATLAMA

İzmir'in Aliağa aliağa ilçesindeki demir çelik üretim tesisinde meydana geldi. Büyük bir gürültüyle yaşanan patlamanın ardından tesisten gökyüzüne yoğun duman tabakası yükseldi. Patlamanın şiddeti çevrede paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

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#İzmir #Aliağa
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