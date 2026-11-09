İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama: Can kaybı 6'ya yükseldi, çok sayıda işçi enkaz altında
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından yangın çıktı. İzmir Valiliği, hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı. Enkaz altında kalan işçilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürerken Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından can kaybı artıyor. İzmir Valiliği, hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan 1 kişinin ve enkazdan çıkarılan 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı. Patlamanın ardından çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken enkaz altında kalan işçilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu. İşte İzmir'deki faciada yaşanan son gelişmeler ve bölgeden dakika dakika gelen haberler...
CANLI ANLATIM
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İzmir'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı patlamanın meydana geldiği demir çelik fabrikasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'ndeki fabrikada patlama sonrası çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
AFAD, itfaiye ve polisin arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma yürütüyor. Arama kurtarma çalışmalarına çevre ilçelerdeki ekiplerin yanı sıra Manisa AFAD ekibi de destek veriyor.
Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların yakınları hastane önünde bekleyişini sürdürüyor. Hastanedeki bir yaralı helikopter ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
HABAŞ'TAN AÇIKLAMA
HABAŞ Aliağa Demir Çelik Fabrikasından yapılan açıklamada, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldiği kaydedildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kazadan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza acil müdahale ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmış ve yaralılarımız hastaneye sevk edilmiştir."
Kazanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla ilgili resmi kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışma ve incelemelerin yürütüldüğü belirtildi.
BAKAN GÜRLEK: 4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini duyurdu.
Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında patlama meydana geldiğini belirterek, "Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir. Cumhuriyet savcılarımız ve bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde incelemeler yürütülürken enkaz altında bulunan işçilerimize ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Hayatını kaybeden işçilerimize Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan işçilerimizin sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum" dedi.
VALİLİK AÇIKLADI: CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik AŞ tesislerinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.
Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Meydana gelen elim kazada, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen 1 vatandaşımız ile enkaz altından çıkarılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaşanan bu acı gelişmeyle birlikte kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 6'ya yükselmiştir. Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmaları ilgili ekipler tarafından aralıksız ve titizlikle sürdürülmektedir."