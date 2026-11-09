İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama: Can kaybı 6'ya yükseldi, çok sayıda işçi enkaz altında

Olay yerindeki ilk gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Tayfun Er, patlamanın ardından çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiğini belirtti.

Er, "İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda şiddetli bir patlama meydana geldiği yönünde bir bilgi var. Şu an itibarıyla o şiddetli patlamanın ardından çıkan yangına ekipler müdahale ediyorlar. Tabii geçtiğimiz yıllarda da bölgede bazı kazan temizlik çalışmaları vesaire bunlardan dolayı birkaç tane bu şekilde patlama meydana gelmişti. Çünkü patlamanın olduğu bölge demir çelik fabrikalarının olduğu, son derece korunaklı ve stratejik öneme sahip bir bölge." dedi.