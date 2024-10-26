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İsrail'den İran'a misilleme! Uzman isimler gelişmeleri A Haber’de değerlendirdi

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Aslı Bilger Kutludağ
Giriş: 26.10.2024 09:41 Güncelleme: 26.10.2024 10:13
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İsrail ordusu İran'daki askeri bölgelere nokta atışı saldırılar düzenlendiğini açıkladı. İran medyasına göre, Tahran ve Kerec şehrinde çok sayıda patlama meydana geldi. İran'ın, İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklı olduğu ve orantılı karşılık verileceği bildirildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi. Orta Doğu uzmanı Mete Sohtaoğlu saldırının yapılış şekline dair önemli bilgiler verdi.

İsrail ordusu İran'daki askeri bölgelere nokta atışı saldırılar düzenlendiğini açıkladı. İsrail ordu sözcüsü, "İran'daki rejimin son dönemde İsrail'e yönelik saldırılarına cevap olarak askeri noktalar hedef alındı" ifadelerini kullandı.

İran Hava Savunma Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İranlı yetkililerin uyarılarına rağmen Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde askeri noktalara saldırı düzenlediği belirtildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi.

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09:40 26 Ekim 2024

HUMEYNİN’NİN TURBESİNİN YAKINI VURULDU

İsrail’in hedef aldığı yerlerin hepsi insanların yaşadığı yerlere uzak yerler. Hiçbir can kaybının olmaması için seçilmiş yerler. Tahran’da simgesel olarak Hümeyni’nin türbesinin yakınındaki bir S-300 hava bataryası vuruldu. Bunu kesin bir bilgi olarak veriyorum. Burada Tahran’a siyasi olarak da mesajlar veriliyor.

09:40 26 Ekim 2024

İSRAİL VURACAĞI YERLERİ SÖYLEDİ Mİ?

İlk dalgadan sonra silah üretim tesislerini hedef aldı. İHA’lar, SİHA’lar ve yedek parça üretim yerleri hedef alındı. Füze üretim yerleri de hedef alınan yerler arasında. Huzistan, İlam ve Tahran hedef alındı. ABD’nin baskıları ise yaramış ve nükleer ve petrol kelimesi geçen hiçbir yer hedef alınmamış durumda. İsrail tarafından İran’a bu bildirilmiş. Karşılıklı saldırıları bitirmek için böyle bir yol izlendi.

09:40 26 Ekim 2024

UÇAKLAR YEM YAPILDI

Havada yakıt ikmali yapılan Irak hava sahasının güneyi olarak görünüyor. Suriye sahasında hareketlilik yaşandı. F-15 ve F-16’lar alçak uçuş yaparak yem olarak kullanıldı ve F-35’ler atmosfere yakın uçarak ilerlemiş. İran’ın açıkladığı gibi değil oldukça hasarlı bir bombalanma yaşanmış durumda.

09:40 26 Ekim 2024

ABD NASIL DESTEK SAĞLADI?

Orta Doğu uzmanı Mete Sohtaoğlu: İsrail’in ilk saldırısı İran’ın hava savunma sistemlerini hedef aldı. İçinde tanker uçaklarının da olduğu 100 civarı uçaklarla İran’a saldırılar düzenlendi. ABD’ye ait EP-18 elektronik taarruz uçağı da hava grubunu korumak için harekata katıldı. Sinyal karıştırıcı görevi yaptı ve yerden gelecek saldırıları engelledi. ABD bir tek bu konuda destek verdi savaş uçağı olarak destek sağlamadı.

09:39 26 Ekim 2024

ABD BUNU KABUL ETTİ

Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Cihan Günyel: İran, Haniye ve Nasrallah suikastlarından sonra ABD’ye bildirmeden İsrail’e balistik füzeleri gönderdi ve coğrafi, stratejik anlamda zayıf olduğunun mesajını verdi. İran burada caydırıcılığını ortaya koydu ve ABD bunu kabul etti.

09:39 26 Ekim 2024

İSRAİL TEBRİZ KADAR BİR YER

Askeri stratejist İbrahim Keleş: İsrail’in tamamı İran’ın Tebriz şehri kadar değil. İran buradan  daha öteye gitmez. İran’ın saha savunma sistemleri konusunda zayıf olduğunu dile getirmiştim. Onlarda S-300’ler var ve bazı geliştirdikleri sistemler var. Bazı füzeleri yakalamışlar bazıları da isabet etmiş.

İran’ın coğrafyası çok büyük her yere hava savunma sistemi kurması çok mümkün değil. İran ile İsrail’in hava savunma sistemlerini karşılaştırdığımızda hataya düşeriz.  

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