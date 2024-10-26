İsrail'den İran'a misilleme! Uzman isimler gelişmeleri A Haber’de değerlendirdi

09:39 26 Ekim 2024

Askeri stratejist İbrahim Keleş: İsrail’in tamamı İran’ın Tebriz şehri kadar değil. İran buradan daha öteye gitmez. İran’ın saha savunma sistemleri konusunda zayıf olduğunu dile getirmiştim. Onlarda S-300’ler var ve bazı geliştirdikleri sistemler var. Bazı füzeleri yakalamışlar bazıları da isabet etmiş.

İran’ın coğrafyası çok büyük her yere hava savunma sistemi kurması çok mümkün değil. İran ile İsrail’in hava savunma sistemlerini karşılaştırdığımızda hataya düşeriz.