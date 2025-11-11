4 bin sayfalık iddianamede rüşvet havuzu ve yurt dışı kredi detayı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve suç örgütü soruşturmasında 4 bin sayfalık iddianame hazırlandı. Başsavcı Akın Gürlek, Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edildiğini açıkladı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, rüşvet havuzu, yurt dışı kredileri ve şok delillerin yer aldığı dosyanın perde arkasını aktardı.

