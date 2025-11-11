11 Kasım 2025, Salı

Rüşvetten ihaleye fesat suçlamalarına uzanan dev dosya!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2025 15:48
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve suç örgütü soruşturmasında hazırlanan 4 bin sayfalık iddianamede 402 şüpheli yer aldı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın aktardığı bilgilere göre, örgütün kökleri Beylikdüzü dönemine dayanıyor. 142 ayrı eylem, rüşvet, kamu zararı ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla gündeme gelen dosyada, MASAK raporları, HTS kayıtları, ses ve görüntü kayıtları da deliller arasında.
