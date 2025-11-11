11 Kasım 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
A Haber'de çarpıcı yorum: "Soruşturma bitti, kovuşturma aşaması başlıyor"
İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı, A Haber canlı yayınında yaklaşık 4 bin sayfalık İBB iddianamesini değerlendirdi. Şamlı, soruşturmanın tamamlandığını ve artık kovuşturma aşamasına geçileceğini belirterek, "Uzun bir dava süreci bizi bekliyor" dedi. Şamlı, en dikkat çekici kısmın "kişisel verilerin yabancı istihbarat örgütleriyle paylaşılması" iddiası olduğunu vurguladı.