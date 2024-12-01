Halep'te neler oluyor? A Haber'de anlattı: Yeni bir operasyonun sesleri...

09:15 01 Aralık 2024

13 yıldır devam eden bir savaş. Muhaliflerin benzer bir saldırısı 2016 yılında da oldu. Yine aynı şekilde M5 kara yoluna kadar ilerlediler. Fakat o dönem karadan Hizbullah havadan Rus desteği ile geri püskürtüldü. Şu an farklı olarak Hizbullah İsrail ile meşgul. Rusya da Ukrayna ile meşgul. Rus askeri varlığı 2016’ya oranla yüzde 70 daha az. Bu süreci çok etkiliyor. Esad’ın uçakları da zaten eski model. Geri çekilme bütün taraflara sürpriz oldu.

Bu Esad’ın bütün dengelerini alt üst edecek bir gelişme. Uluslararası güçler de konumlanmak için gelişmeleri bekliyor. Kazanana göre herkes şekil alacaktır. Esad’ın Şam’daki kendi ekibi de şekil alacaktır. Şu an herkes gelişmeleri izliyor. Esad’ın yakın çevresi de muhtemelen değişmelere göre pozisyonlanacaktır.