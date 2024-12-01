Halep'te neler oluyor? A Haber'de anlattı: Yeni bir operasyonun sesleri...
Halep ve İdlib muhaliflerin kontrolüne geçti. Silahlı rejim karşıtı gruplar hızlı ilerleyişlerini sürdürüyor. Akademisyen Dr. Necmettin Mutlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mutlu, "Bu ilerlemeyle birlikte Şam’da yeni bir masa kurulacaktır. Esad artık bu masaya gelmek zorunda." dedi.
Halep düştü. Esad güçleri geri çekildi. Silahlı muhalif gruplar çatışmalarda üstünlüğünü sürdürüyor. Rusya da muhalifleri havadan vurduğunu açıkladı.
Rejim karşıtları Halep ve İdlib'in ardından ilerleyişe geçtikleri Hama'ya yaklaştı.
Rejim güçleri neden geri çekildi? Bölgede neler oluyor? Akademisyen Dr. Necmettin Mutlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"GERİ ÇEKİLME SÜRPRİZ OLDU"
13 yıldır devam eden bir savaş. Muhaliflerin benzer bir saldırısı 2016 yılında da oldu. Yine aynı şekilde M5 kara yoluna kadar ilerlediler. Fakat o dönem karadan Hizbullah havadan Rus desteği ile geri püskürtüldü. Şu an farklı olarak Hizbullah İsrail ile meşgul. Rusya da Ukrayna ile meşgul. Rus askeri varlığı 2016’ya oranla yüzde 70 daha az. Bu süreci çok etkiliyor. Esad’ın uçakları da zaten eski model. Geri çekilme bütün taraflara sürpriz oldu.
Bu Esad’ın bütün dengelerini alt üst edecek bir gelişme. Uluslararası güçler de konumlanmak için gelişmeleri bekliyor. Kazanana göre herkes şekil alacaktır. Esad’ın Şam’daki kendi ekibi de şekil alacaktır. Şu an herkes gelişmeleri izliyor. Esad’ın yakın çevresi de muhtemelen değişmelere göre pozisyonlanacaktır.
“ŞAM KARIŞACAK”
Esad devrildi diyemeyiz fakat Şam karışacak bunun başka bir alternatifi yok. Burada ABD sessizliği hayra alamet değil. Çünkü hiçbir şekilde açıklama yapılmıyor. CENTCOM cephesinden gelen bir açıklama da yok. Bunun tek bir açıklaması olabilir kamuoyunda söylendiği gibi HTŞ’yi ABD ya da İsrail mi destekliyor? Ben bunu en zayıf ihtimal olarak görüyorum. Çünkü İdlib HTŞ’nin kalesi. İdlib’de HTŞ’ye dolaylı yollardan lojistik destek var. Türkiye’nin izni bilgisi olmadan HTŞ adım atamaz. Bu sahada bilinen de facto bir gerçek.
“DESTEK OLMADAN İMKANI YOK”
Dış politikada her şey açıktan söylenmez. Burada muhtemel bir destek varsa bile yetkililer çıkıp da bu desteği biz verdik diyecek değiller. Fakat HTŞ’nin muhalif grupların herhangi bir destek olmadan İHA uçurabilmesinin imkanı yok. Birkaç sene önceki operasyonlarda ne kadar acemilik çektiklerini gördük. Şu an üç koldan Halep’e girdiler eş zamanlı, profesyonel, organize senkronize bir HTŞ görüyoruz.
“ŞAM’DA YENİ BİR MASA”
Bu ilerlemeyle birlikte Şam’da yeni bir masa kurulacaktır. Esad artık bu masaya gelmek zorunda. Ruslar masanın bir köşesinde Esad da artık bir köşesinde olacak. Esad da PKK varlığına karşı beraber hareket etmek üzere Türkiye ile hareket etmek zorunda.
İLERLEYİŞ NEREYE KADAR GİDER?
Muhaliflerin ilk amacı Şam’dı. Çünkü Şam düştüğü zaman de facto anlamda artık Esad’a veda etmesi demek. Ben Hama ve Humus’ta muhalif ilerleyişinin duracağını düşünüyorum. Orada Rus varlığı ile karşı karşıya gelinecek. Rusların da bir dur noktası olacağını düşünüyorum. Bu yönde baskı yapacaklarını da düşünüyorum.
“YENİ BİR OPERASYONUN SESLERİ”
Burada özellikle Fırat’ın batısındaki PKK varlığı Türkiye’nin odak noktası. PKK’ya karşı Türkiye’den de bugünlerde bir karşı operasyon görürsek şaşırmayalım diye düşünüyorum. Özellikle Tel Rıfat ve Münbiç’teki PKK varlığına karşı bugünlerde yeni bir operasyonun sesleri önümüzdeki günlerde gelebilir.
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