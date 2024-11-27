Ateşkes sonrası İsrail'in hedefi ne? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber'de o şehri işaret etti: İsrail'in ilerideki hedefi vurmak

10:57 27 Kasım 2024

Netanyahu’nun dün akşamki açıklamalarına baktığımız zaman tehdidin İran’da olduğunu söylemesi ve Şam’ın ateşle oynadığını söylemesi yani yine İsrail’in savaşı genişletme çabası içerisinde olduğunu ortaya koymaktadır.

Diğer taraftan metne bakıldığında sürenin 60 gün olması ve uzlaşı değil kazanım olduğunu Netanyahu’nun ifade etmesi ve amacın da Hizbullah’ı silahsızlandırmak olduğunu ve binlercesinin tasfiye edildiğini altyapısını yıktıklarını ve diğer taraftan da Lübnan’ın tutumuna baktığımızda dün daha ateşkes devreye girmeden Lübnan ordusuna bağlı mekanize birliklerin sınır güvenliği için hareket alması bir uzlaşının olduğunu gösteriyor. Ancak askeri kanadın söylemine bakıldığında her an ellerin tetikte olduğunu görüyoruz.