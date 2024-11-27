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Ateşkes sonrası İsrail'in hedefi ne? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber'de o şehri işaret etti: İsrail'in ilerideki hedefi vurmak

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ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 27.11.2024 11:01 Güncelleme: 27.11.2024 11:09
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Lübnan'da ateşkes başladı. İsrail ve Hizbullah ateşkese uyacak mı? İsrail'in sonraki hedefi ne? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Caşın, İsrail'in hedefinin Halep'i vurmak olduğunu söyledi.

Terör devleti İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes, saat 05 itibarıyla başladı. Anlaşmaya ilişkin konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ordusunun 60 gün içerisinde bölgedeki kontrolü ele alacağını söyledi. Gazze'de ateşkes için Türkiye ile çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

Ateşkesi doğrulayan İsrail Başbakanı Netanyahu ise "Artık İran'a odaklanacağız" dedi.

İsrail'in sonraki hedefi ne? İsrail ve Hizbullah ateşkese uyacak mı? Bundan sonra ne olacak? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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11:00 27 Kasım 2024

İSRAİL BİNLERCE İNSANI KATLETTİ

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Dileriz ki İsrail sözünde durur ve ateşkes devam eder. Bu ateşkes 2006’da olmuştu ama bakıyoruz ki İsrail binlerce insanı katletti. Dün gece de gündüzden başlamak suretiyle yüzlerce bombayı Beyrut’a bıraktı.

10:59 27 Kasım 2024

“NETANYAHU SIKIŞMIŞ DURUMDA”

Gördüğüm kadarıyla bekle gör politikasına giren bir Netanyahu var. Sıkışmış durumda. Sebebi de Uluslararası Ceza Mahkemesi kendisi hakkında tutuklama kararı verdi diğer taraftan Trump hükümetinin başa geçtikten sonra farklı bir politika izleyeceğini düşünüyorum. Her ne kadar dünkü gelişmeyi Biden açıklasa dahi ABD dış politikasında artık Biden hükümeti bir vekaletçi yani onların tabiriyle topal ördek. Bu meseleyi götürebilecek bir ivmeye sahip olmadığını düşünüyorum.

10:58 27 Kasım 2024

“İSRAİL SÖZÜNDE DURMAMIŞTI”

Dikkat ederseniz Trump seçildikten sonra gerek ABD’deki Yahudi lobisi gerekse İsrail muhalif basını bu ateşkesin olacağını ve sürenin de 60 gün olacağını belirtmişti. Buradaki pazarlık Lübnan devletinin karşı çıktığı ve devletler hukukunun da kabul etmediği bir dengedir o da İsrail Hizbullah ateş ederse ben tek taraflı olarak bu anlaşmayı askıya alırım ve askeri harekat yeteneğim cebimdedir, bu şu andaki metinde yok ama bütün anlaşmalar yoruma tabiidir. İsrail ne kadar sözünde duracak? Gazze’de de ateşkes olmuştu İsrail sözünde durmamıştı.

10:57 27 Kasım 2024

İSRAİL’İN SAVAŞI GENİŞLETME ÇABASI

Netanyahu’nun dün akşamki açıklamalarına baktığımız zaman tehdidin İran’da olduğunu söylemesi ve Şam’ın ateşle oynadığını söylemesi yani yine İsrail’in savaşı genişletme çabası içerisinde olduğunu ortaya koymaktadır.

Diğer taraftan metne bakıldığında sürenin 60 gün olması ve uzlaşı değil kazanım olduğunu Netanyahu’nun ifade etmesi ve amacın da Hizbullah’ı silahsızlandırmak olduğunu ve binlercesinin tasfiye edildiğini altyapısını yıktıklarını ve diğer taraftan da Lübnan’ın tutumuna baktığımızda dün daha ateşkes devreye girmeden Lübnan ordusuna bağlı mekanize birliklerin sınır güvenliği için hareket alması bir uzlaşının olduğunu gösteriyor. Ancak askeri kanadın söylemine bakıldığında her an ellerin tetikte olduğunu görüyoruz.

10:56 27 Kasım 2024

“İSRAİL’İN HEDEFİ HALEP’İ VURMAK”

Acaba bu geri dönüş nereye? Şu gördüğümüz insanlar nereye gidiyorlar? Bunlar Hizbullah’ın adamları mı yoksa Lübnanlı mı? Bu geri dönüş eğer Halep’e doğruysa İsrail’in ilerideki hedefinin ben Halep’i vurmak olduğunu düşünüyorum.  

Hizbullah’ın geriye çekilmesi bence savaşta bir taktik. Yeni Hizbullah davasından vazgeçmeyecektir.

10:55 27 Kasım 2024

"YENİ BİR SÜREÇ BAŞLIYOR"

Türkiye ile ABD arasında yeni bir süreç başlıyor. Bu sürecin belki de dün akşamki en sürpriz açıklaması Biden’ın Türkiye, Mısır ve Katar ile birlikte yeniden Gazze’nin imarında görev alacağı. Trump’ın Orta Doğu’ya öncelik vereceğini düşünüyorum. Trump’ın yolunda mutlaka Türkiye olacaktır. İhtiyatlı olmak lazım. Türkiye de çok dikkatli çalışıyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye ile ABD ilişkilerinde Orta Doğu, Suriye dahil bazı değişikliklerin olabileceğini düşünüyorum.

Ateşkes sonrası İsrailin hedefi ne? ATEŞKES SONRASI İSRAİL'İN HEDEFİ NE?

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