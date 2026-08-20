TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını Gölcük'te açtı! Milli savunma ürünleri sahnede

Gölcük Tersanesi'ndeki hareketliliği ve vatandaşların yoğun ilgisini yerinden aktaran A Haber Muhabiri Erşan Karaca, "Aslında burada yaşayan, sadece burada yaşayan Yalova, Gölcük, İzmit, Kocaeli'de yaşayan değil; Sakarya, Bursa ve İstanbul'dan gelen binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak bugün Mavi Vatan Teknofest. dedi. Festivalin içeriği ve sergilenen platformlar hakkında detay veren Karaca, "Aslında her bir cıvatasında emeğimiz olan milli gemilerimiz işte burada sergileniyor. Hemen gösterelim; yan tarafımızda bir L-400 gemimiz var. Buradaki gemiler yani donanmamıza ait bütün gemiler bugün vatandaşların hizmetine sunulacak. Yani içlerine girip bilgi alabilecekler hem de görebilecekler" sözleriyle yerli üretim gemilerin halkın ziyaretine açıldığını belirtti.

DENİZLERDEKİ HAKİMİYETİN SİMGESİ: AMİRAL GEMİSİ TCG ANADOLU

Türk savunma sanayisinin denizlerdeki caydırıcı gücüne vurgu yapan A Haber Muhabiri Erşan Karaca, "Mavi Vatan yıllarca hayal edilen, her bir cıvatasında Türk insanının emeği ve imzası bulunan milli deniz platformlarımız, denizlerimizdeki hakimiyetimizin, bağımsız geleceğimizin ve sarsılmaz karar ortamımızın en somut nişanesi" ifadelerini kullandı.

Karaca, genç neslin bu teknolojideki rolüne dikkat çekerek, "Şanlı ecdadımızın denizlerde bıraktığı izi günümüz teknolojisiyle geleceğe taşıyan genç beyinler burada ve Türk milletinin neleri başarabileceğini tüm dünyaya bir kez daha kanıtlıyor. Mavi Vatan'ın çelikten kaleleri ve Türk savunma sanayinin denizlerdeki gurur abideleri Teknofest kapsamında ziyaretçileri ağırlıyor" dedi