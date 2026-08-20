TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını Gölcük'te açtı! Milli savunma ürünleri sahnede
TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda denizcilik, su altı teknolojileri ve savunma sanayisinin önemli platformlarını bir araya getiriyor. Etkinlik alanında 37 farklı donanma unsuru sergilenirken TCG Anadolu başta olmak üzere çok sayıda milli araç sahnede olacak. A Haber yerli ve milli teknolojinin yıldızlarını görüntüledi.
TEKNOFEST 2026 kapsamında 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye'nin denizcilik, su altı teknolojileri ve savunma sanayisindeki farklı kabiliyetlerini bir araya getiriyor.
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A HABER GÖLCÜK'TE
Gölcük Tersanesi'ndeki hareketliliği ve vatandaşların yoğun ilgisini yerinden aktaran A Haber Muhabiri Erşan Karaca, "Aslında burada yaşayan, sadece burada yaşayan Yalova, Gölcük, İzmit, Kocaeli'de yaşayan değil; Sakarya, Bursa ve İstanbul'dan gelen binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak bugün Mavi Vatan Teknofest. dedi. Festivalin içeriği ve sergilenen platformlar hakkında detay veren Karaca, "Aslında her bir cıvatasında emeğimiz olan milli gemilerimiz işte burada sergileniyor. Hemen gösterelim; yan tarafımızda bir L-400 gemimiz var. Buradaki gemiler yani donanmamıza ait bütün gemiler bugün vatandaşların hizmetine sunulacak. Yani içlerine girip bilgi alabilecekler hem de görebilecekler" sözleriyle yerli üretim gemilerin halkın ziyaretine açıldığını belirtti.
DENİZLERDEKİ HAKİMİYETİN SİMGESİ: AMİRAL GEMİSİ TCG ANADOLU
Türk savunma sanayisinin denizlerdeki caydırıcı gücüne vurgu yapan A Haber Muhabiri Erşan Karaca, "Mavi Vatan yıllarca hayal edilen, her bir cıvatasında Türk insanının emeği ve imzası bulunan milli deniz platformlarımız, denizlerimizdeki hakimiyetimizin, bağımsız geleceğimizin ve sarsılmaz karar ortamımızın en somut nişanesi" ifadelerini kullandı.
Karaca, genç neslin bu teknolojideki rolüne dikkat çekerek, "Şanlı ecdadımızın denizlerde bıraktığı izi günümüz teknolojisiyle geleceğe taşıyan genç beyinler burada ve Türk milletinin neleri başarabileceğini tüm dünyaya bir kez daha kanıtlıyor. Mavi Vatan'ın çelikten kaleleri ve Türk savunma sanayinin denizlerdeki gurur abideleri Teknofest kapsamında ziyaretçileri ağırlıyor" dedi
ULAŞIM NASIL SAĞLANACAK?
KARA ULAŞIMI
Festival alanına erişimi kolaylaştırmak için mümkün olduğunca toplu taşıma, deniz ulaşımı ve ücretsiz ring seferleri gerçekleştirilecek. Festival alanına kara ulaşımı için ziyaretçi otoparkları körfezin iki yakasına dağıtıldı. Kuzey yakada 4 bin araç kapasiteli Tütünçiftlik Otoban Üstü Otoparkı, 4 bin 500 araç kapasiteli İzmit NCity Otoparkı ve Tütünçiftlik Sahil Otoparkı hizmet verecek. Güney yakada ise Tütünçiftlik Otoban Üstü, Yeniköy TIR Parkı, Gölcük Eski Sanayi Bölgesi, Karavan Otopark ve Roma Mezarı Konca noktalarından kalkan ring hattı, sahil güzergahı boyunca festival alanına bağlanacak. Ring seferleri ücretsiz olacak.
DENİZ ULAŞIMI
Kuzey yaka için Tütünçiftlik İskelesi, Derince İskelesi, İzmit İskelesi; Güney Yaka için Kavaklı İskelesi, Değirmendere İskelesi, Halıdere İskelesi, İzmit ve Derince iskelelerinden Kavaklı İskelesi'ne, Tütünçiftlik İskelesi'nden ise Derince ve Halıdere iskelelerine ücretsiz deniz taşıması yapılacak.
HAVA ARAÇLARI VE SAVUNMA SİSTEMLERİ DE SERGİLENECEK
Etkinlikte sergilenecek ürünler deniz platformlarıyla sınırlı kalmayacak. Hava araçları bölümünde Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3'ün yanı sıra SH-70 Seahawk helikopteri ve AH-1W platformu bulunuyor. Bayraktar TB3, ASELBUOY ve ASELBUOY POD ile birlikte sergileniyor.
Sergi alanında ise farklı savunma sanayisi ürünleri ve sistemleri ziyaretçilerle buluşuyor.
Bu bölümde Pirana, BARKAN 2, LEVENT, TUFAN, BAHA ve BULUT'un yanı sıra Denizaltı Modüler Zırhlı Kontrol Botu sergilenecek.
ÇELİKKUBBE kapsamında SİPER, HİSAR, GÜRZ, KORKUT ve GÖKSUR unsurları da etkinlik alanında yer alacak. Bunların yanında K+, SİPER, TAYFUN, KMC ve PUSU sistemleri ile MİLDEN Denizaltı İlk Bloku da sergilenecek unsurlar arasında bulunuyor.
Böylece TEKNOFEST Mavi Vatan'da deniz teknolojilerinin yanı sıra hava savunma, füze, insansız kara ve hava sistemleriyle yeni nesil denizaltı teknolojilerinin de ziyaretçilere sunulması planlanıyor.