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TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını Gölcük'te açtı! Milli savunma ürünleri sahnede

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını Gölcük'te açtı! Milli savunma ürünleri sahnede

TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda denizcilik, su altı teknolojileri ve savunma sanayisinin önemli platformlarını bir araya getiriyor. Etkinlik alanında 37 farklı donanma unsuru sergilenirken TCG Anadolu başta olmak üzere çok sayıda milli araç sahnede olacak. A Haber yerli ve milli teknolojinin yıldızlarını görüntüledi.

TEKNOFEST 2026 kapsamında 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye'nin denizcilik, su altı teknolojileri ve savunma sanayisindeki farklı kabiliyetlerini bir araya getiriyor.

AHaber CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM

10:30

A HABER GÖLCÜK'TE

Gölcük Tersanesi'ndeki hareketliliği ve vatandaşların yoğun ilgisini yerinden aktaran A Haber Muhabiri Erşan Karaca, "Aslında burada yaşayan, sadece burada yaşayan Yalova, Gölcük, İzmit, Kocaeli'de yaşayan değil; Sakarya, Bursa ve İstanbul'dan gelen binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak bugün Mavi Vatan Teknofest. dedi. Festivalin içeriği ve sergilenen platformlar hakkında detay veren Karaca, "Aslında her bir cıvatasında emeğimiz olan milli gemilerimiz işte burada sergileniyor. Hemen gösterelim; yan tarafımızda bir L-400 gemimiz var. Buradaki gemiler yani donanmamıza ait bütün gemiler bugün vatandaşların hizmetine sunulacak. Yani içlerine girip bilgi alabilecekler hem de görebilecekler" sözleriyle yerli üretim gemilerin halkın ziyaretine açıldığını belirtti.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını Gölcük'te açtı! Milli savunma ürünleri sahnede - 1

DENİZLERDEKİ HAKİMİYETİN SİMGESİ: AMİRAL GEMİSİ TCG ANADOLU

Türk savunma sanayisinin denizlerdeki caydırıcı gücüne vurgu yapan A Haber Muhabiri Erşan Karaca, "Mavi Vatan yıllarca hayal edilen, her bir cıvatasında Türk insanının emeği ve imzası bulunan milli deniz platformlarımız, denizlerimizdeki hakimiyetimizin, bağımsız geleceğimizin ve sarsılmaz karar ortamımızın en somut nişanesi" ifadelerini kullandı.

Karaca, genç neslin bu teknolojideki rolüne dikkat çekerek, "Şanlı ecdadımızın denizlerde bıraktığı izi günümüz teknolojisiyle geleceğe taşıyan genç beyinler burada ve Türk milletinin neleri başarabileceğini tüm dünyaya bir kez daha kanıtlıyor. Mavi Vatan'ın çelikten kaleleri ve Türk savunma sanayinin denizlerdeki gurur abideleri Teknofest kapsamında ziyaretçileri ağırlıyor" dedi

10:10

ULAŞIM NASIL SAĞLANACAK?

KARA ULAŞIMI

Festival alanına erişimi kolaylaştırmak için mümkün olduğunca toplu taşıma, deniz ulaşımı ve ücretsiz ring seferleri gerçekleştirilecek. Festival alanına kara ulaşımı için ziyaretçi otoparkları körfezin iki yakasına dağıtıldı. Kuzey yakada 4 bin araç kapasiteli Tütünçiftlik Otoban Üstü Otoparkı, 4 bin 500 araç kapasiteli İzmit NCity Otoparkı ve Tütünçiftlik Sahil Otoparkı hizmet verecek. Güney yakada ise Tütünçiftlik Otoban Üstü, Yeniköy TIR Parkı, Gölcük Eski Sanayi Bölgesi, Karavan Otopark ve Roma Mezarı Konca noktalarından kalkan ring hattı, sahil güzergahı boyunca festival alanına bağlanacak. Ring seferleri ücretsiz olacak.

DENİZ ULAŞIMI

Kuzey yaka için Tütünçiftlik İskelesi, Derince İskelesi, İzmit İskelesi; Güney Yaka için Kavaklı İskelesi, Değirmendere İskelesi, Halıdere İskelesi, İzmit ve Derince iskelelerinden Kavaklı İskelesi'ne, Tütünçiftlik İskelesi'nden ise Derince ve Halıdere iskelelerine ücretsiz deniz taşıması yapılacak.

Ahaber
09:45

HAVA ARAÇLARI VE SAVUNMA SİSTEMLERİ DE SERGİLENECEK

Etkinlikte sergilenecek ürünler deniz platformlarıyla sınırlı kalmayacak. Hava araçları bölümünde Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3'ün yanı sıra SH-70 Seahawk helikopteri ve AH-1W platformu bulunuyor. Bayraktar TB3, ASELBUOY ve ASELBUOY POD ile birlikte sergileniyor.

Sergi alanında ise farklı savunma sanayisi ürünleri ve sistemleri ziyaretçilerle buluşuyor.

Bu bölümde Pirana, BARKAN 2, LEVENT, TUFAN, BAHA ve BULUT'un yanı sıra Denizaltı Modüler Zırhlı Kontrol Botu sergilenecek.

ÇELİKKUBBE kapsamında SİPER, HİSAR, GÜRZ, KORKUT ve GÖKSUR unsurları da etkinlik alanında yer alacak. Bunların yanında K+, SİPER, TAYFUN, KMC ve PUSU sistemleri ile MİLDEN Denizaltı İlk Bloku da sergilenecek unsurlar arasında bulunuyor.

Böylece TEKNOFEST Mavi Vatan'da deniz teknolojilerinin yanı sıra hava savunma, füze, insansız kara ve hava sistemleriyle yeni nesil denizaltı teknolojilerinin de ziyaretçilere sunulması planlanıyor.

Ahaber
09:15

37 FARKLI DONANMA UNSURU SERGİLENİYOR

TEKNOFEST Mavi Vatan'da 37 farklı donanma unsur ve platformu sergileniyor. Bunlar arasında TCG Barbaros, TCG Salihreis, TCG Turgutreis, TCG Kemalreis, TCG Derya, TCG Tufan, TCG Akçay, TCG Alemdar, TCG İstanbul, TCG Oruçreis, TCG Burgazada, TCG İmbat, TCG Amasra, TCG Sancaktar ve TCG Kalkan bulunuyor.

Çeşitli denizaltı platformlarının yanı sıra Cumhuriyet tarihinin simge deniz araçlarından TCG Savarona ile Müze Gemi Yavuz da etkinlik alanında yer alacak.

Alanda insanlı platformların yanı sıra ULAQ, SANCAR, MARLIN ve SALVO gibi insansız deniz araçları da ziyaretçilerle buluşacak.

TCG ANADOLU DA SAHNEDE

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu da etkinlikte yer alan platformlardan biri olacak. Böylece ziyaretçiler, farklı sınıf ve görevlerdeki su üstü platformları, denizaltılar ve insansız deniz sistemlerini aynı etkinlik alanında görme fırsatı bulacak.

Milli Denizaltı (MİLDEN) Test Bloğu da ziyaretçilerle buluşturulacak. Türkiye'nin milli denizaltı geliştirme çalışmalarının önemli aşamalarından MİLDEN'e ilişkin test bloğunun sergilenmesi, etkinliğin önemli başlıklarından olacak.

Ahaber
09:00

4 GÜN SÜRECEK BÜYÜK FESTİVAL

4 gün sürecek etkinlikte, Türk Deniz Kuvvetlerinin farklı sınıflardaki platformlarından insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler sergilenecek.

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