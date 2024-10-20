İşte kapatılan o özel hastaneler! A Haber görüntüledi | Acılı anne: Bebeğim burada öldü...
"Yenidoğan Çetesi" soruşturması kapsamında ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10'a yükseldi. A Haber muhabirleri Hasan Zahid Ezim ve Esra Akyürek o hastanelerden son gelişmeleri aktardı. Bebeği ölen acılı anne A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlattı.
Türkiye'nin kanını donduran "Yenidoğan Çetesi" soruşturması kapsamında ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10'a yükseldi. 47 şüpheliden 22'si tutuklu. Bebek katili çetenin banka hesapları ise mercek altına alındı
Bebek katili çete ile iş birliği yapan 10 hastane kapatıldı. A Haber ekipleri o noktalardan son gelişmeleri aktardı.
"YENİDOĞAN ÇETESİ"NDE İLAÇ BOYUTU
Hukukçu Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Sağlık sistemi içerisinde olan bir hukukçu olarak konuşuyorum ilaç sektörünü bilen biri olarak söylüyorum. Burada sadece yedidoğan meselesi değil. Burada alt gelir grubundaki insanlar sonuç itibariyle muayenesi çok daha düşük olan kendileri açısından herhangi bir geri ödeme çıkartmayacak bir tercihe mecbur kaldıkları için oradalar.
Burada sadece yenidoğan çocukları kuvözde yatırıp bir şekilde tedavilerini yaparken iki yönlü gidilen bir durum var. Özellikle ilaç kısmına konuyu getirmek istiyorum. Kullanılan ilaçlar Türkiye'de ucuz. 100 dolara satılan bir ilaç Avrupa'da veya başka bir ülkede 1.000 dolar 1.500 dolar. Bu ilaçlar kullandırılmış gibi yapılıp o ilacı yurt dışına sattılar.
BEBEĞİ ÖLEN ANNE A HABER’DE
A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan acılı anne: Benim bebeğim burada öldü. Buradan sevk ettiler bebeğimi. Yazıklar olsun. Devletin de bunun peşini bırakmasını istemiyorum. Burada doğum yapmıştım. Şu an televizyonlarda gördüm ki yayında olduğunu koşa koşa evden geldim. Evimden çıkıyorum burayı görüyorum.
Burası kesinlikle açılmasın. Kendimi kaç gündür zor tutuyorum camları kırmamak için. Ben bir anneyim. 2023’te doğum yaptım. Çok perişan haldeyim. Dün gece evime 4’te girmişim. Hiçbir anne evladını kaybetmek istemez. Yoğun bakıma yatıracağız dediler. Yoğun bakıma yatırdılar ondan sonra da bebeğimi sevk ettiler Medilife’a. Neden? Para almak için.
İŞTE KAPATILAN O ÖZEL HASTANELER
Hasan Zahid Ezim: Bağcılar’da Özel Şafak Hastanesi’nin önündeyim. Eylül ayında kapatılan bir hastane. Tabelaları söküldü.
Hastanenin kapısında “Hastane kapalıdır” yazısı asılı.
HASTALAR SEVK EDİLDİ
Esra Akyürek: Burası Esenler’de bulunan Özel Güney Hastanesi. Burada kapatma işlemleri tamamlandı. Hastalar başka hastanelere sevk edildi.
Ekipler burada çalışmalarını sürdürüyor. Hastanenin tabelaları söküldü. Gece boyu çalışma devam etti.
TABELALAR SÖKÜLDÜ
Hasan Zahid Ezim: Biz şu anda kapatılan Özel Medilife Hastanesi’nin önündeyiz. Burası Bağcılar’da bulunan bir hastane. Hastaların sürekli ziyaret ettiği bir hastaneydi. “Yenidoğan Çetesi” skandalı kapsamında bu hastane kapatılan ilk hastane olmuştu.
Burada bir zamanlar hastanenin tabelaları gözüküyordu. Tabelalar söküldü. Hastane önünde polisler nöbet tutuyor.
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