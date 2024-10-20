İşte kapatılan o özel hastaneler! A Haber görüntüledi | Acılı anne: Bebeğim burada öldü...

13:20 20 Ekim 2024

Hukukçu Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Sağlık sistemi içerisinde olan bir hukukçu olarak konuşuyorum ilaç sektörünü bilen biri olarak söylüyorum. Burada sadece yedidoğan meselesi değil. Burada alt gelir grubundaki insanlar sonuç itibariyle muayenesi çok daha düşük olan kendileri açısından herhangi bir geri ödeme çıkartmayacak bir tercihe mecbur kaldıkları için oradalar.

Burada sadece yenidoğan çocukları kuvözde yatırıp bir şekilde tedavilerini yaparken iki yönlü gidilen bir durum var. Özellikle ilaç kısmına konuyu getirmek istiyorum. Kullanılan ilaçlar Türkiye'de ucuz. 100 dolara satılan bir ilaç Avrupa'da veya başka bir ülkede 1.000 dolar 1.500 dolar. Bu ilaçlar kullandırılmış gibi yapılıp o ilacı yurt dışına sattılar.