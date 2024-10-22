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Devlet Bahçeli'den

Devlet Bahçeli'den "İmralı" çıkışı! A Haber'de çarpıcı sözler: 'APO’ sloganları atsalar da başka yerlere bağlılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 12:31
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında ezber bozan açıklamalarda bulundu. “Bunu dahi sineye çekmeye hazırız” diyen Bahçeli, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa TBMM’ye gelsin ‘terör bitti’ desin" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin sözleri ne anlama geliyor? Uzman isimler konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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