CHP’de olağanüstü kurultay günü

Son 2 yılda biri olağan, ikisi olağanüstü olmak üzere 3 kurultay toplayan CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriyor. A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN