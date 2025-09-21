21 Eylül 2025, Pazar

CHP'de olağanüstü kurultay günü

CHP'de olağanüstü kurultay günü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2025 09:30
Son 2 yılda biri olağan, ikisi olağanüstü olmak üzere 3 kurultay toplayan CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriyor. A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
