CANLI | Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 7 polis yaralandı

05:40 29 Aralık 2025

Yalova'daki sıcak gelişmeleri A Haber muhabiri Özgür Yıldız aktardı.

Yıldız'ın açıklamaları ise şöyle;

Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonunda şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Ve çatışmada 7 polisimiz yaralandı diye söyleyebiliriz. Bölgeye çok sayıda ekip de sevk edildi. Ve konu hakkında da Yalova Valiliği anlık bir açıklama yaptı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından sorumluluk bölgesinde DEAŞ operasyonu terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Çok şükür polislerimizin hayati tehlikesi yok. Onu önemle bildirelim. Olay kapsamında Bursa ilinden Özel Harekat destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel bir sevk desteği sağlanmıştır diye bir açıklama yaptı Yalova Valiliği. Yaralanan 7 polis memurunun da derhal hastaneye sevk edilmiş olup yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre de yaralı personellere hayati tehlikesinin olmadığını tekrar açıkladılar. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları takviye kuvvetler katılımlarıyla kontrollü bir şekilde devam etmektedir diye bu şekilde bilgi verdi Yalova Valiliği de. Ancak yaralılarımızın durumunun iyi olduğunu söylediler. Bir polisimizin gözünden yaralandığı belirtildi.

"7 POLİSİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

7 polisimizin hayati tehlikesinin olmadığını net olarak söyleyebilirim. Yalova Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavileri devam etmekte. Çok şükür hayati tehlikesi olan bir yaralımız, ağır yaralımızın olmadığını söyleyebilirim. Şu an operasyonel olarak bilgi verecek olursak DEAŞ terör örgütü ile ilgili çatışmayla ilgili Yalova Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu devam ediyor diyebiliriz.