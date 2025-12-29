29 Aralık 2025, Pazartesi
CANLI | Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 7 polis yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 29.12.2025 05:35 Güncelleme: 29.12.2025 07:06
Yalova’da DEAŞ operasyonu: 7 polis yaralandı

Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışma sırasında 7 polisin yaralandığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. A Haber muhabiri Özgür Yıldız operasyona ilişkin son bilgileri paylaştı.

Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışma sırasında 7 polisin yaralandığı bildirildi.

06:40 29 Aralık 2025

OPERASYON SAAT 02.00 SIRALARINDA DÜZENLENDİ

Yalova’da polisinin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonun bazı ayrıntıları ortaya çıktı.

YALOVA'DA DEAŞ OPERASYONUNDA POLİSE ATEŞ AÇILDI

Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmanın ardından polis ekipleri merkeze yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Elmalık köyünde belirlenen adrese operasyonu gerçekleştirdi. Evden ateş açılmasıyla çatışma yaşandı. Açılan ilk ateş sırasında 7 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Evin çevresi polis ekipleri tarafından çevrilirken, bölgeden zaman zaman silah sesleri duyuluyor.

05:40 29 Aralık 2025

BURSA'DAN DESTEK EKİP GELDİ!

Bursa'dan özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon, çevrede alınan güvenlik önlemleriyle devam ediyor.
05:40 29 Aralık 2025

"BİR POLİS MEMURU GÖZÜNDEN YARALANDI"

Yalova'daki sıcak gelişmeleri A Haber muhabiri Özgür Yıldız aktardı.

YALOVA'DA DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 7 POLİS YARALANDI

Yıldız'ın açıklamaları ise şöyle;

Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonunda şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Ve çatışmada 7 polisimiz yaralandı diye söyleyebiliriz. Bölgeye çok sayıda ekip de sevk edildi. Ve konu hakkında da Yalova Valiliği anlık bir açıklama yaptı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından sorumluluk bölgesinde DEAŞ operasyonu terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Çok şükür polislerimizin hayati tehlikesi yok. Onu önemle bildirelim. Olay kapsamında Bursa ilinden Özel Harekat destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel bir sevk desteği sağlanmıştır diye bir açıklama yaptı Yalova Valiliği. Yaralanan 7 polis memurunun da derhal hastaneye sevk edilmiş olup yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre de yaralı personellere hayati tehlikesinin olmadığını tekrar açıkladılar. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları takviye kuvvetler katılımlarıyla kontrollü bir şekilde devam etmektedir diye bu şekilde bilgi verdi Yalova Valiliği de. Ancak yaralılarımızın durumunun iyi olduğunu söylediler. Bir polisimizin gözünden yaralandığı belirtildi.

"7 POLİSİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

7 polisimizin hayati tehlikesinin olmadığını net olarak söyleyebilirim. Yalova Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavileri devam etmekte. Çok şükür hayati tehlikesi olan bir yaralımız, ağır yaralımızın olmadığını söyleyebilirim. Şu an operasyonel olarak bilgi verecek olursak DEAŞ terör örgütü ile ilgili çatışmayla ilgili Yalova Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu devam ediyor diyebiliriz. 

05:37 29 Aralık 2025

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ!

Yalova Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekât destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhâl hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. 
05:33 29 Aralık 2025

7 POLİS YARALANDI!

Çatışma sırasında 7 polisin yaralandığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
05:30 29 Aralık 2025

YALOVA'DA DEAŞ OPERASYONU!

Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı.

