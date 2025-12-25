25 Aralık 2025, Perşembe
Terör örgütü DEAŞ'ın kökü kurutuluyor! Sözde Şam valisi operasyonla yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.12.2025 01:10
Suriye Güvenlik Güçleri ile ABD'nin öncülüğünde Uluslararası Terörle Mücadele Koalisyonu'nun ortak düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Şam valisi Ebu Ömer Tayba" kod adlı Taha ez-Zubi ile bazı yardımcıları yakalandı.

Suriye'nin resmi devlet televizyon kanalı El-İhbariyye'nin, İçişleri Bakanlığındaki bir kaynağa dayandırdığı haberde, "Koalisyon güçleri ile iç güvenlik birimleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, DEAŞ'ın sözde Şam valisi yakalandı." ifadeleri yer aldı.

SÖZDE ŞAM VALİSİ VE YARDIMCILARI YAKALANDI

Suriye'nin resmi ajansı SANA'ya konuşan Şam Kırsalı İç Güvenlik Komutanı Ahmed Dalati, uzun süreli takip sürecinin ardından, Muaddamiyye ilçesinde DEAŞ'a ait bir hücreye yönelik İçişleri Bakanlığı, Genel İstihbarat ve koalisyon güçlerinin ortak operasyon düzenlediğini ifade etti.

Dalati, operasyon sonucunda DEAŞ'ın sözde Şam valisi, "Ebu Ömer Tayba" kod adlı Taha ez-Zubi ile bazı yardımcılarının üzerlerinde patlayıcı yeleklerle yakalandıklarını kaydetti.

