CANLI | TUSAŞ'a şer odaklı terör saldırısı! Arkasında kim var? A Haber'de dikkat çeken 3 detay: Hedef üretim merkezi...

18:30 24 Ekim 2024

Gazeteci Gaffar Yakınca: Türkiye neden terör eylemlerinin hedefinde? Birincisi sayın Bahçeli’nin mecliste yapmış olduğu açıklamalar. Bu açıklama özellikle Kandil’de ki terör baronları arasında bir paniğe yol açtı. Türkiye’deki sivil siyasetçilerin kendisinden kopmasına karşı tedirginlik oluştu. Ertesi gün Kandil’in terör baronlarından yapılan açıklamada, “Türkiye’de siyaset yapanlar ayaklarını denk alsın, ne yaptıklarına dikkat etsinler.” denildi. Yani kandildeki terör baronları Türkiye’deki DEM Partilileri tehdit ettiklerini gördük. Bir başka konu da Bahçeli’nin dediği gibi sürecin ilerlemesi ve böyle ilerlerse bu adamlar ellerinde silah olan baronları nasıl idare edecek o merak konusu.

İkincisi Brics zirvesi ve Türkiye doğu, batı ekseninde kendine yeni bir denge alanı oluşturuyor. Bundan rahatsız olan güçler var dünyada. Brics’e katılmamız sıradan bir hadise değil. Üçüncüsü ise açıkça Türkiye’yi hedef alan, terör örgütünü destekleyen, Türkiye’nin yöneticilerini Başkan Erdoğan dahil olmak üzere hakaretvari sözcükler kullanan İsrail. Bu üç amil’in hedefinde Türkiye vardır ve bunlara bakınca bu terör saldırının şemasını ortaya koymuş oluruz.