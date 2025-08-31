CANLI | Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Ülkemizde şu an aktif bir yangın yok
Yurdun çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınları ile mücadele sürerken başka noktalardan da yangın haberleri geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şu an aktif bir yangının olmadığı müjdesini verirken 15 Ekim'e kadar dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. İşte detaylar...
Türkiye'nin yeşil vatan mücadelesi devam ederken birçok ilimizde de yangınlar çıkıyor. Alevlere havadan ve karadan devam ettiği yangınlarda ekiplerin canhıraş mücadelesi sürüyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER...
AKTİF YANGIN YOK
TOMA'LAR BEKLETİLİYOR
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde dün çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Ekiplerin gece boyu karadan yürüttüğü çalışmalara günün ağarmasıyla helikopterlerle destek verilmeye başlandı.
Alevler, 17 helikopter, bir tanker uçak, 21 su tankeri, 32 arazöz, 27 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 8 treyler ile kamyon, 47 araç ve 437 personelle söndürülmeye çalışılıyor.
Yangınlar nedeniyle 9 köyde 594 vatandaş tahliye edildi, 1046 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye nakledildi.
Bölgede yangınlar nedeniyle yoğun duman ve is bulunuyor. Yetkililer, duman ve isin kuzeyden esen rüzgarların etkisiyle Çankırı ve Ankara'ya kadar ulaştığını bildirdi.
SU TAŞIYARAK MÜDAHALE ETTİLER
Karabük'ün merkeze bağlı Kabaoğlu Mahallesi Kahyalar köyünde çıkan orman yangını, yaklaşık 18 saattir devam ederken, köy sakinleri alevlerin evlerine sıçramaması için kendi imkânlarıyla müdahale etti.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine köylüler, ellerine aldıkları bidon ve kovalarla su taşıyarak alevlere müdahale etti.
Öte yandan çok sayıda yangın söndürme helikopteri, arazöz ile itfaiye ekibinin havadan ve karadan müdahale ettiği alevler, Kabaoğlu Mahallesi'nde 3 ev ve 2 samanlığa zarar verdi.
Köylerinde su sorununa çözüm bulmak için uğraştıklarını belirten vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmek için müdahale etmeye çalıştıklarını ifade ettiler.
BİNGÖL'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN KONTROL ALTINDA
Bingöl’ün Genç ilçesi Servi beldesine bağlı Kavaklı köyü kırsalında öğleden sonra çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle akşam saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürdürülüyor.
KASTAMONU YANGININDA DUMANLAR ANKARA'YA KADAR ULAŞTI
Ankara Valiliği tarafından, Ankara genelinde oluşan yoğun duman ve is kokusunun Kastamonu'da devam eden orman yangından kaynaklandığını açıklandı.
Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde İlimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/ Araç’ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgârlarının etkisiyle İlimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup. İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
VALİLİK DUYURDU: 9 KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde dün çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Ekiplerin gece boyu karadan yürüttüğü çalışmalara günün ağarmasıyla helikopterlerle destek verilmeye başlandı. Alevlere 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 182 personelle müdahale ediliyor.
Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 kişi tahliye edildi, 496 büyük ve küçükbaş hayvan da güvenli bölgeye nakledildi.
Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde yaşayan Aziz Okutucu, AA muhabirine, alevlerin evlerine dün çok yaklaştığını belirterek, "Bize 100 metre kadar yaklaştı. Çok korktuk, gece sabaha kadar uyumadık. Ha şimdi, ha birazdan gelecek diye. İtfaiyenin çalışması neticesinde kurtulabildik, şükür. Şurada yangın vanamız vardı. Bir şey olursa diye oraya hortum bağladık, hazırlıklar yaptık." dedi.
Hüsniye Okutucu da dün bir anda dumanların yükseldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki dağda bir anda dumanlar yükseldi. Çok korktuk. 10 dakika sonra itfaiyeler, helikopterler, hepsi birden geldi. Bizim de yangın vanamız vardı. Hortumumuzu taktık, hazırlandık. Gece sabaha kadar pencerelerde bekledik, valizlerimiz merdiven başında hazır. Giyecek kıyafetlerimiz ve kimliklerimiz hazır. Yangın çoğalırsa kimliğimizi alıp çıkarız diye. Allah razı olsun itfaiye ekipleri ve helikopterdekilerden. Çok şükür bugün oldu, kurtulduk sayılır."
"DÜN GECE DE BURADA MİSAFİR EDİLDİK"
Tahliye edilen bölge sakinlerinden bazıları yakınlarının evlerine yerleşti, bazıları da İğdir köyündeki Erkek Hafızlık Kur'an Kursu ve Merkez Kız Kur'an Kursu yurduna yerleştirildi.
Yurda yerleştirilenlerden Hikmet Esenlikçi, yangının dün köylerine yaklaştığını belirterek, "Jandarmalar bizi evden çıkarttı, 'Hayatınız tehlikede.' dediler. Kur'an kursuna yerleştirdiler. Dün gece de burada misafir edildik. Bugün de misafiriz. Ne zaman köye gideceğimiz belli değil. Evlerimiz tehlike altında. Buradan çok memnunuz. Bize çok iyi bakıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Yemeğimiz, çayımız, suyumuz, her şeyimiz var. Bizi sağlık ocağına da götürüyorlar, çok ilgileniyorlar. Kızılören köyünde yaşıyorum. Bizim burada yemeğimiz yapılıyor, bize bakıyorlar. Yorganlarımız yeni geldi, rahatımız yerinde. Allah hükümetimizden razı olsun." diye konuştu.
Meral Öztürk de "Bize bakıyorlar, Allah devletimizden razı olsun." dedi. Semiha Karışan da "Dün Kızılören köyündeydim. Annem evde yalnızdı, alevleri görünce hemen yanına gittim. O anda jandarma geldi, hayvanları kamyonlara doldurdular. Bizi de buraya getirdiler. Buradan da memnunuz, Allah razı olsun. Devletimiz bizi evden aldı, buraya getirdi. Her şeyimiz var ama köyümüz tehlike altında. Üç köyümüz de boşaltıldı. Hepimiz tüm akrabalarımızla buradayız." ifadelerini kullandı.
Bölgede dün akşamdan bu yana devam eden orman yangını nedeniyle yoğun duman, Kastamonu-Karabük kara yoluna ulaştı. Hem sürücülerin etkilenmemesi için hem de görüş alanının düşmesi sonucu dumanla kaplanan kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.
6 KÖYÜN YANI SIRA 3 KÖY DAHA TAHLİYE EDİLDİ
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"31 Ağustos 2025 tarihinde Karabük'ün Eflani ilçesinde başlayan orman yangını, büyüyerek ilimiz Araç ilçesine bağlı, Güzelce köyü sınırlarındaki orman sirayet etmiştir. Yangına 17 helikopter, bir tanker uçak, 21 su tankeri, 32 arazöz, 27 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 8 treyler ile kamyon, 47 araç ve 437 personel ile müdahale edilmektedir. Daha önce tahliye edilen Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köylerinin dışında Oycalı, Yeşilova ve Karacalar köyleri de Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün koordinasyonunda tahliye edilmektedir. Yangına müdahale çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir."
Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verildi. Yer ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor. Yoğun duman nedeniyle akşam saatlerinde ulaşıma kapanan Kastamonu-Karabük kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
MUĞLA'DA Kİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
KARABÜK'TEKİ YANGIN EVLERE SIÇRADI
Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyünde çıkan yangın evlere sıçradı. Yangında 3 ev ve 2 samanlık yandı.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi'nde öğleden sonra çıkan yangında alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Kısa sürede yayılan alevler nedeniyle Kahyalar, Saitler ve Kadıköy köyleri ile bazı mahalleler boşaltıldı. Çok sayıda yangın söndürme helikopteri, arazöz ile itfaiye ekibinin havadan ve karadan müdahale ettiği alevler evlere sıçradı.
Kabaoğlu Mahallesi'nde 3 ev ve 2 samanlık alevlere teslim oldu.
KASTAMONU-KARABÜK KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınları devam ediyor. Yangın sebebiyle dumanların kapladığı Kastamonu-Karabük kara yolunda, Karabük ve Kastamonu'nun Araç ilçesi yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
RÜZGARLA BİRLİKTE YANGIN KUVVETLENDİ
Kastamonu'nun Araç ilçesindeki iki farklı bölgede dün çıkan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Akşam saatlerinde rüzgarla birlikte yangının kuvvetini arttırması sebebiyle Karabük-Kastamonu kara yolunun üzeri dumanla kaplandı. Alınan tedbir çerçevesinde Kastamonu-Karabük kara yolunda, Karabük ve Kastamonu'nun Araç ilçesi yolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da çalışmaları yerinde takip ediyor. Yangına çok sayıda helikopter ve uçak havadan müdahale ediyor.
KÜTAHYA'DA ÇIKAN YANGINDA 3 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilde başlayan yangının sıçraması sonucu, 3 ev kullanılamaz hale geldi. İlçeye 19 kilometre uzaklıktaki Akşehir köyünde bir evin önünde park halindeki otomobilde patlama sesinin duyulmasının ardından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Şükrü ve Sabahattin Akoğlu ile Mustafa Dallı'nın evine sıçradı.
İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangın için bölgeye, ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri ve Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, 3 ev, 2 traktör, 1 otomobil ile tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.
KASTAMONU YANGINI DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Kastamonu’nun Araç ilçesine çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale 2'nci günde de sürüyor. Karabük-Kastamonu kara yolu duman altında kalırken, bölge dron ile havadan görüntülendi.
Pazar günü öğle saatlerinde Karabük'ün Eflani ilçesi Saraycık köyünde çıkan yangın dün gece saatlerinde kontrol altına alındıktan sonra, 5 kilometre mesafedeki Kastamonu Araç ilçesi Güzelce köyünde orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle 6 köy ile 437 vatandaş tahliye edilirken, yangına karadan ve havadan müdahale başladı. 3 helikopter ve yangın söndürme uçağının müdahale ettiği yangın nedeniyle Karabük-Kastamonu kara yolunda yoğun duman oluştu. Alevlerin yükseldiği bölge dron ile görüntülendi.
BİR NOKTADA DAHA YANGIN ÇIKTI
Karabük merkeze bağlı Aladağ mevkisinde de orman yangını çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale ediyor.
KARABÜK'TEKİ YANGINDA YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Karabük’ün Eflani ilçesinde pazar günü çıkan ve dün Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile yine Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Karabük'te yanan alanlar dronla görüntülendi.
Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyünde ormanda pazar günü yangın çıktı. Alevler, dün Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne sıçradı. Ayrıca, Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi’nde dün orman yangını çıktı.
182 personel yangına 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz ve 3 ilk müdahale aracı ile müdahale ediyor. Kastamonu’daki yangında, Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 kişi tahliye edilirken, 496 büyük ve küçükbaş hayvanın güvenli bölgeye alındığını belirtti.
KARABÜK'TE ZARAR GÖREN ALANLAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Pazar günü Eflani ilçesi Saraycık köyü yakınlarında etkili olan yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmasını sürdürüyor. Yangın sonrasında kızılçam ve karaçam ağaçlarının yanmış görüntüsü dronla görüntülendi. Yangının sıçradığı Harmancık köyü yakınlarındaki ormanda ise söndürme çalışmaları sürüyor.
2 YANGIN SÜRÜYOR
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarına ilişkin Kastamonu'da açıklama yaptı.
İşte Yumaklı'nın açıklamaları:
Dün geceden bu sabaha kadar 3 farklı ilimizde 3 farklı yangın kontrol altına alınmış oldu. Halihazırda devam eden 2 yangın var. Karabük Eflani'de başlayıp Kastamonu'nun Araç ilçesinde sirayet eden bir yangın. İkincisi de Araç ilçesinde başlayan bir yangın. İki farklı yangın devam ediyor. Yoğun ve sık ağaçların olduğu bir bölge. Kayalık ve kanyonlardan oluşan zorlu bir bölge. Hem karadan hem havadan ciddi bir müdahale sürüyor. Akşama doğru bu yangınlarla ilgili güzel haberler vermeyi umuyorum.
5 BİN 832 YANGINLA MÜCADELE
1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik. Rakamın yüksekliği verilen mücadelenin büyüklüğünü ifade etmeye yeter. İklim değişikliği ve küresel ısınmayı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biz bütün tedbirlerimizi alıyoruz, yangınlara hızlı müdahale bu yangınların büyümesini engelliyor. Ben aziz vatandaşlarımızın hassasiyetlerine güveniyorum. Bundan sonraki dönemde yangın konusunu üst düzeye çıkararak omuz omuza vermemiz gerekiyor.
Zarar gören her yerin hiçbir istisnası olmaksızın yeşillendirileceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Orman dediğimiz sadece ağaçtan ibaret değil burda bir ekosistem ve canlılardan bahsediyoruz. Ben her bir dalı yeniden yeşillendirecek güzel ormanların ulaşacağını ve gelecek nesillere emanet edeceğimizi söylemek istiyorum.
Ben Karabük, Kastamonu, Bartın, Aydın ve Denizli başta olmakj üzere etkilenen tyüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Mücadelelerimizde birçok arkadaşımız görev aldı, şehit olan kardeşlerimiz oldu onlara da Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Dezenformasyon konusuna atıf yapmak istiyorum. Doğru bilgiyi kamuoyumuzla paylaşıyoruz, başka hiçbir açıklamaya inanılmamasını edilmemesini rica ediyorum.
İZNİK'TE KORKUTAN YANGIN
437 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ
Kastamonu'nun Araç ilçesinin Karabük sınırında, ormanlık alanda çıkan iki ayrı yangına müdahale ediliyor.Öte yandan, Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde çıkan yangına karadan müdahale devam ederken, havanın kararmasıyla faaliyetlerini durduran helikopterlerin sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye devam edeceği bildirildi.
Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Karabük'ün Eflani ilçesinde başlayan yangının Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne sirayet ettiği, Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde ise çıkan ayrı bir yangınla da mücadele edildiği belirtildi.
437 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ
Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 vatandaşın tahliye edildiği aktarılan açıklamada, 496 büyük ve küçükbaş hayvanın da güvenli bölgeye alındığı ifade edildi.
Açıklamada, Güzelce ve Akgeçit köylerinde devam eden yangınlara, 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 182 personel ile müdahalenin devam ettiği kaydedildi.
Yangın nedeniyle Güzelce köyündeki bir ev ve 2 samanlıkta hasar oluştu.
"DÖRT BİR TARAFIMIZ ORMAN BÖLGESİ OLDUĞU İÇİN TEDİRGİNİZ"
Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyünün muhtarı Yılmaz Akgül, yangının söndürülmesi için devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini söyledi.
Kastamonu'nun dört bir yanının ormanlarla çevrili olduğunu, yangının rüzgarla birlikte şiddetlendiğini belirten Akgül, "Yangın inşallah bu akşam söner ama gerçekten sıkıntı büyük. Çevre köylerimiz boşaltıldı. Yapacak bir şey yok. Allah yardımcımız olsun. Devletimiz sağ olsun her konuda yanımızda yer alıyor." dedi.
Çevrenin ormanlarla kaplı olmasından dolayı tedirgin olduklarını ifade eden Akgül, "Şu anda Kastamonu ve Karabük alarm durumunda, bütün gücüyle uğraşıyor. Dört bir tarafımız orman bölgesi olduğu için tedirginiz, sıkıntılı günler geçiriyoruz." diye konuştu.
Eflani bölgesindeki Kızılgeyik ve Güzelce köylerinin arasındaki bir alandan yangının yayıldığını anlatan Akgül, şunları kaydetti:
"Yangın ilk Karabük'teki Eflani bölgesinden başladı ve Güzelce köyüne sıçradı. Daha sonra Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Şiringüney tarafına geçti. Şu anda iki ayrı noktada yangın devam ediyor ve hızla yayılmakta. Hava rüzgarlı olduğu için yangın yayıldı her tarafa."
AYDIN'DAKİ YANGINDA 3 PERSONEL YARALANDI
YANGINLARDA SON DURUM NE? BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çıkan orman yangınları konusunda son durum açıklaması yaptı.
Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlardan; Aydın Buharkent sınırları içinde başlayıp, Denizli Buldan sınırına geçen yangının enerjisi düşürüldü. Bartın Ulus’taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın - Efeler’deki yangının enerjisi düşürüldü. Çanakkale - Ayvacık yangını tamamen kontrol altına alındı. Karabük - Eflani ve Kastamonu - Araç’taki yangınları ise kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerini paylaştı.
AYDIN VALİSİ AÇIKLADI: EN KISA ZAMANDA BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Pınardere Mahallesi’ndeki yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, " Geldiğimiz noktada yangını kontrol altına aldığımızı şu an için söyleyemeyiz ama etrafını çevirmeye başladık. İnşallah en kısa zamanda bir sonuç almak istiyoruz" dedi.
168 PERSONEL 53 ARAÇLA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Vali Canbolat açıklamasında, "Pınardere Efeler bölgesinde 15.30 itibariyle Emniyet Müdürlüğümüzün atış poligondaki bir çalışma tadilat sahasında spiraldan çıkan bir yangın çevreye yayıldı. İlk andan itibaren bütün ekiplerimiz bölgeye geldi ve müdahaleye başladılar. Toplamda şu an 168 personel, toplam 53 araç ve hava aracı olarak da 9 araçla yangına müdahale ediyoruz. Geldiğimiz noktada yangını kontrol altına aldığımızı şu an için söyleyemeyiz ama etrafını çevirmeye başladık. İnşallah en kısa zamanda bir sonuç almak istiyoruz. Bölgede şu an AFAD, ADM, Emniyet, jandarma, Büyükşehir, UMKE ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kızılay, Devlet Su İşleri, Karayolları, STK‘lar ve diğer ekiplerimiz bölgede görev yapıyor. Şu ana kadar herhangi bir iş yerinde veya evde bir zarar yok. Emirdoğan Mahallesi’nin çevresini kuşattık herhangi bir sıkıntı olmasın diye müdahalemiz devam ediyor. İnşallah akşama kadar bir netice alalım istiyoruz" dedi.
ATAŞEHİR KAYIŞDAĞI ORMANINDA YANGIN!
Ataşehir Kayışdağı ormanında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan Kayışdağı ormanında saat 18.15 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın havadan da görüntülendi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler büyümeden söndürüldü.
ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE YENİDEN CANLANDI
A Haber Muhabiri Ahmet Erdem, Karabük'ün iki bölgesinde başlayan yangına ilişkin bölgeden son bilgileri aktardı. Saraycık mevkisindeki başlayan yangının Kastamonu'ya kadar ilerleyerek Güzelce köyüne kadar ulaştığını söyledi. Erdem, iki mevkiye ilişkin şöyle konuştu:
ALEVLER SARAYCIK'TAN GÜZELCE KÖYÜNE SIÇRADI
"Karabük’ün Harmancık ve Saraycık mevkilerindeki ormanlık alanda başlayan yangında ikinci gündeyiz. Sabah saatlerinde yangının iki bölgede de kontrol altına alınabileceği tahmin edilirken, rüzgârın etkisiyle alevler yeniden şiddetlendi.
Harmancık bölgesindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Saraycık köyünde rüzgârın etkisiyle hızla yayılan alevler Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne kadar ulaştı. Alevlerin köye yaklaşması üzerine Güzelce köyü tahliye edildi. Tahliye işleminin ardından kısa süre içinde alevler köye sıçradı ve 3 yapı tamamen yandı."
KASTAMONU'YA SIÇRAYAN YANGINDA 5 KÖY TAHLİYE!
Kastamonu-Karabük sınırında süren iki orman yangını sebebiyle 5 köy tahliye edildi.
Kastamonu-Karabük sınırında süren iki orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Ekipler yaklaşık 10 kilometre mesafedeki yangınlara hem havadan hem karadan müdahale ediyor. Rüzgar sebebiyle Araç ilçesinde bulunanan Şiringüney, Kızılcamten, Akgeçit, Ahatlar, Güzelce köyleri tahliye edildi.
İhsanlı köyünde yaşayan Orhan Güvenç, yangının ardından römorkuna yüklediği birkaç eşyasıyla evinden ayrıldığını ifade ederek, "Yangın başlayınca evden biraz eşya alıp geldik. Sadece yorganlarımızı, yemek yapacak birkaç tabak çanak aldık" dedi.
KARABÜK YANGININDA 5 GÖZALTI!
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.
Eflani ilçesi Saraycık köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor. Yangına, 9 helikopter, yangın yönetim aracı, 17 ilk müdahale, 72 arazöz, 17 su ikmal, 5 dozer, greyder, 2 ekskavatör, 9 itfaiye, 13 tanker, 3 treyler, 2 bekoloder, lowbed, 2 ambulans, 1 UMKE, 10 pikap ve 5 arama kurtarma aracı ile 554 personelle müdahale ediliyor.
Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.
5 YABANCI UYURKLU ŞAHIS GÖZALTINDA
Bu arada Başsavcılık talimatıyla yangınla ilgili yapılan araştırmada, orman içerisinde bulunan kesim sahasında kesim işi yapan yabancı uyruklu 5 kişinin barınma amaçlı kaldıkları çadıra yemek yemek için geldikleri, ardından tekrar orman kesim sahasına çalışmaya gittikleri, daha sonra çadırın tutuşması sonucu yangının meydana geldiği değerlendirildi.
Yangınla ilgili 5 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Öte yandan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Saraycık köyü civarındaki orman yangınının büyük oranda çevrelendiğini, Safranbolu ilçesi Harmancık bölgesinde devam eden yangınla ilgili mücadelenin devam ettiğini bildirmişti.
DENİZLİ'DE FELAKETİN BOYUTU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Denizli'deki yangının 5'inci gününde soğutma çalışmaları yapılan bölgeler ve Bölmekaya'nın hasarı havadan görüntülendi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 5 gündür devam eden yangın için söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Havadan ve karadan süren müdahalelerde ekipler çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Dün alevlerin kıskaca aldığı Bölmekaya Mahallesi'ne kadar sıçrayan yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştı. Sabah saatlerinde yangın bölgelerinde havadan başlayan söndürme çalışmaları belirli bölgelerde soğutma çalışmasına geçildi.
Soğutma çalışması yapılan bölgeler ile Bölmekaya Mahallesi'nde hasar alan araziler havadan dron ile görüntülendi.
KASTAMONU'DA YANGININ SIÇRADIĞI KÖY 3 YAPI ALEVLERE TESLİM
Kastamonu'nun Araç ilçesinde yangının sıçradığı köyde 3 yapı alevlere teslim oldu. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, dün Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangında 2'nci güne girildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Kastamonu'nun Araç ilçesine sıçradı.
Alevlerin hızlı bir şekilde ilerlemesi sebebiyle Araç ilçesine bağlı Güzelce köyünde yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliyenin ardından, yangın köye sıçradı. Yangın sebebiyle köydeki 3 yapının alevlere teslim olduğu görülüyor.
BARTN'DA ALEVLER KONTROL ALTINDA! SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bartın'ın Ulus ilçesi Aşağıçerçi köyünde arılıkta başlayarak otluk ve ormanlık alana yayılan yangınla ilgili Valilik tarafından yazılı açıklama yapıldı.
31 Ağustos Pazar günü meydana gelen yangında, can kaybı yaşanmazken söndürme çalışmaları sabah saatlerinde tamamlandı. Yangına 2 yangın söndürme helikopteri, 41 araç ve 172 personelle müdahale edildi. Edinilen bilgiye göre yangında yaklaşık 12 hektarlık alan zarar gördü.
Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Aşağıçerçi köyü Yukarı Mahalle'de ormanlık alanda meydana gelen yangına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine, Valiliğimizin koordinesinde; Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Ulus Orman İşletme Müdürlüğü, Bartın-Ulus-Kozcağız-Abdipaşa Belediyesi, Bartın İl Özel İdaresi, Jandarma, AFAD, Kızılay, DSİ, İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir" denildi.
Yangına havadan ve karadan 2 helikopter, 7 arazöz, 6 su tankeri, 4 iş makinesi, 2 pick-up, 2 beko loder, 2 ekskavatör, 2 ambulans, 1 UMKE aracı, 1 Kızılay aracı ve 12 ekip aracı olmak üzere toplam 41 araç ve 172 personelle müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca vatandaşlara orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SABAHA KADAR SÜRDÜ
Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler sabaha kadar soğutma çalışmalarına devam etti. Bartın ve Ulus Orman İşletme Müdürlüğü personeli, yangın bölgesine ulaşabilmek için Aşağıköy Milli Parklar Zipline Tesisleri'nden bin 400 metre uzunluğunda ve 950 metre yüksekliğinde yol açtı. Ayrıca Küre Dağları zirvesinde karadan ulaşımı zor olan noktalara bin 500 metre hortum döşenerek müdahale edildi.
12 HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında yaklaşık 12 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
KARABÜK'TEKİ YANGIN KASTAMONU'YA SIÇRADI! 1 KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Karabük’te ormanlık alanda çıkan ve Kastamonu’nun Araç ilçesine sıçrayan yangın, tahliye edilen köye ulaştı.
Edinilen bilgiye göre, dün Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangında ikinci güne girildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Kastamonu’nun Araç ilçesine sıçradı.
Alevlerin hızlı bir şekilde ilerlemesi sebebiyle Araç ilçesine bağlı Güzelce köyünde yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliyenin ardından, yangın köye sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi ise sürüyor.
MÜCADELE YENİDEN BAŞLADI
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 gündür süren orman yangınını söndürme çalışmalarına günün aydınlanmasıyla 14 hava aracı yeniden destek vermeye başladı.
Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta çıkan, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi, Gölbaşı ve Bölmekaya mahallelerine ulaşan orman yangınına müdahale gece boyunca devam etti.
Orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.
Gece boyunca yangını söndürmek için canla başla mücadele eden yer ekiplerine havanın aydınlanmasıyla bir uçak ile 13 helikopter yeniden destek vermeye başladı.
Havadan ve karadan yoğun şekilde süren çalışmalarda 137 arazöz, 12 iş makinesi, 74 ilk müdahale aracı ve 871 personel yer alıyor.
VALİ YAVUZ: "KARABÜK’TEKİ ORMAN YANGINI ÇEVRELENDİ
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Eflani ve Safranbolu ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.
Vali Mustafa Yavuz, Eflani ve Safranbolu ilçeleri arasında başlayan orman yangınının rüzgarın etkisiyle yayılsa da ekiplerin çalışmalarıyla birlikte büyük oranda çevrelendiğine dikkat çekti. Yangında beş helikopterin görev aldığını, Karabük’ün yanı sıra çevre illerden de arazözler başta olmak üzere iş makineleri, su tankerleri ve itfaiyelerin sevk edildiğini hatırlatan Yavuz, 300’e yakın personelin sahada görev yaptığının altını çizdi.
Coğrafyanın zorluğuna dikkat çeken Yavuz, çevrelenen yangının tamamen kontrol altına alınıp söndürülebilmesi için canla başla çalışıldığına değindi.
Yavuz, "Bugün öğleden sonra, saat 15.00 sıralarında, Eflani ilçemizin bir köyü ile Safranbolu ilçemizin Harmancık köyü arasında başlayan orman yangını, maalesef rüzgarın da şiddetiyle yayılan bir seyir gösterdi. Bu saat itibarıyla, açıkçası Eflani ilçemizdeki Saraycık köyümüz civarındaki orman yangını büyük oranda arkadaşlarımız tarafından çerçevelendi. Harmancık bölgesinde devam eden yangınla ilgili olarak da hem orman teşkilatımız hem İl Özel İdaremiz, hem belediyelerimizin itfaiye ekipleri, hem de devletimizin tüm kurumları ve gönüllülerimizle birlikte mücadeleye devam ediliyor" dedi.
"Sevindirici olan kimsenin canına bir şey gelmemiş olmasıdır"
Yangında can kaybının olmadığını vurgulayan Yavuz, "Bu saat itibarıyla sevindirici olan; herhangi bir vatandaşımızın ya da görevlimizin canına bir şey gelmemiş olmasıdır. İçinde bulunduğumuz Harmancık köyümüzün bu mahallesinde, akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle yangının hızlı ilerlemesi nedeniyle yaklaşık on hanemiz ve on sekiz vatandaşımızın yaşadığı alanın tahliyesini kısa sürede gerçekleştirdik. Yangın çerçevelendikten sonra da vatandaşlarımız şu anda evlerine dönüş sağlamış oldular" ifadelerini kullandı.
Bölgenin yapısına dikkat çeken Vali Yavuz, şunları kaydetti:
"Burası, daha önceki yangınlara göre biraz daha yüksek bir noktada. Bölge, kuzey bölgemizde yer alıyor ve rakımı daha yüksek. Havanın kurak gitmesi ve iklimsel bazı zorluklar nedeniyle yangın kısa sürede yayılabiliyor. Arazi yapısı itibarıyla otluk alanların da olması, ormanın rüzgarın etkisiyle hızlı şekilde yayılmasına neden oluyor. Şu ana kadar herhangi bir köyümüzde ya da mahallemizde evlere ya da ikamet yerlerine gelen bir zarar söz konusu değil. Ancak ormanlık alanlarımızda, evet, ormanlarımız zarar gördü."
Yangınların yalnızca ağaçları değil, canlıları da yok ettiğini dile getiren Yavuz, "Her açıklamamızda sizlere söylediğimiz gibi, sadece ormanlarımız yanmıyor. Ormanlarımızla birlikte, ormanlarımızın içindeki canlılar bizlere emanet olan sessiz canlılar da zarar görüyorlar. Maalesef onlar da bu anlamda kayba uğruyor. Aynı zamanda hepinizin bildiği gibi, Karabük orman varlığı açısından, yüz ölçümüne oranla Türkiye’de birinci sıradadır. Bu anlamda yeşil vatanımız, ormanlarımız da zarar görüyor" diye konuştu.
"LÜTFEN ORMANLARIMIZI KORUYALIM"
Vali Yavuz, vatandaşlara ormanların korunması çağrısında bulunarak, "Lütfen ormanlarımızı koruyalım. Ormanlarımızı sadece orman teşkilatımızın ya da kolluk kuvvetlerimizin korumasına bırakmayalım. Her vatandaşımız, bu sorumluluğu üstünde ve omuzlarında hissederek ormanlarımızın korunmasına hep birlikte destek vermelidir. Gördüğünüz gibi, ormanlarımız yandığı zaman hepimiz üzülüyoruz. Akciğerlerimiz yanıyor, yeşil vatanımız yanıyor. İçindeki canlılar yanıyor. Bundan sonra da ben, bu hassasiyeti tüm vatandaşlarımızdan bekliyorum. Bu anlamda can kaybının olmaması, cana gelen bir şeyin olmaması bizim için bir teselli" ifadelerine yer verdi.
Vali Yavuz, sözlerini şöyle tamamladı; "Ben tekrar hem Eflani Saraycık Köyü’ndeki vatandaşlarımıza, hem Safranbolu’daki Harmancık Köyü'ndeki ve şu anda içinde bulunduğumuz mahalledeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. İnşallah Allah bizleri daha büyük afetlerden korusun. Hepimize geçmiş olsun."
SARAYCIK KÖYÜ CİVARINDA ALEVLER KONTROL ALTINDA
Karabük'te öğle saatleri başlayan orman yangınına ilişkin A Haber muhabiri Ahmet Erdem, bölgeden son gelişmeleri aktardı.
A Haber muhabiri Ahmet Erdem: Karabük'ün Saraycık köyündeki ormanlık alanda başladı. Öğlen saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle yangın büyük bir alana yayıldı. Gündüz saatlerinde havadan ve karadan müdahale edilirken 5 yangın söndürme helikopteri 39 araç ve 126 personelle müdahale edilmişti. Müdahaleler sonucunda Saraycık köyü civarındaki alevler kontrol altına alındı. Saraycık köyünde başlayan Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü mevkiine sıçrayan alevler için ise söndürme çalışmaları gece saatlerinde sürüyor. Harmancık köyündeki evlere alevler sıçramaması nedeniyle henüz bir tehlike yok. Harmancık köyüne bağlı Şamlar mahallesi tedbir amaçlı boşaltılarak vatandaşlar kontrollü noktalarda bekletiliyor.
DENİZLİ'DE 2 MAHALLE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 gündür süren orman yangınına ilişkin son durumu aktarırken bölgede 84 evin tahliye edildiği ve Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin tedbir amaçlı boşaltıldığı belirtti.
Ata Gündüz Kurşun'un açıklamalarından satır başları...
Tam 4 gündür Denizli'nin Buldan ilçesindeki yangın kontrol altına alınabilmiş değil. Çatak mahallesinde başlayan yangın Aydın'ın Boğazkent ilçesi Kızıldere mahallesine sıçradı. Yani yangın 2 ili birbirine bağlayan yangın başladı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler ve yangın söndürme uçakları devreye giriyor. Şuan itibarıyla yangın Bostanyeri mahallesinde devam ediyor. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'da yangınla ilgili bilgi aldı. Yangın nedeniyle 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Gölbaşı mahallesi Karadere mevkii ve Bölmekaya mahallesi Yukarı mevkiinde tahliye işlemleri başlatıldı. Bölgede elektrik ve su kesintileri yaşanırken bir yandan da vatandaşlar AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgelere götürülüyor. TOMA'lar bölgede söndürme çalışmalarına destek veriyor. Buldan'daki Göğüs Hastalıkları Hastanesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Hastalar kent merkezindeki hastanelere yönlendirildi. Yangın rüzgarın etkisiyle ilerlemeye devam ederken söndürme çalışmaları sürüyor.
PAMUKKALE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA! 3 GÖZALTI
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 25 personel sevk edildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA!
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede yangının bir besihanenin bahçesinde yapılan temizlik sırasında çıktığını belirledi. Bunun üzerine yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
KARABÜK'TE 1 MAHALLE BOŞALTILDI
Karabük'te yaklaşık 5 saattir kontrol altına alınmaya çalışılan yangın dron ile görüntülenirken, tebdir amacıyla Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü Şamlar Mahallesi'ndeki evler boşaltıldı.
Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyünde başlayıp, Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyüne sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına 5 helikopter, 39 araç ve 126 personelle müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın dron ile görüntülenirken, ekiplerin müdahalesiyle Saraycık köyü mevkiindeki orman yangını kontrol altına alındı. Eflani'den Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyüne sıçrayan yangın nedeniyle Şamlar Mahallesi tedbir amacıyla boşaltıldı.
SİVAS'TAKİ ANIZ YANGINI AĞAÇLIK ALANA SIÇRADI
Sivas'ın İmranlı ilçesinde çıkan anız yangını, ağaçlık alana sıçradı. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor.
İmranlı ilçesi Demirtaş köyünde kırsal alanda saat 15.00 sıralarında anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek Demirtaş köyü yakınındaki Kevenli köyünde bulunan ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Zara ve İmranlı Belediyesi itfaiye ekipleri ile Zara Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Dağlık alandaki yangını ekipler 2 greyder, iş makinesi ve arazözlerle söndürmeye çalışıyor.
DENİZLİ'DE TAHLİYELER BAŞLADI
Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar 3 gündür devam ediyor. Öte yandan orman yangını nedeniyle Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisinde tahliye işlemleri başlatıldı.
DENİZLİ PAMUKKALE'DE ORMAN YANGINI!
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 25 personel sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
KARABÜK'TE DE ORMAN YANGINI!
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Eflani ilçesi Saraycık köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi. Yoğun duman oluşan bölgede ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
BARTIN VALİSİ: ŞU AN DA TAHLİYE YOK, ALEVLER YUKARI ALANA İLERLİYOR
Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Şu anda orman yangını devam ediyor. 1 helikopter müdahaleye başladı. 2 helikopter de yangını söndürmek için çalışmalara başlayacak. Köyde şu an da tahliye yok. Yangın rüzgarın etkisiyle yukarı alana ilerliyor. Yer ekiplerimiz de çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
BARTIN'DA KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI'NDA YANGIN!
Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.
Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki Aşağıçerçi köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri ve arazöz sevk edildi.
Alevler ve duman geniş alanda etkili olurken, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.
Rüzgar ve arazi şartları ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Vali Arslan, gazetecilere, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, "Şimdilik bir tahliye söz konusu değil. Yangın rüzgarın da etkisiyle yukarı bölgeye doğru ilerliyor. Gerek iş makineleri gerek itfaiye ekipleriyle yoğun şekilde çalışmamız sürüyor." dedi.
SAKARYA'DA YANGIN KONTROL ALTINDA
Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan ormanlık alan yangınında yaklaşık 5 dönüm yer zarar gördü.
İhsaniye Mahallesi'nde ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
İtfaiye ve arazözlerin müdahalesiyle yangın, yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 5 dönüm alan zarar görürken, hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
DENİZLİ'DE ALEVLERLE MÜCADELE 3. GÜN!
Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkıp Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangınına 3'üncü gününde de havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Denizli'nin Buldan ilçesindeki ormanlık alanda önceki gün saat 14.40 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçradı. 3'üncü günde de 3 söndürme uçağı, 10 helikopter, 39 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 322 personel ile alevlere müdahale sürüyor.
