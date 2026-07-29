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CANLI | Muğla ve Antalya dahil 9 ilde orman yangını! Bakan Yumaklı: 4 bölgede yangın kontrol altında

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CANLI | Muğla ve Antalya dahil 9 ilde orman yangını! Bakan Yumaklı: 4 bölgede yangın kontrol altında

Türkiye'nin 9 ilindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor. AFAD, Çanakkale, Antalya, Manisa, Bursa, Muğla, Balıkesir, Kütahya ve diğer yangın bölgelerinde 3 bin 514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ile 1035 kara aracının görev yaptığını açıkladı. Ekiplerin alevlere karşı koordineli mücadelesi sürerken, Muğla'da 5 yangından 4'ü kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise Kütahya, Yalova ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alındığını, 3 il ve 6 ayrı ilçede ise yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, bölgede kritik önlemler alındı.

Seydikemer'deki yangın nedeniyle Fethiye-Seydikemer-Antalya karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. 121 ev ve Seydikemer Devlet Hastanesi tedbir amacıyla tahliye edilirken, yangına 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi ve 534 personelle müdahale ediliyor.

AHaber CANLI YAYIN

Antalya'da Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki yangında da yerleşim yerlerinin tehdit altında olması nedeniyle bazı evler tahliye edildi, Antalya-Kumluca D-400 karayolu tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, kent genelinde 12 yangın çıktığını, diğer yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ilçeleri, Yalova'nın Armutlu ilçesi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi ve Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan yangınlarda da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangınlarla ilgili son durumu A Haber canlı yayınında paylaştı.

CANLI ANLATIM

01:55

BORNOVA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

İzmir’in Bornova ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. 

01:53

MUĞLA'DA 408 EV BOŞALTILDI, 703 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi’nde çıkan orman yangınına devletin tüm imkânlarıyla müdahale edildiği; yangın nedeniyle 45 kişinin hastanelere sevk edildiği, 408 ev tedbir amaçlı boşaltıldığı, 703 kişi ve yaklaşık 100 hayvanın güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

Valilik açıklamasında, yangının en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi amacıyla ilgili tüm kurumların üst düzey koordinasyon içerisinde sahada çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Söndürme çalışmalarında 25 hava aracı, 410 kara unsuru ve 1141 personelin görev yaptığı belirtilen açıklamada, ekiplerin 'Yeşil Vatan'ın korunması için fedakârca mücadele ettiği vurgulandı. Yangın nedeniyle 6 mahallede, bazıları kullanılmayan harabe yapılar olmak üzere toplam 55 yapının zarar gördüğünün aktarıldığı açıklamada, devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde yangın tamamen kontrol altına alınıp, söndürülene kadar çalışmalarını aynı kararlılık ve titizlikle sürdüreceği kaydedildi.

01:50

MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyon Milli Parkı yakınındaki ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler vatandaşların da desteğiyle alevlerle mücadeleye başladı.

Manavgat ilçesine bağlı Kırkkavak Mahallesi'nde gece saatlerinde orman yangını başladı. Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın yakınındaki ormanda başlayan yangına ilk müdahaleyi Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaptı. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangının kuvvetli rüzgar nedeniyle büyüdüğü bildirildi. Yangının kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.  

01:23

AFAD SAHADA: 3 BİN 514 PERSONELLE KESİNTİSİZ MÜCADELE

Türkiye'nin 9 ilinde çıkan orman yangınlarına karşı başlatılan yoğun müdahale aralıksız sürüyor. AFAD, Çanakkale, Antalya, Manisa, Bursa, Muğla, Balıkesir, Kütahya ve diğer yangın bölgelerinde 3 bin 514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1035 kara aracının görev yaptığını açıklarken, ekiplerin alevlere karşı koordineli şekilde seferber edildiğini duyurdu.

Orman yangınlarıyla mücadelede devletin tüm imkanları sahaya sevk edildi. AFAD'ın açıklamasına göre, dün Antalya, Çanakkale, Manisa, Bursa, Muğla, Balıkesir, İzmir, Kütahya ve Aydın'da çıkan yangınlara müdahale çalışmaları aralıksız devam ediyor.

DEV EKİPLER ALEVLERE KARŞI SEFERBER OLDU

AFAD, an itibarıyla Çanakkale'nin Ayvacık ve merkez, Antalya'nın Kumluca, Kaş ve Alanya, Manisa'nın Alaşehir, Bursa'nın Gemlik, Kütahya'nın Domaniç, Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ile Muğla'nın Seydikemer ilçelerinde söndürme çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, "Bahse konu orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 3 bin 514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1035 kara aracı görev yapmaktadır." ifadelerine yer verildi.

AFAD'DAN KOORDİNASYON VURGUSU

AFAD, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Açıklamada, "AFAD Başkanlığımız ilgili bütün birimleri ve ekipleriyle süreci yakından takip etmekte, TAMP ve Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde gerekli iş ve işlemleri yerine getirmekte, ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunu sağlamaktadır." denildi.

ÜST DÜZEY GÖREVLENDİRME

Yangın bölgelerindeki çalışmaları yerinde takip etmek ve koordinasyona destek sağlamak amacıyla AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ile daire başkanlarının da yangın yaşanan illere görevlendirildiği bildirildi.

23:24

BAKAN YUMAKLI: 4 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç ve Altıntaş ile Çanakkale Merkez yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, orman yangınlarının son durumuna ilişkin NSosyal'deki hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"Yeşil vatan"ı korumak için ülkenin dört bir yanında mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, söndürme çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç, Kütahya Altıntaş, Çanakkale Merkez yangınlarını tamamen kontrol altına aldık. Muğla Seydikemer, Antalya Kaş, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit-Altınoluk, Çanakkale Ayvacık, Balıkesir Gömeç yangınları büyük ölçüde kontrol altında.

Antalya Alanya'daki yangına orman kahramanlarımızın müdahalesi aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz 'yeşil vatan' için gece gündüz demeden görev başında. Sen de yeni yangınlara sebep olma." 

22:32

TÜRKİYE ALEVLERLE SAVAŞIYOR! A HABER EKİPLERİ YANGIN BÖLGELERİNDE

Türkiye'nin birçok noktasında eş zamanlı olarak çıkan orman ve zirai alan yangınları yerleşim yerlerini tehdit ederken, devletin tüm birimleri alevleri kontrol altına almak için seferber oldu. A Haber ekipleri yangın bölgelerinden son gelişmeleri aktardı.

TÜRKİYE ALEVLERLE SAVAŞIYOR: MUĞLA VE ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINLARINA DEVASA MÜDAHALE

Yangının çıktığı ilk andan itibaren bölgedeki gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Muğla Valiliği'nin açıklamasına göre yangın sabah saat 07.45 sularında zirai alanda başladı ancak rüzgarın şiddetiyle ormanlık alana ve yerleşim yerlerine sıçradı" bilgisini paylaştı. Bulundukları bölgedeki tehlikeye dikkat çeken Kurşun, "Şu anda bir evin önündeyiz ve içeride alevler halen daha devam ediyor. Bazı küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar güvenli bölgelere nakledildi ancak hala dumanların arasında kalan hayvanlar bulunuyor" sözleriyle bölgedeki trajik tabloyu aktardı.

BİN CİVARINDA PERSONEL GECE MESAİSİNDE

Müdahale çalışmalarının detaylarına değinen Ata Gündüz Kurşun, "Hava kararana kadar uçak ve helikopterlerle çok yoğun bir hava müdahalesi gerçekleştirildi; adeta yangın havuzlarının başında helikopter kuyrukları oluştu. Ancak havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sona erdi ve bayrağı yaklaşık bin civarında orman işçisi ile arazözler devraldı" ifadelerini kullandı. Çatak Mahallesi dahil 6-7 mahallenin yangının hedefi olduğunu belirten Kurşun, "Birçok yerleşim yeri boşaltılmış durumda, adeta bir film senaryosu gibi bir gün yaşadık" diyerek sahadaki son durumu özetledi.

ÇANAKKALE’DE RÜZGARIN HIZI 100 KİLOMETREYİ AŞTI

Çanakkale ve çevresindeki yangınlara dair son bilgileri paylaşan A Haber Muhabiri Vedat Sezer, "Çanakkale Merkez'de saat 15.00 civarında zirai alanda başlayan yangın, hızı zaman zaman saatte 100 kilometreyi bulan sert rüzgar nedeniyle çok geniş bir alana yayıldı" dedi. Alevlerin Sarıcaeli köyündeki yerleşim alanlarına kadar yaklaştığını belirten Sezer, "Alevler geçtiğimiz yıllarda yanan orman alanları, makilik ve zirai bölgelerde etkili oluyor. Rüzgarın hesaba katılamayan hızı nedeniyle ekipler zor anlar yaşasa da askeri güçlerin de desteğiyle alevlerin yerleşim yerlerine girmesi önlendi" sözlerini kullandı.

YAŞLI BAKIMEVİ VE SİTELER TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede alınan güvenlik önlemlerine vurgu yapan Vedat Sezer, "Sarıcaeli köyünde bulunan ve özel bir şirkete ait olan yaşlı bakımevindeki 70 vatandaşımız, Çanakkale Valiliği'nin hızlı aksiyonuyla alevler ulaşmadan tahliye edildi. Ayrıca köyün üst kısmındaki bazı siteler de tedbir amaçlı boşaltıldı" ifadelerini kullandı. Yangının etkilediği diğer bölgeler hakkında da bilgi veren Sezer, "Ayvacık'ın Ahmetçe köyü yakınlarındaki yangın bazı turistik tesislere sıçradı ve maddi hasar oluştu ancak itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyük bir facia önlendi" dedi.

BÖLGEDE SON DURUM: ENERJİ DÜŞÜYOR

Yangınların genel durumu hakkında iyimser bilgiler de paylaşan Vedat Sezer, "Bayramiç Barajı yakınlarındaki yangın kontrol altına alındı. Çanakkale Merkez ve Ayvacık'taki yangınların enerjisinin düştüğünü söyleyebiliriz. Balıkesir'in Edremit, Altınoluk, Burhaniye ve Gömeç ilçelerindeki yangınlarda da yer ekiplerinin soğutma ve kontrol çalışmaları sürüyor" bilgisini verdi. Sezer, "Şu an için sevindirici haber, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın söz konusu olmamasıdır. Devletin tüm imkanları, jandarma, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda bölgeye seferber edilmiş durumda" diyerek sözlerini noktaladı.

22:20

ÇATALCA'DA OTLUK ALANDAKİ YANGIN SERAYA SIÇRADI

Çatalca'da saat 15.30 sıralarında Ovayenice Mahallesi'nde otluk alandan bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki çiftlik evinin bahçesine ve seraya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle çok sayıda ağaç ile serada hasar meydana gelirken, yaklaşık 600 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. 

20:37

İSTANBUL, TEKİRDAĞ VE KOCAELİ İTFAİYE EKİPLERİ DESTEK İÇİN BÖLGEDE

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit ilçesi Altınoluk ile Gömeç ilçesi Kumgedik Mahallesi yakınlarında çıkan yangınlara ilişkin açıklamada bulundu. Akın, “Hızlı müdahalelerle yangınların büyük bölümü kontrol altına alındı, kritik bölgelerde çalışmalar ve tahliyeler aralıksız sürüyor. Ancak Edremit Altınoluk Şahinderesi ve Gömeç Kumgedik Mahallesi'nde devam eden yangınlar nedeniyle mücadelemiz aralıksız sürmektedir. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, BASKİ ekiplerimiz, sahada 32 itfaiye aracı, 19 su tankeri, 4 iş makinesi, 2 dozer, 2 hizmet aracı ve 2 adet 35 tonluk su ikmal tırı ile görev yapıyoruz. Ayrıca İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli itfaiye ekipleri destek vermek amacıyla intikal halindedir” ifadelerini kullandı.

"AYVALIK TIFILLAR MAHALESİ’NİN TAHLİYESİ BAŞLATILMIŞTIR"

Yangınların yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle tedbir amaçlı Ayvalık Tıfıllar Mahallesi’nin tahliyesinin başlatıldığı aktaran Akın, "Ayrıca Altınoluk Şahinderesi bölgesine de tedbir amaçlı 3 adet otobüs tarafımızca sevk edilmiştir. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, BASKİ, ilçe belediyelerimiz, Orman Bölge Müdürlüğümüz, AFAD, UMKE, Kızılay ve tüm ilgili kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sahada büyük bir fedakârlıkla görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkate almalarını ve riskli bölgelere yaklaşmamalarını önemle rica ediyorum” diye konuştu.

20:23

YALOVA'DA YANGIN 5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yalova'nın Armutlu ilçesi Tersane mevkisinde, saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını, 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 iş ve hizmet aracı ile 189 personelin müdahalesi ile 5 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. 

19:09

ALEVLER CANLI YAYINDA BÖYLE YÜKSELDİ

Çanakkale'de etkisini sürdüren orman yangınında ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken, alevlerin farklı bir noktada yeniden yükseldiği anlar A Haber canlı yayınına yansıdı. Yangın bölgesinden son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Vedat Sezer'in yayını sırasında kaydedilen görüntüler, yangının yeniden şiddetlendiğini gözler önüne serdi.

A HABER O DEHŞET ANLARINI CANLI YAYINDA GÖRÜNTÜLEDİ! ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ
18:25

MUĞLA VALİSİ AÇIKLADI: 5 YANGINDAN 4'Ü KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte gün boyunca peş peşe çıkan orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Bugün Muğla genelinde 5 ayrı orman yangınının meydana geldiğini belirten Akbıyık, bunlardan 4'ünün kontrol altına alındığını, Seydikemer'deki yangına ise ekiplerin aralıksız müdahale ettiğini açıkladı.

MUĞLA'DA YANGIN ALARMI! 5 NOKTADA ALEVLER YÜKSELDİ: 4’Ü KONTOL ALTINDA

Vali Akbıyık, "Maalesef bugün 5 orman yangını meydana geldi Muğla'da. Dördü kontrol altına alındı. Bazı yerlerde yangının enerjisi düştü ancak havadan ve karadan mücadelemiz devam ediyor." dedi.

4 EV ALEVLERE TESLİM OLDU

Yangında 4 evin zarar gördüğünü açıklayan Akbıyık, "Üzgünüz. Yine 4 tane ev yandı. Bunlardan üçü harabe olan, bir tanesi normal ev." ifadelerini kullandı.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Yangınla mücadele için devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde çalıştığını belirten Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı ve Tarım ve Orman Bakanı'na süreç hakkında bilgi verildiğini söyledi.

Akbıyık, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik. İçişleri Bakanımız ve Tarım ve Orman Bakanımızla sürekli görüşerek bölgedeki tüm imkanları seferber ederek yangını kontrol altına almak istiyoruz." diye konuştu.

Muğla genelinde vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin de söndürme çalışmalarına destek verdiğini vurgulayan Akbıyık, "Tüm Muğla'mız seferber. Herkes yeşil vatanı korumak için cansiperane çalışıyor." dedi.

18:18

ÇANAKKALE'DE ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE DAYANDI

Çanakkale'nin merkeze bağlı Saraycık köyünde başlayan yangının çıkış noktası ve hava şartlarına ilişkin bilgileri paylaşan A Haber Muhabiri Vedat Sezer, "Meteorolojinin uyarı yaptığı riskli bir sürece girilmişti ve yangın merkeze bağlı Saraycık'ta düzensiz bir arazide başladı. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen alevler, saatteki hızı 80-90 kilometreyi, zaman zaman ise 100 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle çok kısa sürede Sarıcaeli köyü üzerindeki yerleşim alanlarına kadar ulaştı" dedi. Sezer, bölgede yoğun bir orman dokusu olmamasına rağmen, kuruyan otlar ve makilik alanların alevlerin hızla ileriye atlamasına neden olduğunu belirterek, "Aslında bölgede son iki yılda çıkan yangınlar nedeniyle yanacak büyük bir ormanlık alan kalmadı ancak düzensiz maki ve tarım arazilerindeki örtü yangını, yüksek rüzgarla birlikte hızla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE'DE ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE DAYANDI: ŞİDDETLİ FIRTINA MÜDAHALEYİ GÜÇLEŞTİRİYOR

KRİTİK NOKTALARDA TAHLİYE OPERASYONU

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine alınan güvenlik önlemlerine değinen Vedat Sezer, "Sarıcaeli köyünün hemen üst tarafında bulunan özel sektöre ait bir yaşlı bakım evi, Çanakkale Valiliği ekiplerince hızlı bir şekilde tahliye edildi. Bölgedeki birçok site ve yerleşim alanında yaşayan vatandaşlar için de tahliye talimatı verildi" sözleriyle bölgedeki paniği aktardı. Yangının ilerleme yönü hakkında da bilgi veren Sezer, "Alevler; Yağcılar köyü, Aşağı Okçular yönü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin bulunduğu Radar Tepesi ve TOKİ konutlarının olduğu bölgeye doğru ilerleyişini sürdürüyor" açıklamasında bulundu.

DEVLETİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİLDİ

Müdahale çalışmalarının koordinasyonuna dikkat çeken Vedat Sezer, "Orman Bölge Müdürlüğü helikopterlerine askeri helikopterler de destek veriyor. Karadan ise itfaiye ve arazözlerin yanı sıra Jandarma ve Emniyet’e ait TOMA’lar yerleşim yerlerini korumak için bölgeye sevk edildi" dedi. UMKE, AFAD ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de sahada hazır bulunduğunu belirten Sezer, "Can kaybı yaşanmaması için büyük bir titizlikle çalışılıyor. Güvenlik gerekçesiyle köye sivil araç girişine izin verilmezken, sadece yangın söndürme ve resmi görevli araçların geçişi sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

KOMŞU İLLERDEKİ YANGINLAR VE YASAKLAR

Bölge genelindeki yangın riskine ve Balıkesir'deki duruma değinen Vedat Sezer, "Balıkesir'in Körfez bölgesi, Altınoluk ve Gömeç yakınlarında başlayan yangınlar Kazdağı eteklerini tehdit etmiş, ekiplerin bir kısmı oraya sevk edilmişti. Ancak Çanakkale'de çıkan bu yangınla birlikte geride kalan tüm ekiplerle yoğun bir müdahale başlatıldı" dedi. 29 Temmuz itibarıyla açık alanlarda ateş yakılmasının kesinlikle yasaklandığını hatırlatan Sezer, "Meteorolojik koşullar nedeniyle 4 gün süreyle açık alanlarda her türlü ateşli faaliyet ve anız riski taşıyan biçerdöver gibi araçların araziye çıkışı valilik tarafından durdurulmuştu. Şu an tüm ekipler, yerleşim alanlarını alevlerden korumak için seferber olmuş durumda" sözleriyle durumu özetledi.

17:46

A HABER SEYDİKEMER YANGIN BÖLGESİNDE

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde sabah saatlerinde ziraat alanında başlayan ve rüzgarın şiddetiyle kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgeye ulaşan A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Yeşil vatan yanmaya devam ediyor ne yazık ki. Çok şiddetli bir rüzgar var şu anda. Farklı farklı noktalardan ne yazık ki dumanlar değil, alevler yükseliyor. Seydikemer'de Bayırköy civarında çıkan bu yangın, çok geniş bir alanı kapsıyor. Ekipler nereye müdahale edeceğini şaşırmış durumda, her bir taraftan alevlerin yükseldiğini söylemek mümkün" ifadelerini kullandı. Bölgenin sarp arazilerden oluştuğuna dikkat çeken Kurşun, "Bazı noktalara müdahale sadece havadan gerçekleştirilebiliyor. Hal böyle olunca uçaklar ve helikopterler devreye giriyor. Seydikemer'in neredeyse tamamının üzerini bir duman bulutu kaplamış durumda" sözleriyle sahadaki zorlu şartları aktardı.

MUĞLA SEYDİKEMER’DE KORKUTAN ORMAN YANGINI: RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER YAYILIYOR

EKİPLER VE ÇEVRE İLLER SEFERBER OLDU

Yangına müdahale için sadece Muğla’dan değil, çevre illerden de yoğun destek geldiğini belirten Ata Gündüz Kurşun, "Sadece Orman İşletme ekipleri değil; polis, jandarma ve toplumsal olaylara müdahale araçları olan TOMA’lar da burada görev alıyor. Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Denizli ve Eskişehir gibi birçok çevre kentten ekipler bölgeye sevk edildi. Rüzgar o kadar şiddetli ki neredeyse ayakta duramıyoruz; bu durum ekiplerin işini ne yazık ki çok zorlaştırıyor" dedi.

ULAŞIM VE YERLEŞİM YERLERİNDE KRİTİK ÖNLEMLER

Yangının yerleşim yerlerini ve ulaşımı doğrudan etkilediğini vurgulayan Kurşun, "Burası Fethiye, Seydikemer ve Antalya'yı birbirine bağlayan karayolu. Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamayla bu yol sivil araç trafiğine kapatıldı. Yangın nedeniyle onlarca bina boşaltıldı, yüzlerce kişi tahliye edildi. Ayrıca bölgeye yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Seydikemer Devlet Hastanesi de tedbir amacıyla tahliye edilmiş durumda" bilgisini paylaştı.

DİĞER NOKTALARDAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Muğla genelindeki diğer yangın hareketliliğine de değinen Ata Gündüz Kurşun, "Gün içerisinde Fethiye Çiftlik'te, Muğla Merkez Yaraş'ta ve Aydın Kuyucak Sarıcaova'da da yangınlar çıkmıştı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, bu dört yangının ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğünü duyurdu. Ancak Seydikemer'deki bu noktada rüzgarın etkisiyle alevler yükselmeye devam ediyor. Ekiplerin yoğun müdahalesini takip etmeyi sürdürüyoruz" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

17:06

ANTALYA’DA 10 KONUT KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, düzenlediği basın toplantısında Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçelerinde başlayan orman yangınlarına ilişkin son durumu aktardı. Şahin, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere karşı yürütülen çalışmaların detaylarını paylaşırken, Kumluca-Kemer yolunun trafiğe kapatıldığını, tahliye süreçlerini ve ekiplerin sahadaki yoğun mücadelesini anlattı.

KAŞ'TA YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangının ilk başladığı noktalardan biri olan Kaş'taki zorlu arazi koşullarına dikkat çeken Antalya Valisi Hulusi Şahin, "En sıkıntılı olan Kaş bölgesinde çok yüksek rakım vardı ve karadan ulaşım mümkün değildi. Orada çok iyi noktaya geldik. Teknik olarak henüz kontrol altına alınmış diyemiyoruz ama enerjisi iyice düşürüldü, artık açıkta bir alev yok, şu anda iyice soğutmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

KUMLUCA'DA RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER SIÇRADI: 50 HANE TAHLİYE EDİLDİ

Kumluca bölgesindeki yangının değişken rüzgar nedeniyle kontrol edilmesinin güçleştiğini belirten Vali Şahin, "Burada ise gördüğünüz gibi çok ayrı noktalara sıçradı yangın çünkü hamleli bir rüzgar var. Yön değiştiriyor; bazen kuzeye, bazen kuzeydoğuya, bazen kuzeybatıya dönüyor. Bu durum hem personelimizin güvenliği hem de vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti açısından risk oluşturuyor. Bu yüzden 50 haneyi boşalttık ve 10 adet de konut şu ana kadar tespit ettiğimiz kadarıyla kullanılamaz hale geldi" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.

DEVLET TÜM İMKANLARIYLA SAHADA: TOMALAR DA GÖREVDE

Sahadaki personel ve araç gücüne vurgu yapan Şahin, "Şu anda müdahale 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personel ile bu bölgede devam ediyor. Kaş bölgesindeki ekiplerimiz ayrıca çalışıyorlar. Jandarma timlerimiz destek veriyor; hem Emniyetin hem Jandarma’nın TOMAları da burada. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, AFAD ekiplerimiz ve komşu illerden gelen destek ekiplerimizin hepsi sahada çalışıyor" açıklamasında bulundu.

KUMLUCA-KEMER YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Güvenlik önlemleri kapsamında ulaşımın durdurulduğunu ifade eden Vali Şahin, "Maalesef Kumluca-Kemer yolunu trafiğe kapatmış durumdayız. Yangının seyrine göre önümüzdeki birkaç saat içerisinde inşallah tekrar trafiğe açmayı planlıyoruz" dedi.

Bölgedeki yaralanma durumlarına da değinen Şahin, "Kumluca’da yaralımız yok çok şükür. Kaş’ta ise 3 orman işletme görevlisi arkadaşımız küçük yaralanmalar yaşadı, önemli şeyler değil. Onun dışında vatandaşlarımızdan veya ekiplerimizden bir can kaybı yaşanmadı" şeklinde konuştu.

FIRTINA UYARISI: "2-3 GÜN DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Meteorolojik verilerin riskin devam ettiğini gösterdiğini söyleyen Şahin, "Fırtınanın deniz üzerinden devam ettiğini görüyoruz, önümüzdeki 2-3 gün daha bu hava devam edecek. Denizden gelen rüzgar normalde rutubet getirir ama bu hava çok kuru ve fırtına seviyesinde, bu da işimizi zorlaştırıyor. Şu ana kadar toplamda 12 yangın çıktı, bunun 10'u söndürüldü. 11. yangın söndürülmek üzere, 12. yani Kumluca’daki bu yangınla mücadelemiz ise sürüyor" ifadeleriyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

16:49

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI: YANGIN BÖLGELERİNDE MÜCADELE SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla Seydikemer, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit-Altınoluk ve Balıkesir Gömeç'teki yangınlara orman kahramanlarının müdahalesinin devam ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Muğla Seydikemer, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit-Altınoluk, Balıkesir Gömeç yangınlarına orman kahramanlarımızın müdahalesi devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

İKİ YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Bakanlık ayrıca, hava ve kara araçlarıyla yürütülen çalışmalar sonucu Antalya Kaş ve Aydın Nazilli yangınlarının enerjisinin düşürüldüğünü, yangınları tamamen kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, "Hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın sahada yürüttüğü aralıksız mücadele sonucunda Antalya Kaş ve Aydın Nazilli yangınlarının enerjisini düşürdük. Tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor" denildi.

Ahaber
16:45

BURDUR'DA YANGIN KONTROL ALTINDA

İnsuyu bölgesindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek balya yığınlarına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 6 yangın söndürme aracı ile 15 personel sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 50 ton balya zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

16:40

KEŞAN'DAKİ YANGINDA 100 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde çıkan anız yangınında 100 dekar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Erikli köyündeki anızlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Kısa sürede müdahalede bulunulan yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 100 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

16:35

KONTROL ALTINA ALINAN YANGIN YENİDEN ALEVLENDİ

Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz dün gece saatlerinde kontrol altına alınan makilik alan yangını yeniden alevlendi. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, Kula ilçesine bağlı Soğanlı mevkiindeki makilik alanda geçtiğimiz gece saatlerinde çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin saatler süren çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı. Ancak bölgede yeniden alevlerin yükselmesi üzerine ekipler bir kez daha sevk edildi. Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula, Alaşehir ve Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri ile Orman İşletme Şefliği koordinesinde çok sayıda arazöz ve orman işçisi müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına 3 hava aracı da destek veriyor.

Ekiplerin yangını yeniden kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahalesi sürerken, bölgede etkili olan rüzgar çalışmaların güçlükle yürütülmesine yol açıyor.

16:30

MANAVGAT'TA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Evrenseki Mahallesi Kümeevleri mevkisindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile Antalya Büyükşehir ve Manavgat belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve 3 itfaiye aracıyla müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 4 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

16:25

VALİ USTAOĞLU: 210 EV TAHLİYE EDİLDİ

Altınoluk Mahallesi'nde devam eden orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kazdağları yamaçlarında tehdit altında görülen 210 evin ekipler tarafından tahliye edildiğini, tahliyesi tamamlanan evlerde jandarma ekiplerinin tedbir aldığını söyledi.

Altınoluk'taki yangına havadan 6 uçak 5 helikopter karadan 500'ün üzerinde personel ile aralıksız müdahale edildiğini belirten Vali Ustaoğlu, Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında da 3 bin balya saman ile 2 ev ve 1 ahırın yandığını söyledi.

16:18

UZMAN İSİMDEN KRİTİK UYARI: KÜÇÜK BİR KIVILCIM YETER

Muğla ve Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin güney kesimlerinde etkili olan orman yangınlarını değerlendiren Orman Mühendisi Prof. Dr. Yılmaz Çatal, A Haber canlı yayınında kritik açıklamalarda bulundu.

Ekstrem hava koşullarının yangınların yayılmasında etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz Çatal, "Ülkemizin kuzey tarafları ciddi oranda yağış alırken, güney kesimler sıcak havalarla karşı karşıya. Rüzgar, alçak basınç ortamından yüksek basınç ortamına doğru hareket eder. Kuzey tarafımız soğuk, güney tarafımız sıcak olunca kuzeyden güneye doğru bir rüzgar akışı maalesef şu anda var" değerlendirmesinde bulundu.

ORMAN YANGINLARINDA KORKUTAN TABLO

Bu hava akımının taşıdığı riske dikkat çeken Çatal, "Kuzeyden esen rüzgarlar nem barındırmadığı ve hızlı estiği için maalesef bugün için küçük bir kıvılcımın büyük noktalara gelmesine sebep oldu" ifadelerini kullandı.

MUĞLA VE ANTALYA'DA YANGIN MESAİSİ

Bölgelerdeki son duruma ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Yılmaz Çatal, "Sadece Muğla'da bugün beş tane yangın çıktı, bunun dört tanesi kontrol altına alındı. Ancak kuvvetli rüzgar, kuru hava ve yüksek sıcaklık yangının kısa sürede büyümesine sebep oluyor" dedi.

Antalya'daki duruma da değinen Çatal, "Antalya Valisi'nin açıklamasına göre son iki gün içinde 12 yangın çıktı ve bunların 10'u kontrol altına alındı. Şu an Kaş ve Kumluca yangınlarıyla ilgili riskli bir dönemdeyiz" sözleriyle sahadaki durumun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin devam ettiği bölgelerde, meteorolojik koşulların da yakından takip edildiği bildirildi.

16:13

BAKAN MEMİŞOĞLU: SEYDİKEMER DEVLET HASTANESİ'NDEKİ HASTALAR NAKLEDİLDİ

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Muğla Seydikemer'deki orman yangını nedeniyle hastaların çevre hastanelere nakledildiğini açıkladı.

Bakan Memişoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Muğla Seydikemer’deki yangın nedeniyle tedbiren Seydikemer Devlet Hastanemizde bulunan hastalarımızın çevre hastanelerimize nakilleri tamamlanmıştır. İlgili kurumlarla tam koordinasyon içerisinde süreci yakından takip ediyor, sağlık hizmetlerimizin kesintisiz devamı için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz.

Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Ahaber
16:10

KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güney köyü yakınlarındaki Beşiktepe mevkisinde tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Ahaber
16:00

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ahaber