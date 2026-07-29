Türkiye'nin birçok noktasında eş zamanlı olarak çıkan orman ve zirai alan yangınları yerleşim yerlerini tehdit ederken, devletin tüm birimleri alevleri kontrol altına almak için seferber oldu. A Haber ekipleri yangın bölgelerinden son gelişmeleri aktardı.

Yangının çıktığı ilk andan itibaren bölgedeki gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Muğla Valiliği'nin açıklamasına göre yangın sabah saat 07.45 sularında zirai alanda başladı ancak rüzgarın şiddetiyle ormanlık alana ve yerleşim yerlerine sıçradı" bilgisini paylaştı. Bulundukları bölgedeki tehlikeye dikkat çeken Kurşun, "Şu anda bir evin önündeyiz ve içeride alevler halen daha devam ediyor. Bazı küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar güvenli bölgelere nakledildi ancak hala dumanların arasında kalan hayvanlar bulunuyor" sözleriyle bölgedeki trajik tabloyu aktardı.

BİN CİVARINDA PERSONEL GECE MESAİSİNDE

Müdahale çalışmalarının detaylarına değinen Ata Gündüz Kurşun, "Hava kararana kadar uçak ve helikopterlerle çok yoğun bir hava müdahalesi gerçekleştirildi; adeta yangın havuzlarının başında helikopter kuyrukları oluştu. Ancak havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sona erdi ve bayrağı yaklaşık bin civarında orman işçisi ile arazözler devraldı" ifadelerini kullandı. Çatak Mahallesi dahil 6-7 mahallenin yangının hedefi olduğunu belirten Kurşun, "Birçok yerleşim yeri boşaltılmış durumda, adeta bir film senaryosu gibi bir gün yaşadık" diyerek sahadaki son durumu özetledi.

ÇANAKKALE’DE RÜZGARIN HIZI 100 KİLOMETREYİ AŞTI

Çanakkale ve çevresindeki yangınlara dair son bilgileri paylaşan A Haber Muhabiri Vedat Sezer, "Çanakkale Merkez'de saat 15.00 civarında zirai alanda başlayan yangın, hızı zaman zaman saatte 100 kilometreyi bulan sert rüzgar nedeniyle çok geniş bir alana yayıldı" dedi. Alevlerin Sarıcaeli köyündeki yerleşim alanlarına kadar yaklaştığını belirten Sezer, "Alevler geçtiğimiz yıllarda yanan orman alanları, makilik ve zirai bölgelerde etkili oluyor. Rüzgarın hesaba katılamayan hızı nedeniyle ekipler zor anlar yaşasa da askeri güçlerin de desteğiyle alevlerin yerleşim yerlerine girmesi önlendi" sözlerini kullandı.

YAŞLI BAKIMEVİ VE SİTELER TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede alınan güvenlik önlemlerine vurgu yapan Vedat Sezer, "Sarıcaeli köyünde bulunan ve özel bir şirkete ait olan yaşlı bakımevindeki 70 vatandaşımız, Çanakkale Valiliği'nin hızlı aksiyonuyla alevler ulaşmadan tahliye edildi. Ayrıca köyün üst kısmındaki bazı siteler de tedbir amaçlı boşaltıldı" ifadelerini kullandı. Yangının etkilediği diğer bölgeler hakkında da bilgi veren Sezer, "Ayvacık'ın Ahmetçe köyü yakınlarındaki yangın bazı turistik tesislere sıçradı ve maddi hasar oluştu ancak itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyük bir facia önlendi" dedi.

BÖLGEDE SON DURUM: ENERJİ DÜŞÜYOR

Yangınların genel durumu hakkında iyimser bilgiler de paylaşan Vedat Sezer, "Bayramiç Barajı yakınlarındaki yangın kontrol altına alındı. Çanakkale Merkez ve Ayvacık'taki yangınların enerjisinin düştüğünü söyleyebiliriz. Balıkesir'in Edremit, Altınoluk, Burhaniye ve Gömeç ilçelerindeki yangınlarda da yer ekiplerinin soğutma ve kontrol çalışmaları sürüyor" bilgisini verdi. Sezer, "Şu an için sevindirici haber, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın söz konusu olmamasıdır. Devletin tüm imkanları, jandarma, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda bölgeye seferber edilmiş durumda" diyerek sözlerini noktaladı.