CANLI | Muğla ve Antalya dahil 9 ilde orman yangını! Bakan Yumaklı: 4 bölgede yangın kontrol altında
Türkiye'nin 9 ilindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor. AFAD, Çanakkale, Antalya, Manisa, Bursa, Muğla, Balıkesir, Kütahya ve diğer yangın bölgelerinde 3 bin 514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ile 1035 kara aracının görev yaptığını açıkladı. Ekiplerin alevlere karşı koordineli mücadelesi sürerken, Muğla'da 5 yangından 4'ü kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise Kütahya, Yalova ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alındığını, 3 il ve 6 ayrı ilçede ise yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.
Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, bölgede kritik önlemler alındı.
Seydikemer'deki yangın nedeniyle Fethiye-Seydikemer-Antalya karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. 121 ev ve Seydikemer Devlet Hastanesi tedbir amacıyla tahliye edilirken, yangına 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi ve 534 personelle müdahale ediliyor.
Antalya'da Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki yangında da yerleşim yerlerinin tehdit altında olması nedeniyle bazı evler tahliye edildi, Antalya-Kumluca D-400 karayolu tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, kent genelinde 12 yangın çıktığını, diğer yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.
Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ilçeleri, Yalova'nın Armutlu ilçesi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi ve Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan yangınlarda da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangınlarla ilgili son durumu A Haber canlı yayınında paylaştı.
CANLI ANLATIM
BORNOVA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
İzmir’in Bornova ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
MUĞLA'DA 408 EV BOŞALTILDI, 703 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ
Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi’nde çıkan orman yangınına devletin tüm imkânlarıyla müdahale edildiği; yangın nedeniyle 45 kişinin hastanelere sevk edildiği, 408 ev tedbir amaçlı boşaltıldığı, 703 kişi ve yaklaşık 100 hayvanın güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.
Valilik açıklamasında, yangının en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi amacıyla ilgili tüm kurumların üst düzey koordinasyon içerisinde sahada çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Söndürme çalışmalarında 25 hava aracı, 410 kara unsuru ve 1141 personelin görev yaptığı belirtilen açıklamada, ekiplerin 'Yeşil Vatan'ın korunması için fedakârca mücadele ettiği vurgulandı. Yangın nedeniyle 6 mahallede, bazıları kullanılmayan harabe yapılar olmak üzere toplam 55 yapının zarar gördüğünün aktarıldığı açıklamada, devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde yangın tamamen kontrol altına alınıp, söndürülene kadar çalışmalarını aynı kararlılık ve titizlikle sürdüreceği kaydedildi.
MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyon Milli Parkı yakınındaki ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler vatandaşların da desteğiyle alevlerle mücadeleye başladı.
Manavgat ilçesine bağlı Kırkkavak Mahallesi'nde gece saatlerinde orman yangını başladı. Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın yakınındaki ormanda başlayan yangına ilk müdahaleyi Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaptı. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangının kuvvetli rüzgar nedeniyle büyüdüğü bildirildi. Yangının kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.