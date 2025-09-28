CANLI | Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem: Bölgede artçılar sürüyor
Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere çok sayıda ilde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana geldiği duyuruldu. Saat 12.59'da yaşanan depremin büyüklüğü 5.4 olarak duyuruldu. Sarsıntıya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saha çalışmalarının başladığını paylaştı. Öte yandan Kütahya Valisi Işın da A Haber'e konuk olurken herhangi bir can ve mal kaybının olmadığının altını çizdi. Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy ise "Bunlar yıkıcı depremler değil asıl tehlike Simav fayı üzerinde. Bir tektonik deprem bir fay üzerindeki depremi tetiklerse o tehlikeli olabilir." ifadelerini kullandı. Öte yandan saat 01.48'de 4.5 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, saat 12.59'da Simav merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 8.46 kilometre olarak açıklandı.
Deprem başta İstanbul ve İzmir olmak üzere çok sayıda ilde hissedildi.
4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.48'de merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Zeminden 10.31 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Kütahya ve ilçelerinden de hissedildi. AFAD ekipleri saha taramalarını sürdürürken ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
VALİ IŞIN A HABER'DE SON DURUMU AKTARDI
Depremin ardından bölgede incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Musa Işın, A Haber ekranlarından son durumu aktardı. Vali Işın şunları söyledi:
"Bugün saat 12.59'da, Simav ilçemiz merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Olayı öğrenir öğrenmez AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ekipleri hızla olay yerine intikal etmiştir. Ardından jandarma ekiplerimiz ve Kaymakamlığımızın koordinasyonunda gerekli incelemeler başlatılmıştır.
Şu ana kadar çok şükür ki herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Depremin merkez üssü olan Yemişli köyümüzde 8 adet metruk evde hasar oluşmuştur. Bunun dışında ilçe genelinde şu an itibarıyla 64 adet hasar ihbarı alınmıştır. Ekiplerimiz sahada detaylı incelemelerine devam etmektedir. Gereken her türlü işlem vakit kaybedilmeden yerine getirilecektir. Yıkılan herhangi bir evimiz bulunmamaktadır. Hasar tespiti çalışmaları da devam etmektedir. Eğer tespit edilen riskli yapılar olursa, devletimiz bu mağduriyetleri en kısa sürede giderecektir.
"VATANDAŞLARIMIZA SOSYAL TESİSİMİZİ AÇTIK"
Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla sosyal tesislerimiz hazır hale getirilmiştir. Şu ana kadar tesislerimize başvuran olmamıştır ancak başvuru olması durumunda, depremden etkilenen vatandaşlarımız bu tesislerde misafir edilecektir. Ayrıca talep gelmesi halinde, kurulan masa aracılığıyla vatandaşlarımız ilçe merkezine yönlendirilecektir.
Uzmanlarla ve AFAD yetkililerimizle sürekli temas halindeyiz. Depremin merkezine yakın olan Yemişli bölgesindeki fay hattı, yapılan açıklamalara göre pasif bir hattır. Yaklaşık dört ay önce yine bu bölgede 4.6 büyüklüğünde bir deprem yaşanmış ve ardından yaklaşık 700 artçı sarsıntı meydana gelmişti. O dönemde de köyümüze gelerek AFAD ekiplerimizle bir araya gelmiş, uzmanlarla istişarelerde bulunmuştuk. Uzmanlarımız, bölgede tehlike arz edecek aktif bir fay hattının bulunmadığını ifade etmişlerdir.
"BU DEPREMİN ÜSTESİNDEN GELEBİLECEK GÜÇTEYİZ"
Köylerimizde yapılacak inşaatlara ilişkin süreç ise İl Özel İdaresi tarafından ruhsatlandırılacaktır. Vatandaşlarımızı bu konuda bir kez daha uyarmak istiyoruz. Ruhsat alma konusunda özel idaremizle görüştük ve maddi bir külfet oluşturmadan, süreci kolaylaştıracak bildirimlerde bulunduk. En önemli önceliğimiz, yapılacak yapıların depreme dayanıklı ve ruhsata uygun şekilde inşa edilmesidir.
Son olarak, aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, nasıl ki Kahramanmaraş depremi sonrası tüm yaralar sarıldıysa, çok şükür bu küçük çaplı depremin de üstesinden gelebilecek güçteyiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
BAKAN KURUM'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada "Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kütahya Simav’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeleri takip ediyoruz. Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte İl Müdürlüğü ekiplerimiz ihbarlar neticesinde hasar tespit incelemelerini yapacak. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun." dedi.
BAŞKA BİR DEPREMİ TETİKLER Mİ?
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada "Bu deprem bir büyük depremin habercisi olmamakla beraber geçmişte yaşanan deprem şablonuna uygun olması hasebiyle önemli ve ciddi bir tehdit diye düşünüyorum. Bunun dikkate alınarak vatandaşların ve yetkililerin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Alışılagelmiş bir artçı sarsıntı dağılımını yaşamıyoruz. Sönümlenmesi gereken artçı sarsıntıların gittikçe büyüdüğünü veya sayılarının azalmadığını görüyoruz." dedi.
BELEDİYE BİNASI ZARAR GÖRDÜ
Kütahya'da Hisarcık Belediye binası depremde zarar gördü.
“CAN VE MAL KAYBIMIZ YOK”
Kütahya Valisi Musa Işın A Haber’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Saat 1 civarında yani deprem meydana geldi. 5.4 büyüklüğünde. Merkezi Simav, Yeşilli köyümüz. Daha önceden de bu köyümüzde yakın zamanda 4.6 ve ona bağlı 7 civarında deprem meydana gelmişti. Şu ana kadar, şu saat, şu dakika itibarıyla yapmış olduğumuz saha araştırmasında herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Dolayısıyla inşallah daha olumsuz, başka olumsuz yani herhangi bir olumsuz bir şeyle karşılaşmayız diye ümit ediyoruz. Ama yine de henüz saha çalışmalarımız tamamlanmış değil ama şu ana kadar muhtarlıklarımız üzerinden yapmış olduğumuz irtibatta herhangi bir can ve mal kaybına rastlamış değiliz.
Simav merkezde herhangi bir olumsuzluk yok. Yapmış olduğumuz araştırma köy araştırmalarıdır. Köy araştırmalarında da şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık.
Biz AFAD'la koordineli olarak bu işi takip ediyoruz. AFAD merkezimiz bu tür durumlarda bizi daha bilimsel bir şekilde aydınlatıyor. Biz ona bağlı olarak hareket ediyoruz. Daha önce aynı yerde de yakın zamanda birçok deprem meydana geldi. Kütahya Simav merkezde bizim AFAD olarak bir tedbirimiz var ama umuyoruz ki herhangi bir olumsuzluk olmaz.
ARTÇILAR SÜRÜYOR
Simav'da yaşanan 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 4 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.
“ÇOK ŞİDDETLİ VURDU”
Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun A Haber'e konuştu.
İşte Aktulun'un açıklamaları:
Ben mutfaktaydım. Lambayla ben bakakaldık diyebilirim avizeyle. Çok aşırı derecede şiddetli bir şekilde vurdu deprem. Biz 2009'dan bu yana depremle yaşamaya alışmaya çalışıyoruz. 2011'de büyük bir deprem geçirdik. Şu an en sonda malum komşu ilçemiz Sındırgı yaşadı. Hani artık onlarda da bizde de sürekli artçılar olunca acaba biz mi, onlar mı diye tereddüt edip hemen tabii ki telefona sarıldık. İlk bize gelen veriler 5.6 Simav olarak geldi ama şu an herhalde 5.2 civarı falan gösteriyor. 8.6 kilometreden gelmiş gördüğümüz. Yani şu an halk panik içerisinde, hepimiz sokağa indik tabii. Bizim itfaiye ekiplerimiz şu an sahada bir tarama yapıyorlar. Onun haricinde belediyemize ait daha önce deprem geçirdiğimiz için 30 kişilik bir arama kurtarma ekibimiz var. Onlar tarama yapıyor. Bize bağlı Yemişli Köyü merkez üssü olmak üzere gerçekleştiği için şu an arkadaşlarımız da yola çıktı. Orada bir şey, hasar var mı diye oraya bakmaya gidiyorlar. +
Yani depremle yaşamaya alışmaya çalışıyoruz ama bir an önce hani devletimiz de yardımcı olursa kamu binalarında eski binalarımız var. Özellikle belediye binamız çok aşırı derecede eski bir yapı. En büyük zararı her seferinde o görüyor. Okullarımızın birçoğu daha önceki depremde yenilenmişti ama bir iki tane eski yapımız mevcut hala. Yani Rabbim artık buradan sonrasında bizi afattan korusun. Yapabileceğimiz, müdahale edebileceğimiz tek şey bu durumda emniyet.
YIKILAN BİNA VAR MI?
Şu an bize ulaşan yok ama merkez olan o köyde olabilir, eski yapılar çok mevcut çünkü. Malum telefonlar şu an durmuyor, sürekli arkadan da arayanlar mevcut.
ARTÇILAR DEVAM EDİYOR MU?
Evet, evet. Sokaktayız, sabit vaziyette durduğumuz için hissediyoruz.
“ŞİMDİYE KADAR KARŞILAŞTIĞIMIZ DEPREMLER GİBİ DEĞİL”
Kütahya’da meydana gelen deprem ne anlama geliyor? Deprem uzmanları Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ersoy, “Henüz Sındırgı civarındaki Simav civarındaki aktivite bitmiş değil. Bu yine 10 Ağustos’tan beri devam eden artçıların devamı bir deprem. Tabii 5,4 büyük. Çünkü Türkiye’de özellikle kırsal kesimde 5,4’e geldiği zaman hasarlar da meydana gelebiliyor. Bunu dikkate almak gerekiyor. Daha önce de söyledim bu Sındırgı civarındaki depremler şimdiye kadar karşılaştığımız depremler gibi değil. Bunların nedeni kısmen tektonik olsa da genel olarak magmatik bir mekanizmayla hareket ediyor.” ifadelerini kullandı.
“ASIL TEHLİKE SİMAV FAYI ÜZERİNDE”
Bunu 6,1 depreminin artçısı olarak kabul edebiliriz. Ama artçılar bir çizgi üzerinde bir faya denk gelmiyor. Geniş bir alanda. Bunlar yıkıcı depremler değil asıl tehlike Simav fayı üzerinde. Bir tektonik deprem bir fay üzerindeki depremi tetiklerse o tehlikeli olabilir. Yoksa bunların seyri genellikle 4’e varan bazen 5’i ve üstünü bulan bugünkü depremde olduğu gibi bunlar yüzlerce binlerce olabilir. Oradaki enerji bu şekilde boşalabilir.
"SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI"
İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı paylaşımda "Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.
İSTANBUL VE İZMİR'DEN DE HİSSEDİLDİ
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YENİ HAFTADA REKOR SEVİYE! 29 Eylül 2025 Altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?
- 29 EYLÜL PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler ve programlar var, saat kaçta başlayacak?
- 2025 SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU: Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır? Kadro belli mi?
- HAVA DURUMU | MGM'den yağış alarmı! İstanbul, Ankara, İzmir çok kuvvetli geliyor | 29 Eylül - 3 Ekim 2025
- Ev hanımları için şaşırtan araştırma: 5 dakikalık ev işi ömrü 6 yıl uzatıyor mu? Bilim açıkladı
- 28 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- 2 EKİM A101 AKTÜEL KATALOG: A101 Aldın Aldın katalog fırsatlarında neler var? Karavan, tiny house, bulaşık makinesi…
- Deprem bildirimi telefonlarda nasıl açılır? iOS ve Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
- Kütahya deprem haritası 2025: Kütahya’da fay hattı var mı, nereden geçiyor? Riskli olan ilçeler
- 2025 HMGS/2 A-B-C-D SORU VE CEVAP ANAHTARI | HMGS ve İYÖS soru kitapçıkları erişime açıldı mı, ne zaman açılacak?
- Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar? Muhtemel 11’ler…
- Emekliye %16,44'lük zam hesabı yenilendi! SSK BAĞ-KUR'luya 6.3 puanlık refah payı sinyali: 2'li formül ile kim, ne kadar maaş alacak?