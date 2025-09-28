CANLI | Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem: Bölgede artçılar sürüyor

17:25 28 Eylül 2025

Depremin ardından bölgede incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Musa Işın, A Haber ekranlarından son durumu aktardı. Vali Işın şunları söyledi:

"Bugün saat 12.59'da, Simav ilçemiz merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Olayı öğrenir öğrenmez AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ekipleri hızla olay yerine intikal etmiştir. Ardından jandarma ekiplerimiz ve Kaymakamlığımızın koordinasyonunda gerekli incelemeler başlatılmıştır.

Şu ana kadar çok şükür ki herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Depremin merkez üssü olan Yemişli köyümüzde 8 adet metruk evde hasar oluşmuştur. Bunun dışında ilçe genelinde şu an itibarıyla 64 adet hasar ihbarı alınmıştır. Ekiplerimiz sahada detaylı incelemelerine devam etmektedir. Gereken her türlü işlem vakit kaybedilmeden yerine getirilecektir. Yıkılan herhangi bir evimiz bulunmamaktadır. Hasar tespiti çalışmaları da devam etmektedir. Eğer tespit edilen riskli yapılar olursa, devletimiz bu mağduriyetleri en kısa sürede giderecektir.

"VATANDAŞLARIMIZA SOSYAL TESİSİMİZİ AÇTIK"

Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla sosyal tesislerimiz hazır hale getirilmiştir. Şu ana kadar tesislerimize başvuran olmamıştır ancak başvuru olması durumunda, depremden etkilenen vatandaşlarımız bu tesislerde misafir edilecektir. Ayrıca talep gelmesi halinde, kurulan masa aracılığıyla vatandaşlarımız ilçe merkezine yönlendirilecektir.

Uzmanlarla ve AFAD yetkililerimizle sürekli temas halindeyiz. Depremin merkezine yakın olan Yemişli bölgesindeki fay hattı, yapılan açıklamalara göre pasif bir hattır. Yaklaşık dört ay önce yine bu bölgede 4.6 büyüklüğünde bir deprem yaşanmış ve ardından yaklaşık 700 artçı sarsıntı meydana gelmişti. O dönemde de köyümüze gelerek AFAD ekiplerimizle bir araya gelmiş, uzmanlarla istişarelerde bulunmuştuk. Uzmanlarımız, bölgede tehlike arz edecek aktif bir fay hattının bulunmadığını ifade etmişlerdir.

"BU DEPREMİN ÜSTESİNDEN GELEBİLECEK GÜÇTEYİZ"

Köylerimizde yapılacak inşaatlara ilişkin süreç ise İl Özel İdaresi tarafından ruhsatlandırılacaktır. Vatandaşlarımızı bu konuda bir kez daha uyarmak istiyoruz. Ruhsat alma konusunda özel idaremizle görüştük ve maddi bir külfet oluşturmadan, süreci kolaylaştıracak bildirimlerde bulunduk. En önemli önceliğimiz, yapılacak yapıların depreme dayanıklı ve ruhsata uygun şekilde inşa edilmesidir.

Son olarak, aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, nasıl ki Kahramanmaraş depremi sonrası tüm yaralar sarıldıysa, çok şükür bu küçük çaplı depremin de üstesinden gelebilecek güçteyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."