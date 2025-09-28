29 Eylül 2025, Pazartesi
Simav fay hattı daha büyük deprem üretir mi? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5,4’lik Simav depremi ne anlatıyor? Daha büyük bir depremi tetikler mi? Deprem uzmanları Prof. Dr. Ali Osman Öncel ve Doç. Dr. Bülent Özmen, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.