CANLI | İstanbul sele teslim! Yollar göle döndü
Türkiye, sıcak hava dalgasının ardından kuzeyden gelen yeni hava sisteminin etkisine giriyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede İstanbul'da özellikle öğleden sonra sağanak, yerel dolu ve kuvvetli poyraz beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Valilik ve kaymakamlıklardan peş peşe uyarılar geldi, deniz ve plaj girişine kapatılan bölgeler açıklandı.
Geçtiğimiz hafta 37 dereceleri aşan termometrelerin ardından İstanbul'da hava durumu rotasını yağışa çevirdi. Bugün sabah saatlerinde başlayan ve giderek ettikisini artıran sağanak yağış İstanbul'da hayatı durma noktasına getirdi. Birçok noktada yollar göle dönerken, vatandaşlar trafikte zor anlar yaşadı.
İŞTE İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLA BERABER ANBEAN YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
A HABER'DE ÇARPICI SÖZLER: AFETE DÖNÜŞME RİSKİ VAR
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, özellikle öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurgularken, kuzey sahillerinde çeken akıntı riskinin de arttığına dikkat çekiyor.
SOĞUK CEPHE İSTANBUL'A ULAŞTI
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, yağışlı sistemin İstanbul'a giriş yaptığını ancak ilk etapta merkez ilçeler yerine kentin doğusunda etkili olduğunu belirtti. Adil Tek, canlı yayında şu değerlendirmeyi yaptı:
"Öncelikle şu andan başlamak istiyorum. O yağışlı sistem aslında İstanbul'a geldi ama merkez ilçelerde değil. Şu anda Şile civarında özellikle Şile'nin iç kesimlerinde çok kuvvetli bir konvektif yapı diye adlandırdığımız bir yağış şekli var. Şu anda orada devam ediyor ve yer yer de bu dolu şekline dönüşüyor."
Uzman değerlendirmesine göre yağış, aynı bölgede uzun süre etkisini sürdüren konvektif karakter taşıyor ve özellikle Şile'nin iç kesimlerinde kuvvetli şekilde görülüyor.
İSTANBUL'DA YAĞIŞIN EN ETKİLİ OLACAĞI SAATLER BELLİ OLDU
Adil Tek'e göre İstanbul'un merkez ilçelerinde yağışın asıl etkisi öğleden sonra hissedilecek.
"İstanbul'da merkez ilçelerdeki yağış daha çok öğleden sonraki saatlerde kendini gösterecek. Önümüzdeki saatlerde yine yağış göreceğiz ama sistemin etkisi daha çok öğleden sonra daha fazla gözüküyor."
Uzman, sabah saatlerinde 25-26 derece seviyelerinde bulunan hava sıcaklığının gün içinde yükselmeyeceğini, aksine 22-23 dereceye kadar gerileyebileceğini ifade etti.
POYRAZ GÜÇLENECEK, RÜZGAR 50 KİLOMETREYE ULAŞABİLİR
Yağışla birlikte kuzeyli rüzgârların da etkisini artıracağına dikkat çeken Adil Tek, öğleden sonra kuvvetli poyraz beklendiğini söyledi.
"Kuzeyli poyrazdan esen rüzgar var. Bu da zaman zaman şiddetlenecek ki, şiddeti saatte 50 km'ye kadar çıkacak. Bunlar daha çok öğleden sonraki saatlerde. İstanbullular biraz daha öğleden sonraki saatlerde dikkatli olması gerekiyor."
YAĞIŞ MARMARA'NIN DOĞUSUNA DOĞRU İLERLEYECEK
Uzman değerlendirmesine göre sistem yalnızca İstanbul'u değil Marmara'nın birçok ilini de etkileyecek.
"Bu yağış tabii İstanbul ile birlikte Marmara'nın güneyine ve doğusuna da sarkmış olacak. Yani Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya da yağış alacak yerler arasında."
Tek, meteorolojik olarak bunun kuzeyden ilerleyen bir soğuk cephe geçişi olduğunu belirterek sistemin ilerleyen saatlerde İç Anadolu ve doğu bölgelere doğru hareket edeceğini ifade etti.
SEL RİSKİ VAR MI? UZMANINDAN KRİTİK DEĞERLENDİRME
Adil Tek, yağışların genel olarak çok yüksek miktarlarda beklenmediğini ancak kısa süreli kuvvetli sağanakların yerel risk oluşturabileceğini söyledi. Canlı yayındaki açıklaması şöyle oldu:
"Yağışlar aslında çok yüksek değerli değil ama şöyle bir şey var, kısa sürede lokal yağışlar oluşabilir İstanbul'da bugün öğleden sonraki saatlerde. Kısa süreli ama çok uzun soluklu değil. Buna karşı dikkatli olmakta fayda var."
Uzman, deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi ve üst atmosferdeki düşük sıcaklıkların kuvvetli dikey hava hareketlerini desteklediğini belirterek yer yer dolu görülebileceğini ifade etti.
UZMAN KRİTİK SAATLERİ AÇIKLADI
Adil Tek, vatandaşların özellikle günün belirli bölümünde dikkatli olması gerektiğini söyledi.
"Dikkat edilmesi gereken saatler bugün öğleden sonraki saatler, özellikle 11.00 ila 16.00 arası diyebiliriz."
Meteoroloji radarlarının Şile çevresinde kuvvetli yağışları gösterdiğini belirten Tek, güncel meteorolojik uyarıların takip edilmesini önerdi.
HAFTA BOYUNCA SICAKLIK NASIL OLACAK?
Yağışlı sistemin ardından İstanbul'da sıcaklıkların yeniden aşırı seviyelere çıkması beklenmiyor. Adil Tek şu bilgileri paylaştı:
"Yarın için açık ve az bulutlu bir hava var İstanbul'da. Yarın da sıcaklık 27-28 derecelere kadar çıkıyor en fazla."
Uzman, önümüzdeki hafta boyunca İstanbul'da sıcaklıkların 27-28 derece bandında seyredeceğini ve son günlerde görülen 34 derecelik değerlere ulaşmasının beklenmediğini söyledi.
YENİ SICAK HAVA DALGASI İÇİN TARİH VERİLDİ
Meteoroloji uzmanı, kısa vadede mevsim normallerine yakın bir hava beklendiğini ancak orta vadede yeni bir sıcak hava dalgasının gündeme gelebileceğini ifade etti.
"Ayın 13'ünden sonra yani Temmuz ayının ikinci periyoduna başlarken bir sıcak hava dalgası uzakta gözüken tabii o yaklaştıkça daha da değerlendireceğiz."
Tek, bu tahminlerin uzun vadeli olduğunu ve sistem yaklaştıkça yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
KUZEY SAHİLLERİNDE ÇEKEN AKINTI UYARISI
Yağış kadar dikkat çeken bir diğer risk ise Karadeniz kıyılarında beklenen kuvvetli poyraz ve çeken akıntılar oldu. Adil Tek şu uyarıyı yaptı:
"Poyrazdan esen rüzgardan dolayı özellikle İstanbul'un kuzey sahillerinde çeken akıntı riskleri var."
FIRTINA VE SU BASKINI RİSKİNE DİKKAT
Geçtiğimiz hafta 37 dereceleri aşan termometrelerin ardından İstanbul’da hava durumu rotasını yağışa çeviriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, kentin özellikle Avrupa Yakası ve kuzey kesimleri için kuvvetli sağanak yağış ile fırtına uyarısı yaptı. Tekirdağ üzerinden kente giriş yapması beklenen yağışlı hava dalgasının, sıcaklıkları hissedilir derecede düşürmesi öngörülüyor.
SICAK HAVA DALGASI YERİNİ SERİNLİĞE BIRAKIYOR
İstanbul’da geçtiğimiz günlerde bunaltıcı seviyeye ulaşan hava sıcaklıklarını hatırlatan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "İstanbul'da geride bıraktığımız hafta içerisinde sıcaklıklar oldukça yüksekti ve sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte İstanbullular özellikle öğle saatlerinde yaklaşık 35-36 derecelere kadar görmüştü" ifadelerini kullandı. Yeni haftayla birlikte uyarılara dikkat çeken Vural, "Bugün için İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için bir yağış uyarısında bulundu" sözlerini aktardı.
BATI VE KUZEY İLÇELERİNDE SAĞANAK ALARMI
Yağışın etkili olacağı bölgeleri tek tek sıralayan Vural, "Özellikle İstanbul Avrupa Yakası'nın batı kesimlerinde ve kuzey kesimlerinde; yani Çatalca, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Silivri gibi noktalarda kuvvetli sağanak yağışın olacağı belirtildi" şeklinde konuştu. Yağışın yönüne dair teknik detaylar veren Vural, "Bu sağanak yağışın Tekirdağ üzerinden İstanbul'a doğru geleceği belirtiliyor. Halihazırda şu an Tekirdağ bölgesinde, Çorlu ilçesinde bu yağışın etkili olduğunu belirtiyoruz" sözleriyle süreci aktardı.
FIRTINA VE SU BASKINI RİSKİNE DİKKAT
Yağışla birlikte rüzgarın hızının da artacağını vurgulayan Ahmet Nazif Vural, "İstanbul'da özellikle 40 ila 60 kilometre saatlik bir hızla rüzgarın da yine etkili olması bekleniyor" ifadelerini kullandı. Vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten Vural, "Olası herhangi bir su baskını, taşkın olaylarına karşı da tedbirli olunması tavsiye edildi" şeklinde konuştu.
ÜSKÜDAR SAHİLİNDE YAĞIŞ ÖNCESİ SON DURUM
Hava değişimi öncesi Üsküdar Sahili’ndeki atmosferi gözlemleyen Vural, "Üsküdar sahil şu saatlerde, geride bıraktığımız günlere baktığımız zaman çok daha elverişli. Kanolarla gezenler, denize girmek için gelenler, hatta karavanlarıyla sahile gelenler var" sözlerini kullandı. Yağışın tüm kenti etkileyeceğini hatırlatan Vural, "Bu yağış ihtimalinin tüm İstanbul genelinde olduğunu ve akşam saatlerine kadar süreceğini hatırlatalım. Bugün o hava sıcaklıkları daha da düşecek" ifadeleriyle son durumu aktardı.
VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLARDAN PEŞ PEŞE UYARILAR
Megakentte beklenen kuvvetli sağanak, gök gürültülü yağış ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle İstanbul Valiliği ile ilçe kaymakamlıkları da peş peşe uyarılar yayımladı. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve denizde oluşabilecek tehlikelere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurgularken, bazı sahil ve plajlarda geçici yasak kararları alındığını duyurdu.
İstanbul Valiliği'nin açıklamasında şu ifadeler kaydedildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre;
İstanbul'da bugün (Cumartesi) sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Rüzgârın; kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış ve rüzgârın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."