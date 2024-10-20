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CANLI | İsrail Beyrut'tu enkaza çeviriyor! A Haber ekipleri savaş hattında

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ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 20.10.2024 12:44 Güncelleme: 20.10.2024 12:44
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Orta Doğu'da gerilim her geçen gün tırmanıyor. Katil İsrail savaşı bölgeye yaymaya çalışıyor. A Haber ekipleri gerilimin ilk anından itibaren sıcak noktalardan son dakika gelişmeleri aktarıyor. İşte dakika dakika yaşananlar..

Orta Doğu bıçak sırtı... Terör devleti İsrail'in Lübnan'ı işgaline ve saldırılarına, Hizbullah'ın misillemeleri devam ediyor. Son olarak Netanyahu'nun konutuna İHA ile saldırı düzenlendi.

A Haber ekipleri gerilimin ilk anından itibaren sıcak noktalardan son dakika gelişmeleri aktarıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...

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12:05 20 Ekim 2024

BEYRUT'TAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Ata Gündüz Kurşun: Sabah saatlerinde gerçekleştirildi son saldırı. Dün en kapsamlı en yoğun saldırılarından birisini yaşadı başkent Beyrut. 10’dan fazla saldırı düzenlenmişti. Sabah saatlerinde de yeni saldırı gerçekleşti. Hizbullah’a ait istihbarat noktaları İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu.

Halen daha dumanların yükseldiğini buradan gözlemleyebiliyoruz. Hizbullah kanadından şu ana kadar bir açıklama yapılmış değil.

12:00 20 Ekim 2024

KATİL NETANYAHU’NUN EVİ VURULDU

İslim İstanbullu: Son 1 haftadır Hizbullah’ın yoğun bombardımanıyla karşı karşıya kalıyor İsrail. Yalnızca dün 200’ün üzerinde roket atışı gerçekleştirildi. Birçok noktada maddi hasar meydana geldi. Toplamda 14 kişi yaralandı. Dünün en önemli başlığı Netanyahu’nun konutunun hedef alınmasıydı. Kurşungeçirmez camları hasar görürken saldırı esnasında Netanyahu’nun ve eşinin elde olmadığı bilgisi paylaşıldı. Ardından İsrail basınına yayın yasağı getirildi.

Bizler de dün Hayfa’daydık. Yoğun bir patlama sesi duyduk ilk etapta. Ardından ise sirenler çaldı. Megafonlarda “sakin olun tehlike geçti sığınaklara gidin” uyarıları yapıldı. Önce patlama sesi duyuldu ardından siren sesleri duyuldu. Bu da Demir Kubbe sistemi artık İHA’ları fark edemiyor mu sorusunu akıllara getiriyor.

Netanyahunun evine Lübnandan füze

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