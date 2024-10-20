CANLI | İsrail Beyrut'tu enkaza çeviriyor! A Haber ekipleri savaş hattında

12:05 20 Ekim 2024

Ata Gündüz Kurşun: Sabah saatlerinde gerçekleştirildi son saldırı. Dün en kapsamlı en yoğun saldırılarından birisini yaşadı başkent Beyrut. 10’dan fazla saldırı düzenlenmişti. Sabah saatlerinde de yeni saldırı gerçekleşti. Hizbullah’a ait istihbarat noktaları İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu.

Halen daha dumanların yükseldiğini buradan gözlemleyebiliyoruz. Hizbullah kanadından şu ana kadar bir açıklama yapılmış değil.