CANLI | Orta Doğu diken üstünde! Terör ordusu İsrail'den yeni katliam
Katil İsrail, bir yıldır Gazze'de binlerce sivili katlederken gözünü Lübnan'ın kalbi Beyrut'a dikti. Gazze Şeridi'nin ardından Beyrut'u da enkaz kente çevirmek isteyen terör ordusu Hamas lideri Yahya Sinvar’ın Gazze'deki operasyonda şehit etti. ABD Başkanı Joe Biden Sinvar'ın şehit edilmesinin ardından 'Bu savaşın sona erme zamanı geldi' derken, Netanyahu savaşın henüz bitmediğini, saldırılara devam edeceklerini söyledi. Öte yandan siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarında en az 33 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı.
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar, Gazze'nin güneyinde Katil İsrail tarafından düzenlenen saldırıda şehit edildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, "Yahya Sinvar öldürüldü, tüm rehineler geri gelinceye kadar tüm gücümüzle savaşacağız. Savaş henüz bitmedi. Hamas, Gazze'yi yönetemeyecek" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan terör ordusu gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısı düzenledi. Alçak saldırıda en az 33 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
LİBYA'DA ŞEHİT YAHYA SİNVAR İÇİN GİYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Filistin davasını destekleyen sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine, Şehitler Meydanı'nda Filistin ve Libya bayrağı taşıyan çok sayıda Libyalı toplandı.
Akşam namazının ardından Şehitler Meydanı'nda, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza katılan Trablus sakinlerinden Muhammed Abbud , Filistin davasının ümmetin davası olduğunu ve her cuma Şehitler Meydanı'nda Gazze'ye destek için gösteri düzenlediklerini söyledi.
"Biz burada bugün Gazze'ye manevi destek, yardım toplamak ve dua için toplandık." diyen Abbud, Gazze'deki Filistin halkının zafer kazanmasını İsrail'in ise hezimete uğramasını temenni ettiğini kaydetti.
HAMAS MAHMUD HAMDAN'IN ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI
Hamas, İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Mahmud Hamdan'ın da Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'la birlikte girdiği çatışmada hayatını kaybettiğini bildirdi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Kassam Tugayları'nın Tel Sultan Komutanı Mahmud Hamdan'ın İsrail askerleriyle çıkan çatışmada yaşamını yitirdiği belirtildi.Açıklamada, Hamdan'ın, Hamas lideri Sinvar'la birlikte İsrail ordusuna karşı girdikleri çatışmada öldüğü ifade edildi.
MÜLTECİ KAMPINA SALDIRI
İsrail’in Filistinli sivillere yönelik katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
Saldırılarda 21'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 85 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.
Enkaz altında kalanları kurtarmaya yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.
ABD BAŞKANI JOE BIDEN: İRAN VURULACAK
HİZBULLAH'TAN SİNVAR AÇIKLAMASI
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi tarafından İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar'a ilişkin yapılan açıklamada, “Komutanın ve direniş ekseninde ondan önce gelenlerin şehadeti, Filistin'i özgürleştirme ve kanserli Siyonist tümörü yok etme yolunda ilerlemek için tüm savaş alanlarında direnişin azim ve kararlılığını güçlendirecektir” denildi.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail güçlerinin saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar'a ilişkin açıklama yaptı. Sinvar'ın İsrail'e karşı verdiği mücadelede tüm “onur ve haysiyet madalyalarını” kazandığı belirtililen açıklamada, “O, mücadele meydanlarında, son nefesine kadar işgal askerleriyle yüz yüze çarpışarak sevdiği ve istediği gibi şehitlik nişanını kazandı” denildi.
Direnişin devam edeceği mesajı verilen açıklamada, "Komutanın ve direniş ekseninde ondan önce gelenlerin şehadeti, Filistin'i özgürleştirme ve kanserli Siyonist tümörü yok etme yolunda ilerlemek için tüm savaş alanlarında direnişin azim ve kararlılığını güçlendirecektir” ifadeleri kullanıldı.
PEZEŞKİYAN: SİNVAR'IN ŞEHADETİ FİLİSTİN DİRENİŞİNİN GÜCÜNÜ ARTIRACAK
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinwar’ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından mesaj yayınladı.
Pezeşkiyan, “Yahya Sinvar'ın şehadeti Filistin direnişinin gücünü artıracak” ifadelerine yer verdi. Pezeşkiyan, Filistin direnişinin İsrail işgaline karşı durmak ve işgal altındaki toprakların gerçek sahiplerine özgürlük sağlamak için verilen bir mücadele olduğunu belirterek, “Bu mücadele terör ve suikastlar ile engellenemez. Yahya Sinwar’ın şehadeti, özellikle Filistin halkı ve tüm özgürlük savunucuları için acı ve üzüntü verici bir haberdir. Bu durum, işgalci ve çocuk katili Siyonist rejimin durdurulamaz suçlarının açık bir göstergesidir” dedi.
“SİYONİST REJİM, FİLİSTİN DİRENİŞİNİ YOK EDEMEZ”
Hamas ve Filistin direnişinin lidersiz kalmayacağını vurgulayan Pezeşkiyan, “Sinvar, hayatı boyunca yıllarca acımasız Siyonist rejimin esareti altında kaldı ve onurlu yaşamının sonuna kadar cesurca savaştı. Eğer bir lider giderse, yerine yeni bir lider gelir. Siyonist rejim, Filistin direnişini yok edemez” ifadelerini kullandı.
İŞTE "SİNVAR" SUİKASTININ GÖRÜNTÜLERİ
İsrail medyası, şehit edilen Hamas lideri Yahya Sinvar suikastının görüntülerini paylaştı.
HAMAS SİNVAR'IN ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI
Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın öldürüldüğünü doğruladı.
Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya yaptığı açıklamada, Yahya Sinwar'ın ölümünü doğruladı. El-Hayya, Sinwar'ın ölümünün Hamas'ı daha da güçlendireceğini, İsrail'in onu öldürdüğüne pişman olacağını ifade etti.
Sinwar'ı "kararlı, cesur ve korkusuz" şeklinde nitelendiren El-Hayya, "Kurtuluşumuz uğruna hayatını feda etti. Sonuna cesurca, başı dik, ateşli silahını tutarak, son nefesine kadar, hayatının son anına kadar ateş ederek ulaştı. Tüm hayatını kutsal bir savaşçı olarak yaşadı. Genç yaşlarından itibaren direnişçi bir savaşçı olarak mücadelesine girişti. İsrail parmaklıkları ardında meydan okudu ve takasla serbest bırakıldıktan sonra mücadelesini ve davasına olan bağlılığını sürdürdü" dedi.
Gazze'de rehin tutulan 101 kişinin İsrail'in saldırıları sona erene ve İsrail güçlerinin Filistin topraklarından çekilinceye kadar serbest bırakılmayacağını vurgulayan El-Hayya, "Esirler, Gazze'ye yönelik saldırı durdurulmadıkça, Gazze'den tam bir çekilme olmadıkça ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlar serbest bırakılmadıkça geri dönmeyecek. Hamas, başkenti Kudüs olan tüm Filistin topraklarında Filistin devleti kurulana kadar varlığını sürdürecek" şeklinde konuştu.
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