A Haber ekipleri savaş hattında | İşte Hizbullah saldırısı! Hedef Netanyahu’nun evi
Terör devleti İsrail savaşı bölgeye yaymaya devam ediyor. A Haber ekipleri Orta Doğu’nun nabzını tutuyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan, İslim İstanbullu Tel Aviv'den ve Eker Karabağ Tahran'dan son durumu anlattı. Hizbullah saldırını A Haber görüntülerken hedefin Netanyahu’nun evi olduğu öğrenildi. İşte dakika dakika yaşananlar....
İşgalci İsrail ordusu Lübnan'da saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de de katliamını sürdüren İsrail savaşı bölgeye yaymaya çalışıyor.
A Haber ekipleri gerilimin ilk anından itibaren sıcak bölgelerden son dakika gelişmeleri anbean aktarıyor.
HEDEF NETANYAHU’NUN EVİ
İslim İstanbullu: Hayfa’da bizler yine güne siren sesleri ile uyandık. Zira hedefte Netanyahu’nun Kayserya’daki evi vardı. Hizbullah’ın göndermiş olduğu kamikaze dronelar İsrail semalarında göründü ve Demir Kubbe tarafından imha edilemeyenler bazı binalara isabet etti. Büyük bir patlama sesi geldi.
PATLAMA SESİ DUYULDU
Biz de A Haber ekibi olarak o anları kayda geçtik. Netanyahu’nun Kayserya’da bulunan evi hedef alındı. Olayın hemen ardından yayın yasağı getirildi. Netanyahu’nun evde olmadığı ölü ve yaralının olmadığı açıklandı. Hayfa’da büyük bir patlama sesi duyuldu. Ardından gökyüzünde dumanlar göründü. Bazıları Demir Kubbe tarafından imha edildi. İsrail’de artık büyük bir panik havası var.
DEMİR KUBBE’NİN ÇÖKÜŞÜ
Hizbullah’ın hem fiber optik drone saldırıları hem kamikaze drone saldırıları Demir Kubbe’yi aşıyor. Bunlar Tel Aviv’e kadar gidiyor ve bugünde Netanyahu’nun evi hedef alındı. Demir Kubbe’nin yüzde 100’lük bir başarısının olmadığı ortaya çıktı. Bizler şu anda Hayfa’dayız ve hedef alınan yer oldukça yakın. İHA saldırısında bir siren sesi duyulmadı ancak patlamadan sonra ciddi siren sesleri geldi. Şu anda olayla ilgili yayın yasağı var ve hiçbir bilgi paylaşılmıyor.
HİZBULLAH AÇIK MI KEŞFETTİ?
Siren seslerinin gelmemesi Demir Kubbe’ye olan güveni sarsmış durumda. Daha önce saldırılar Demir Kubbe tarafından tespit ediliyor ve ardından imha işlemi gerçekleşiyordu ama artık durum öyle değil. Tahminlere göre; Hzbullah’ın Demir Kubbe’de bir açık keşfetti veİHA’lar ile kamikaze droneler rahatça hedeflere gidebiliyor. Artık Demir Kubbe saldırıları önceden tespit edemiyor. Daha öncede Tel Aviv’e drone saldırısı olmuştu.
FETTAH KORKU OLUŞTURDU
Hayfa’da büyük bir tedirginlik hakim oldu ve ardında anonslar yapıldı. İsrail’de hastanelerin ve evlerin altında sığınaklar yer alıyor. Sokak ve caddelerde durak şekline benzeyen sığınaklar yer alıyor. İşte siren sesleri geldiğinde ve anonslar yapıldığında İsrailliler bu sığınaklara koşuyorlar.
Şu anda Demir Kubbe’nin ciddi bir başarısı yok. Halk artık hava savunma sistemlerine güvenmiyorlar. İran’nın düzenlediği Fettah hipersonik füze saldırısında beri halk korku içinde yaşıyor. O saldırıda Demir Kubbe başarısız oldu ve hipersonik füzeler hedeflere ulaşıp zarar yol açtı. Mossad karargahına çok yakın bir yer hedef alındı. Halk artık Demir Kubbe’ye güvenmiyor.
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