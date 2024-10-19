A Haber ekipleri savaş hattında | İşte Hizbullah saldırısı! Hedef Netanyahu’nun evi

11:27 19 Ekim 2024

Hayfa’da büyük bir tedirginlik hakim oldu ve ardında anonslar yapıldı. İsrail’de hastanelerin ve evlerin altında sığınaklar yer alıyor. Sokak ve caddelerde durak şekline benzeyen sığınaklar yer alıyor. İşte siren sesleri geldiğinde ve anonslar yapıldığında İsrailliler bu sığınaklara koşuyorlar.

Şu anda Demir Kubbe’nin ciddi bir başarısı yok. Halk artık hava savunma sistemlerine güvenmiyorlar. İran’nın düzenlediği Fettah hipersonik füze saldırısında beri halk korku içinde yaşıyor. O saldırıda Demir Kubbe başarısız oldu ve hipersonik füzeler hedeflere ulaşıp zarar yol açtı. Mossad karargahına çok yakın bir yer hedef alındı. Halk artık Demir Kubbe’ye güvenmiyor.