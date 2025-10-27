CANLI | AFAD büyüklüğü duyurdu! Balıkesir'de 6.1 ve 4.2'lik deprem | Okullar tatil edildi
AFAD Balıkesir Sındırgı'da saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem başta İstanbul olmak üzere İzmir, Bursa ve çevre illerde de hissedildi. Saat 22.50'de 4.2'lik bir deprem daha meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin "Depremde boş olan 3 bina ve 1 dükkan yıkıldı. Enkaz altında hiç kimse yok. Köylerde şuan için bir olumsuzluk yok." dedi. Başkan Erdoğan depreme ilişkin mesajında "Sahada inceleme çalışması sürüyor. Süreci yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Balıkesir'de okullar bir gün tatil edildi.
3 BİNA VE 1 İŞ YERİ YIKILDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremi meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesini ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan 3 bina ve 1 iş yerinde incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımızı ve çalışma ekiplerimizi ziyaret ettik."
ACİL MÜDAHALE ÇADIRI KURULDU
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye yönlendirilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Sındırgı Devlet Hastanesi bahçesine acil müdahale çadırı kuruldu.
Sındırgı Devlet Hastanesi’nde tedavi hizmetlerinin güvenli şekilde yürütülmesi için bazı hastalar da çevre ilçelere sevk edildi. Bölgede sağlık ekiplerinin ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
4 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI SARSINTI
AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 05.36'da 4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi.
DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-28
Saat:05:36:30 TSİ
Enlem:39.1875 N
Boylam:28.20694 E
Derinlik:7 km
BAKAN YERLİKAYA SINDIRGI'DA
Sındırgı'daki depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yerlikaya, depremzedelerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bölgede şiddetli yağmur yağışı etkisini sürdürürken, vatandaşlar ve görevliler çevredeki kafelerde geçici ortak alanlar oluşturarak barınma ve ısınma ihtiyaçlarını karşıladı.
Yetkililer, artçı sarsıntıların sürdüğünü belirterek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
6 DAKİKA ARAYLA İKİ ARTÇI DEPREM
AFAD tarafından yapılan açıklama göre saat 03.42'de 4.3, saat 03.48'de 4.2 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldi. Sarsıntılar bölgede güçlü şekilde hissedildi.
DEPREM
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-28
Saat:03:42:58 TSİ
Enlem:39.17194 N
Boylam:28.28778 E
Derinlik:6.18 km
DEPREM
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-28
Saat:03:48:26 TSİ
Enlem:39.17389 N
Boylam:28.26167 E
Derinlik:6.29 km
"CAN KAYBI YOK "
DEPREM BÖLGESİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ
A Haber muhabiri Yusuf Gül Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışın ardından bölgedeki son durumu aktardı.
Yusuf Gül'ün açıklamalarından satır başları...
Sındırgı'lılar adeta kâbusu yaşıyor diyebiliriz. Çünkü bardaktan boşanırcasına yağan bir yağmur var ve diğer bir yandan da artçı sarsıntılar bölgede yaşayan vatandaşları iyice tedirgin hale getirmiş durumda. Ve bu depremin akabinde tabii ki yıkılan binalar da var. Arkamızda görmüş olduğunuz işte o binalardan sadece birisi. Bunun dışında 2 bina daha yıkıldı ve bu 2 binanın dışında bir iş yeri daha maalesef bu depreme dayanamadı ve yıkıldı. Tabii özellikle hatırlayacaksınız, bir önceki aslında 6.1'lik depreme baktığımızda Sındırgı'daki çoğu binaya aslında ağır, orta hasarlı özellikle uzmanlar sonuç çıkarmışlardı. Ağır hasar kaydı oluşturmuştu. Ve burası da aslında onlardan biriydi. Depreme dayanamadı ve acil yıkılacak binalardan biri olması dolayısıyla da vatandaşların buralardan geçişi aslında olumsuz karşılanıyordu. Yaşanan bu depremde büyük bir gürültüyle bu bina da yıkıldı. Tabii bölgede yaşayan vatandaşlar da var. Onlar için neler yapıldı? Kamu'ya ait misafirhaneler, stadyum vesaire açıldı ama özellikle bu yağmurdan dolayı açık alanlarda durmak imkansız denebilir.
"HAVANIN SOĞUMASI VE YAĞMUR NEDENİYLE BÖLGEDE ZOR ANLAR YAŞANIYOR"
Şu anda biz kapalı bir alanda bulunuyoruz. Buraya Sındırgı Belediyesi tarafından özellikle yağmurdan korunmak amacıyla şemsiyeler getirildi ama bakın, bardaktan boşanırcasına yağan bir yağmurun olduğunu net bir şekilde burada görebiliyoruz. Tabii bu yağmurdan kaynaklı sel olma riski de var. Bir yandan deprem, diğer yandan soğuk hava ve bunun akabinde yaşanabilecek selin de bölgede bu tehlikeyi oluşturduğunu söyleyebiliriz. Tabii bununla birlikte diğer bir yandan da bölgedeki duruma baktığımız zaman elektrikten yana bir sorun olmadığını en azından bizim bulunmuş olduğumuz meydanda, Cumhuriyet Meydanı'nda böyle bir sıkıntının olmadığını söyleyebiliriz. Meydan ışıkları yanıyor, evlerin ışıkları yanıyor ama zaman zaman o elektrik kesintilerinin de bölgede yaşandığını söyleyebiliriz. Peki vatandaşlar bu geceyi nasıl geçirecekler sorusu akıllara geliyor. Ki geçtiğimiz aslında yaşanan o 6.1'lik depremde, bundan önceki aylarda yaşanan depremden bahsediyorum, hatırlayacaksınız o depremde de bir bina yıkılmıştı ve bir vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Ve o dönemde de aslında hava biraz daha iyiydi. Havanın iyi olmasından dolayı vatandaşlar parklarda, bahçelerde rahat bir şekilde aslında geceyi geçirebilmişlerdi ama bugün yaşanan o deprem aynı durumu yaşatmıyor. Çünkü baktığımız zaman bölgeye havanın oldukça soğuk olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda hava durumuna baktığımız zaman 14 dereceyi gösteren bir hava sıcaklığının bölgede olduğunu belirtelim. Hava oldukça soğuk ve bununla birlikte rüzgarın da etkili olmaya başladığını söyleyebiliriz. Bu anlamda çoğu yerde o su birikintilerinin oluştuğunu da söyleyebiliriz.
BALIKESİR VALİSİ: HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK
YERLİKAYA: 504 İHBAR ALINDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 25 yapının hasar ihbarı olmak üzere 504 ihbarın alındığını belirtti. Yerlikaya; "Karayolu ile Sındırgı’ya gidiyoruz. 20 km yolumuz kaldı. Allah’a şükürler olsun depremden etkilenen illerden an itibarıyla gelen can kaybı ihbarı bulunmamaktadır.
Cami, spor salonu ve okullar barınma amacıyla vatandaşlarımıza açılmıştır. Balıkesir genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezlerine 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alınmıştır. İhbarlar tek tek değerlendirilmektedir." dedi.
35 DAKİKA ARAYLA 4'ÜN ÜZERİNDE DEPREM
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.55 sıralarında 4 büyüklüğünde, saat 02.30 sıralarında ise 4.4 büyüklüğünde iki büyük sarsıntı meydana geldi.
GECE AJANSI DEPREM MERKEZ ÜSSÜNDE
A Haber ekranlarına bağlanan Gazeteci Murat Feyman, deprem merkezinden son gelişmeleri aktardı.
Gazeteci Feyman açıklamasında şu bilgileri paylaştı:
“Depremin akşam saatlerinde meydana gelmesi sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Gönderdiğimiz görüntülerde yıkılan ve hasar gören binalar açıkça görülüyor. Sayın Valimiz, Belediye Başkanı ve milletvekillerimiz bölgede incelemelerde bulunuyor. Şu ana kadar birkaç binada yıkım ve ağır hasar tespit edildi. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Özellikle depremin hemen ardından, başta AFAD olmak üzere tüm ekipler sahada yoğun şekilde çalışmalarına devam ediyor.”
DEPREM GÜVENLİK KAMERASINA BÖYLE YANSIDI
Sındırgı merkezli meydana gelen deprem saniye saniye kameralara yansıdı. Belediye binasında asılı olan kameradan ilçede yaşanan deprem anbean kayıt altına alındı.
ÖNCEKİ DEPREMDE HASAR ALAN 3 BİNA YIKILDI
Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Sındırgı'da meydana gelen 6.1'lik depremde herhangi bir can kaybının olmadığını belirterek, önceki depremde hasar alan 3 binanın yıkıldığını söyledi. Ustaoğlu, ikincil nedenlerle yaralanan 22 kişiden 4'ünün taburcu olduğunu söyledi.
Ustaoğlu, il genelinde yarın okulların 1 gün süreyle tatil edilidğini belirtek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
"YARALANAN 19 VATANDAŞIMIZIN 4'Ü TABURCU OLDU"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından ikincil sebeplerle yaralanan vatandaşlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Memişoğlu, "Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, doğrudan deprem kaynaklı bir yaralanma olmamıştır." diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden kaynaklanan 19 yaralımızın 4’ü tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmiştir. Tüm yaralılarımızın genel sağlık durumları iyi olup, tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."
DEPREM SONRASI UÇAKLARA DEPREM UYARISI
BAKAN YERLİKAYA A HABER'DE: BALIKESİR'DE OKULLAR 1 GÜN TATİL
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada "3 bina ve 1 dükkan yıkıldı. Yıkılan binalarda yaşaya kimse yok" dedi.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Balıkesir Sındırgı merkezli maalesef bir deprem yaşandı. Eee o vakitten bu yana, depremin ilk anından itibaren, tüm depremlerde olduğu gibi devlet olarak, devletimizin tüm gücü, imkanlarıyla öncelikle arama-tarama, neyle karşı karşıya kaldığımızın bir tespiti çalışmaları yapıldı. Sevindirici olan, şu vakte kadar elimizdeki bilgi hamdolsun şudur: Bir can kaybı yok. Çok şükür. Üç bina, bir iki katlı bina, iş yeri, dükkan yıkıldı, düzeltiyorum. Yani dört bina yıkıldı diyebiliriz. Yine sevindirici olan, daha önceki yine aynı bu büyüklükteki deprem sebebiyle hasar tespitinde kullanılmaması gerektiği noktasında, yani ağır hasarlı olduğu, riskli olduğu tespit edilen bu binalarda herhangi bir yaşamın olmadığı yönünde bize arkadaşlarımızın vermiş olduğu bilgi. Valimizden, kaymakamımızdan, oradaki AFAD yetkililerinden. Bu binalar evet şu anda yıkıldı. İçinde yaşam yok. Hem bina sahipleri, komşular onlarla beraber elde ettiğimiz bilgi bu yönde. İkinci olarak şunu söyleyelim: Tabii Sındırgı çok büyük bir ilçe, güzel bir ilçe. 75 kırsal mahallemiz var, köylerimiz var. Köylerimiz jandarma ve AFAD tarafından tarandı. Birinci taramayı biz bitirdik. Ben talimat verdim, tekrar çünkü gece bir de yağış var. Tekrar tekrar tarayalım diye talimat verdik. Hep öyle yapıyoruz zaten. Ama ilk edindiğimiz, birinci taramadaki şey herhangi bir kırsal kesimde yıkılan ev şükürler olsun yok, can kaybımız yok. Sağlık 112, şu ana kadar 3 yaralı müracaat, o da her zamanki depremde olan türden olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Korku, endişe ile efendim kontrolsüz bir tahliye ile karşı karşıya kalınan endikasyonlar. Bunların tedavi süreçleri devam ediyor. Oradaki ilk aldığımızda onlar da hafif yaralı olduğu şeklinde. Tabii tüm imkanlar bizim afet anında ve sonrasındaki süreçle ilgili dünyada en iyi, en iyi koordinasyon yapan ülkelerden birisiyiz. Böyle bir tecrübemiz var. Şükürler olsun. Biz yapmaya çalıştığımız şey şu: Daha önceki depremde ilk anından itibaren hep onu yapmıştık. Vatandaşlarımıza hem geçmiş olsun hem de onların tedirginliklerini gidermeyle ilgili, ihtiyaçları neyse onu görme noktasında AFAD olarak koordine ediyoruz bu süreci. Valimiz şu anda Sındırgı ilçesine girdi. O da enkazlarla ilgili oradaki vatandaşlarımıza hem geçmiş olsun dilekleriyle hem de AFAD'la ilgili mevcut durumu koordine etmeye çalışıyorlar ve sürekli ben kendisinden bilgi alıyorum, talimatlarımızı iletiyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza depremin olduğu ilk anından itibaren oradaki gelişmeleri hep bilgileri düzenli olarak aktardık, aktardım ve talimatlarını aldım. O da yakinen süreci takip ediyor. Bir elektrik kesintisi söz konusu. Enerji Bakanlığımız oradaki ilgilileri, sürecin sebebini ve... hava yolunun kapalı olduğunu, onu da belirtmemiz gerekiyor.
Üç bina ve bir dükkan yıkıldı. Yaralananlar var ancak Panikten dolayı, deprem anındaki korku, endişeyle kontrollü bir şekilde çıkmayı başaramayanlar.
Jandarmamız tarafından böyle bir durumda biliyorsunuz jandarmamız son derece etkin tarama yapar. Tüm köylerle an itibarıyla irtibatlarını sağladılar, konuştular, sordular ve onların oradan almış oldukları bilgi köylerde (75 köyde) bir enkaz yok ve can kaybı şükürler olsun yok. Şu bilgiyi de verelim: Biz gün doğar doğmaz hasar tespitleriyle ilgili başta okullar, kamu kurum ve kuruluşları ve evler olmak üzere süreci başlayacağız ama tedbir amaçlı yağışlar da güçlü olduğu için valimizle de görüştük. Valimiz yarın Balıkesir il genelinde okulları bir gün tedbir amaçlı tatil ediyor.
Elektrik Sındırgı'da şu an için deprem sebebiyle oluşan, sebebini bilmemekle beraber, elektrik kesintisi var. Arkadaşlarımız bir an önce bunu vermek noktasında Enerji Bakanlığı çalışıyor. Birincisi bu. Yağışlar sebebiyle havalimanı ile ilgili uçuşlar belirli bir süre yapılamıyor. Ama onun haricinde karayolu ulaşımında herhangi bir sıkıntı yok, orası açık. Biz de karayoluyla şu an İstanbul'dan 50 dakikadan beri yoldayız, Balıkesir'e doğru gidiyoruz. Dolayısıyla şu an için verebileceğimiz bilgiler bunlar. Biz Allah tekrarından korusun diye dua ediyoruz
Çünkü Sındırgı etrafı, civarı ve Balıkesir'de okulların, kamu kurum ve kuruluşlarının her birinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın oradaki illerdeki çalışan bütün mühendisleri, teknisyenleri, onların tarama yapmaları gerekiyor. Rutin bir uygulama bu. Akabinde ertesi gün inşallah çocuklar tekrar okullarına, eğitime kavuşacaklar.
Biz her zaman olduğu gibi böyle bir durumda hazırlıklıyız. Vatandaşlarımız, misafirhanelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, diğer özel efendim oteller... Orada şu anda valimiz, kaymakamımız, diğer ilgili kurum ve kuruluşlar bu noktada barınmayla ilgili, ihtiyaç durumuyla ilgili süratle aksiyon alıyorlar. Hiç kimseyi aç, açıkta bırakmayız, merak etmeyin.
DEPREM ANI KAMERADA!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa ve ilçelerinde de hissedildi. Sarsıntı sırasında içeride bulunanların panikle dışarı kaçtıkları anlar yer aldı.
BAKAN YERLİKAYA: YIKILAN 3 BİNA VE 1 DÜKKAN VAR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "3 bina ve 1 dükkan yıkıldı. Enkaz altında kimse bulunmuyor." dedi.
BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ihbarlar doğrultusunda hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi.
Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit ekiplerimiz, gelen ihbarlar neticesinde çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz."
SÖZCÜ ÇELİK: VATANDAŞLAR DEVLET KURUMLARINI TAKİP ETMELİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1’lik depremin ardından açıklama yaptı.
Sözcü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. İlgili tüm devlet kurumlarımız görevlerinin başında ve vatandaşlarımızın yanındadır. Vatandaşlarımızın devlet kurumları tarafından yapılan açıklamaları takip etmeleri çok önemlidir. Sosyal medya ve diğer mecralardan yayılan doğru olmayan açıklamalara itibar edilmemelidir. Allah ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.
AFAD UYARDI: RİSKLİ BİNALARIN ÇEVRESİNDE BULUNMAYIN
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgedeki hasarlı yapılara girilmemesi uyarısında bulundu.
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği belirtilerek, "Riskli binaların çevresinde bulunmayın. İletişiminizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden sürdürün. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL VALİLİĞİ: HASAR İHBARI YOK
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından saha ekiplerimizin ve ilgili birimlerin tespit çalışmaları devam etmektedir.
İstanbul’umuzda şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı alınmamış olup, ilgili birimlerimiz çalışmalarına gece boyunca devam edecektir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."
AFAD: TAMP PLANI DEVREYE ALINDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığını ve tüm afet çalışma gruplarının AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne (AADYM) çağrıldığını açıkladı.
AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen, Manisa, Uşak, İzmir ve Bursa illerimizde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup, tüm afet çalışma grupları, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne (AADYM) ivedilikle çağrılmıştır. AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli ekipler ile saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip etmekteyiz" ifadelerine yer verildi.
A HABER DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNDE: 20 SANİYE SÜRDÜ
Gazeteci Ahmet Cemil Aydoğan, A Haber ekranlarına bağlanarak Balıkesir’de meydana gelen depremin ardından son durumu aktardı.
Aydoğan, deprem anına ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı:
“Depremin hemen ardından insanlar panik içinde sokaklara çıktı. Merkez üssü Sındırgı olan deprem bölgeden net şekilde hissedildi. Ancak bölgede yoğun yağış var. Bu nedenle birçok kişi kısa süre dışarıda kaldıktan sonra yeniden evlerine dönmek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar ise güvenli olması için kafelere ve kapalı alanlara gitmeyi tercih etti.
Deprem meydana geldiğinde evdeydim ve sarsıntı yaklaşık 20 saniye sürdü. Biz de herkes gibi hemen dışarı çıktık. Şu anda ambulans sesleri duyuluyor ancak henüz herhangi bir yıkım ya da can kaybı bilgisi ulaşmadı.”
Aydoğan, bölgede ekiplerin teyakkuzda olduğunu, vatandaşların ise tedirgin bir şekilde gelişmeleri takip ettiğini belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
Başkan Erdoğan: Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz.
Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun.
BTK: HERHANGİ BİR KESİNTİ YOK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bilgi Teknolojileri Operasyon Merkezinin, operatörlerimizden aldığı raporlar, bölgemizde bulunan baz istasyonlarında trafikte bir artış olmakla birlikte iletişimde herhangi bir kesinti olmadığını göstermektedir. İletişim ihtiyacının ani artışlarında, internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının kullanılması iletişimin aksamaması açısından büyük önem taşımaktadır.
BALIKESİR VALİSİ A HABER'DE!
VATANDAŞLAR SOKAĞA KOŞTU
Deprem anına ilişkin yaşadıklarını anlatan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, depremin ardından cadde ve sokaklara çıkan insanların görüntülerini paylaştı.
Vural, saha çalışmalarının başladığını belirtirken vatandaşları oluşabilecek çatlak ve kırıklara ilişkin uyararak ekiplere bildirilmesi gerektiğini anlattı.
BİNALAR YIKILDI!
SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU: BİLDİRİLEN OLUMSUZLUK YOK
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.
Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin.
4.2'LİK BİR DEPREM DAHA!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.50'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
#DEPREM
Büyüklük:4.2 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-27
Saat:22:50:34 TSİ
Enlem:39.19972 N
Boylam:28.13333 E
Derinlik:7 km
BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin "Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.
ŞÜKRÜ ERSOY A HABER'DE: 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM BEKLEMİYORDUM
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM BEKLEMİYORDUM"
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'e yaptığı açıklamada; Sındırgı ilçesinde ise ben büyük bir deprem beklemiyorum. Diğer depremler gibi ben bunun biraz tektonik bir deprem olduğunu değil de, mağmatik kökenli bir deprem olduğunu düşünüyorum. Yani burada 6 büyüklüğüne kadar çıkması enteresan tabii. Acaba bazı küçük fayları mı tetikliyor? O konuda endişelerim var. Ama Simav fayı üzerine denk gelmiyor. Bu çok gönüllü olarak dağılmış, aylardan beri devam eden ama yüksek depremler olmuyor. 5'e kadar çıkıyordu da ilk defa 6'ya çıkan bir deprem görüyoruz. Çünkü 6 kritik, şöyle kritik: Biliyorsunuz Sındırgı'da ilk deprem 6.2 idi. Ve bir bina yıkılmıştı hatırlarsanız. Ayrıca 20 binada da hasar meydana gelmişti. Dolayısıyla 6'ya çıkan depremlerde ben hep biraz korkarım. Çünkü ilk saatler içerisinde yakın yerlerde bir hasar var mı yok mu bunu öğrenmek gerekir. Tekirdağ'da da hissedilmiş.Yani İstanbul'da hissedilmiş, İzmir'de hissedilmiş. Dolayısıyla geniş bir alanda hissedilmiş. 6.2 büyüklüğündeki deprem elbette zemine bağlı olarak uzak yerlerden de hissedilebiliyor. Az önce tektonik mi, magma kaynaklı mı bilmiyorum dediniz. Şöyle, biz normalde bir fay üzerinde gelişen depremlere alışkınız. Bunlara tektonik depremler diyoruz. Bu sıkça gördüğümüz şey. Ama Batı Anadolu'da gördüğümüz depremler normal tektonik seyirde izlemiyor. Neyi kastediyorum? Mesela 6.2 Sındırgı depremi olduktan sonra diğer artçı depremler, uzun süren artçı depremler bir çizgi üzerine denk gelmiyor. Çok dağılmış vaziyette. Bu dağılmayı ancak mağmatik kökenli bir depremle açıklayabiliriz, depremlerle açıklayabiliriz. Bu da çevrede AFAD'ın da, MTA'nın da ölçümleri var. İşte sıcak su artışları, çatlamalar, yerde deformasyonlar, yani yerde kabarmalar olabilir. Bunların hep ölçülmesi ve ondan sonra kesin kez mağmatik kökenli dememiz gerekir. Ama bu seyir, bu model ona benziyor. Çünkü bu tektonik deprem artçıları mutlaka çizgiye denk gelmesi gerekir, yani fayın uzanımına paralel gelmesi gerekir.
"6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE MEYDANA GELMESİ ŞAŞIRTICI"
6.1'e çıkması benim için biraz şaşırtıcı ve nerede geliştiğini, bir fay üzerinde mi yoksa rastgele bir yerde mi meydana geldi? Bu bakımdan önemli. Bu bakımdan önemli. Sanıyorum ilk saatlerden sonra hasar verip vermediği anlaşılır. Çünkü maalesef yapımızın zafiyetlerinde bu tür büyüklükteki depremlerde hasarlar meydana gelebiliyor. "20-30 saniyeye kadar sürdüğünü söyleyen izleyicilerimiz var." Çok uzun sürmüş. Yani ben de duydum ama 6.1 büyüklüğündeki deprem 20-30 saniye arasındaki bir zaman aralığında meydana gelmesi normal. Yani bu 20 saniye doğru bir şeydir. 5'te bile biliyorsunuz 5-10 saniye sürebiliyor. Bu 6.1 olduğuna göre 20 saniyenin üzerinde bir zaman aralığında hissedilmiş olabilir. Benim bulunduğum yer zemin olarak İstanbul'un iyi yerlerinden bir tanesi. Fakat yüksek binada oturuyorum. Ama buradakiler de hissetmiş. Daha önceki depremlerin çoğunu hissetmiyorlardı. Özellikle yüksek kattakiler bu depremi hissetmişler. Bu da gösteriyor ki uzaktaki deprem de olsa güçlü bir deprem. Bakın Tekirdağ, İstanbul, İzmir ve yakın illerde zaten hissedilmiş. Bakın, bu bir çap, bir daire çizdiğimizde çapın ne kadar büyük olduğunu buradan ortaya koyabiliriz. Zaten şimdi valilik ve AFAD yetkilileri resmi açıklamaları da yapacaklardır. O bakımdan vatandaşların yanlış haberlere tevessül etmemesi, inanmaması gerekiyor. Çünkü resmi açıklamalar birazdan yapılır. Ayrıca şu anda eminim saha gözlemleri de yapılıyor.
AFAD BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLADI: BALIKESİR'DE 6.1'LİK DEPREM
AFAD Balıkesir Sındırgı'da saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
DEPREM
Büyüklük:6.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-27
Saat:22:48:29 TSİ
Enlem:39.18389 N
Boylam:28.23083 E
Derinlik:5.99 km
