CANLI | AFAD büyüklüğü duyurdu! Balıkesir'de 6.1 ve 4.2'lik deprem | Okullar tatil edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada "3 bina ve 1 dükkan yıkıldı. Yıkılan binalarda yaşaya kimse yok" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Balıkesir Sındırgı merkezli maalesef bir deprem yaşandı. Eee o vakitten bu yana, depremin ilk anından itibaren, tüm depremlerde olduğu gibi devlet olarak, devletimizin tüm gücü, imkanlarıyla öncelikle arama-tarama, neyle karşı karşıya kaldığımızın bir tespiti çalışmaları yapıldı. Sevindirici olan, şu vakte kadar elimizdeki bilgi hamdolsun şudur: Bir can kaybı yok. Çok şükür. Üç bina, bir iki katlı bina, iş yeri, dükkan yıkıldı, düzeltiyorum. Yani dört bina yıkıldı diyebiliriz. Yine sevindirici olan, daha önceki yine aynı bu büyüklükteki deprem sebebiyle hasar tespitinde kullanılmaması gerektiği noktasında, yani ağır hasarlı olduğu, riskli olduğu tespit edilen bu binalarda herhangi bir yaşamın olmadığı yönünde bize arkadaşlarımızın vermiş olduğu bilgi. Valimizden, kaymakamımızdan, oradaki AFAD yetkililerinden. Bu binalar evet şu anda yıkıldı. İçinde yaşam yok. Hem bina sahipleri, komşular onlarla beraber elde ettiğimiz bilgi bu yönde. İkinci olarak şunu söyleyelim: Tabii Sındırgı çok büyük bir ilçe, güzel bir ilçe. 75 kırsal mahallemiz var, köylerimiz var. Köylerimiz jandarma ve AFAD tarafından tarandı. Birinci taramayı biz bitirdik. Ben talimat verdim, tekrar çünkü gece bir de yağış var. Tekrar tekrar tarayalım diye talimat verdik. Hep öyle yapıyoruz zaten. Ama ilk edindiğimiz, birinci taramadaki şey herhangi bir kırsal kesimde yıkılan ev şükürler olsun yok, can kaybımız yok. Sağlık 112, şu ana kadar 3 yaralı müracaat, o da her zamanki depremde olan türden olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Korku, endişe ile efendim kontrolsüz bir tahliye ile karşı karşıya kalınan endikasyonlar. Bunların tedavi süreçleri devam ediyor. Oradaki ilk aldığımızda onlar da hafif yaralı olduğu şeklinde. Tabii tüm imkanlar bizim afet anında ve sonrasındaki süreçle ilgili dünyada en iyi, en iyi koordinasyon yapan ülkelerden birisiyiz. Böyle bir tecrübemiz var. Şükürler olsun. Biz yapmaya çalıştığımız şey şu: Daha önceki depremde ilk anından itibaren hep onu yapmıştık. Vatandaşlarımıza hem geçmiş olsun hem de onların tedirginliklerini gidermeyle ilgili, ihtiyaçları neyse onu görme noktasında AFAD olarak koordine ediyoruz bu süreci. Valimiz şu anda Sındırgı ilçesine girdi. O da enkazlarla ilgili oradaki vatandaşlarımıza hem geçmiş olsun dilekleriyle hem de AFAD'la ilgili mevcut durumu koordine etmeye çalışıyorlar ve sürekli ben kendisinden bilgi alıyorum, talimatlarımızı iletiyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza depremin olduğu ilk anından itibaren oradaki gelişmeleri hep bilgileri düzenli olarak aktardık, aktardım ve talimatlarını aldım. O da yakinen süreci takip ediyor. Bir elektrik kesintisi söz konusu. Enerji Bakanlığımız oradaki ilgilileri, sürecin sebebini ve... hava yolunun kapalı olduğunu, onu da belirtmemiz gerekiyor.

Üç bina ve bir dükkan yıkıldı. Yaralananlar var ancak Panikten dolayı, deprem anındaki korku, endişeyle kontrollü bir şekilde çıkmayı başaramayanlar.

Jandarmamız tarafından böyle bir durumda biliyorsunuz jandarmamız son derece etkin tarama yapar. Tüm köylerle an itibarıyla irtibatlarını sağladılar, konuştular, sordular ve onların oradan almış oldukları bilgi köylerde (75 köyde) bir enkaz yok ve can kaybı şükürler olsun yok. Şu bilgiyi de verelim: Biz gün doğar doğmaz hasar tespitleriyle ilgili başta okullar, kamu kurum ve kuruluşları ve evler olmak üzere süreci başlayacağız ama tedbir amaçlı yağışlar da güçlü olduğu için valimizle de görüştük. Valimiz yarın Balıkesir il genelinde okulları bir gün tedbir amaçlı tatil ediyor.

Elektrik Sındırgı'da şu an için deprem sebebiyle oluşan, sebebini bilmemekle beraber, elektrik kesintisi var. Arkadaşlarımız bir an önce bunu vermek noktasında Enerji Bakanlığı çalışıyor. Birincisi bu. Yağışlar sebebiyle havalimanı ile ilgili uçuşlar belirli bir süre yapılamıyor. Ama onun haricinde karayolu ulaşımında herhangi bir sıkıntı yok, orası açık. Biz de karayoluyla şu an İstanbul'dan 50 dakikadan beri yoldayız, Balıkesir'e doğru gidiyoruz. Dolayısıyla şu an için verebileceğimiz bilgiler bunlar. Biz Allah tekrarından korusun diye dua ediyoruz

Çünkü Sındırgı etrafı, civarı ve Balıkesir'de okulların, kamu kurum ve kuruluşlarının her birinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın oradaki illerdeki çalışan bütün mühendisleri, teknisyenleri, onların tarama yapmaları gerekiyor. Rutin bir uygulama bu. Akabinde ertesi gün inşallah çocuklar tekrar okullarına, eğitime kavuşacaklar.

Biz her zaman olduğu gibi böyle bir durumda hazırlıklıyız. Vatandaşlarımız, misafirhanelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, diğer özel efendim oteller... Orada şu anda valimiz, kaymakamımız, diğer ilgili kurum ve kuruluşlar bu noktada barınmayla ilgili, ihtiyaç durumuyla ilgili süratle aksiyon alıyorlar. Hiç kimseyi aç, açıkta bırakmayız, merak etmeyin.