CANLI | Binlerce vatandaş Gazze için Galata Köprüsü'nde! Şehitlerimize rahmet Filistin'e destek
"Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" mitingi için hazırlıklar tamamlandı. İstanbul, yeni yılın ilk gününde tarihin en büyük gösterilerinden birine sahne oluyor. Sabah namazı sonrası binlerce vatandaş şehitlere rahmet Filistin’e destek amaçlı Galata Köprüsü'nde toplanmaya başladı. Ahaber.com.tr editörü Büşra Arga alandan detayları aktarıyor.
Yürüyüşte, bölgedeki insanlık dramı protesto edilirken soykırım nedeniyle de katil İsrail'e tepki gösteriliyor.
"KİMSE SANMASIN Kİ TÜRKİYE UYUYOR"
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da program kapsamında bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Gazze’deki soykırımı lanetlemek için buradayız. Kudüs için Mescid-i Aksa için buradayız. Filistinli kardeşlerimizin her birine buradan selamlıyoruz. Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor. Kimse sanmasın ki dünyanın uyuduğu bu sabahta Müslümanlar da uyuyor. Biz sabah kadar taze sabah kadar heyecanlıyız. Biz işte hep birlikte buradayız. Öfkemizle, protestolarımızla, sloganlarımızla, dualarımızla buradayız. Gazze’ye yalnız değil. Filistin kimsesiz değil. Suriye tek başına değil." ifadelerini kullandı.
"FİLİSTİN'İ ASLA UNUTMUYORUZ"
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde yapılan yürüyüşte önemli mesajlar verdi. İsrail'i lanetleyip, Filistin'deki insanlık suçuna vurgu yapan Beşinci, "Filistin'i asla unutmuyoruz. Zafer bizim olacak. Evladının cesedini ekmek poşetleriyle taşıyan babaları unutmuyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.
"ÇOCUKLARIN BÜYÜMEDİĞİ YER GAZZE"
Ellerinde Türk ve Filistin Bayrakları olan vatandaşların Gazze'ye destek için kefiye taktıkları görüldü.
"Kudüs bizimdir", "Çocukların büyümediği yer Gazze" ve "Kudüs işgal altında" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar meşaleler de yaktı.
Sık sık tekbir getirerek, "Katil İsrail hesap verecek", "Şehitler ölmez", "İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam" sloganları atan katılımcılar Galata Köprüsü'ne ulaştı.
Katılımcılar, polis kontrol noktalarından geçirilerek alana alınıyor.
Çeşitli yardım kuruluşlarınca vatandaşlara simit, çay ve çorba ikram ediliyor.
Polis ekiplerince köprü ve cami çevrelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
AHABER.COM.TR'NİN GÖZÜNDEN GALATA KÖPRÜSÜ
İstanbul yeni yılın ilk sabahında anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde yüz binlerce kişi bir araya geldi.
Ahaber.com.tr'den Büşra Arga alandan detayları aktarıyor.
KATİL İSRAİL ATEŞKESİ DÜŞÜNMÜYOR
Gazeteci Murat Özer A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Özer'in açıklamalarından derlenenler:
Gazze soykırımı 1 yılı aşkın süredir devam ediyor ve bu soykırıma karşı karşı duruşu gerçekleştiren Türkiye devleti oldu. Türk milleti de bütün dünyada bu soykırıma karşı en güçlü direnişi ve tepkiyi gösteren oldu. Soykırıma karşı İsrail barbarlığını yine kınayacağız ama bu bir yıl içerisinde çok önemli şeyler gerçekleşti. 45 binden fazla insan hayatını kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. Bu insanların çoğunluğu çocuklardan oluşuyor. Bu vahşet sürüyor fakat bu vahşete karşı da çok sayıda uluslararası arenada çok önemli çalışmalar yürütüldü.
İsrail ateşkese varmayı düşünmüyor. Sadece uluslararası kamuoyu, dünya ve ABD onu ateşkese zorlayabilirse ateşkes kabul edebilir. Bu da ancak Gazze’de yükselecek olan o direnişle mümkün olacak. İsrail çok büyük anlamda kayıplar verdi. Onu ateşkese zorlayacak temel şey aslında Gazze halkının ortaya koymuş olduğu büyük irade. Bu iradenin karşısında ancak İsrail çözülebilir.
"BU SESİN DİNMEMESİ LAZIM"
Güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Başbuğ, "Gazze insanlığın bir yüz karası noktaya doğru koştu. Maalesef koca bir yılı aşkın süredir insanlık seyretti. Son dönemde yaşanan olaylardan dolayı gündem düştü, konuşulmuyor gibi hava da oldu. İnsanlık Filistinli kardeşlerimiz Gazze merak etmesin biz unutturmayacağız. Her ne kadar gündemde arka plana düştüğü görülse de Gazze’de hala kan akıyor, Gazze’de hala katliam devam ediyor. O kadar acı bir olay ki açlıktan, donarak hayatını kaybeden minik bedenler var. Türkiye hariç kimin umurunda. Burada bu sesin dinmemesi lazım. Bu sesin durmaması lazım." ifadelerini kullandı.
TEKBİR SESLERİYLE GALATA'YA!
İstanbul'da katil İsrail'in zulmünü lanetleyecek olan binlerce vatandaş sabah namazının ardından tekbir sesleriyle Galata'ya yürüyüş gerçekleştiriyor. Ahaber.com.tr ekibimizden Büşra Arga alandan o görüntüleri paylaştı.
SABAH NAMAZINI AYASOFYA'DA KILDILAR
Yürüyüş öncesi çok sayıda kişi sabah namazında camilerde buluştu. Ayasofya Camii'ne gelenler vatandaşların bir kısmı içeride namaz kılarken bir kısmı da dışarda namazını kıldı.
KALABALIK TOPLANMAYA BAŞLADI!
Yürüyüşe katılmak üzere 81 ilden İstanbul'a giden yediden yetmişe vatandaşlar özel araçları, otobüsler ve yaya olarak akın akın camilere ve Galata Köprüsü'ne doğru gidiyor.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camii'nde sabah namazının kılınmasının ardından katılımcıların oluşturacağı kortej, Gülhane, Sirkeci, Eminönü son olarak da Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere yürüyüşe başlayacak.
İŞTE ULAŞIM VE GİRİŞ PLANLARI
Yüz binlerin akın edeceği yürüyüş eyleminde vatandaşlar ulaşımın, toplanma alanlarını ve girişlerin nasıl yapılacağını merak ediyor. Toplanma alanları olarak belirlenen (aşağıdaki) camilerde sabah namazı cemaatle kılındıktan sonra alana yürüyüş yapılacak.
Yenikapı otopark alanı servis ve özel araçlarla gelen misafirler için kullanım açık olup etkinlik alanına ulaşım sağlanacak. Hareket kısıtlılığı yaşayan misafirlerin ulaşımı için özellikle K3 kapısı kullanılacak.
Yeni Kapı otopark alanı servis ve özel araçlar ile gelen vatandaşlar için kullanıma açık olup ring seferler ile etkinlik alanına ulaşım sağlanılacak.
Toplanma Alanları: Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Fatih Camii, Eminönü Yeni Camii, Süleymaniye Camii
Yaya Giriş Kapıları: K1 Nolu Kapı: Galata Köprüsü Eminönü tarafı, K2 Nolu Kapı: Galata Köprüsü Eminönü tarafı, K3 Nolu Kapı: Galata Köprüsü Karaköy tarafı. (Eminönü yönünden gelen misafirler K1 ve K2 Nolu kapıları, Karaköy yönünden gelen misafirler ise K3 Nolu kapıyı kullanabilecek.)
Ulaşım: Marmaray Sirkeci İstasyonu (K1 giriş kapısı için yürüme mesafesi 5 dakika), M2 Metro Hattı Haliç İstasyonu (K2 giriş kapısı için yürüme mesafesi 7 dakika), T1 Beyazıt İstasyonu (Toplanma alanları için yürüme mesafesi 5 dakika), T5 Küçükpazar İstasyonu (K2 giriş kapısı için yürüme mesafesi 5 dakika)
ARNAVUTKÖΥ OTOBÜS KALKIŞ NOKTALARI
ATAŞEHİR
AVCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR OTOBÜS KALKIŞ NOKTALARI
BAĞCILAR OTOBÜS KALKIŞ NOKTALARI
BAYRAMPAŞA
İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR KAPATILACAK
Galata Köprüsü’nde gerçekleşecek miting nedeniyle kentte bazı yollar kapalı olacak.
Bu kapsamda, Fatih'te Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm katılımlar ile Beyoğlu'nda Kemeraltı Caddesi'ne Karaköy Meydanı'ndan itibaren araçlar geçiş yapamayacak.
1 Ocak'ta saat 05.00'den itibaren ise Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe Meydanı’ndan itibaren Galata Köprüsü istikametine çıkan tüm cadde ve sokaklar, Kemeraltı Caddesi (Tophane ışıkları ile Karaköy Meydanı arası iki yönlü), Bankalar Caddesi ile Tersane Caddesi'nin çift yönlü trafiğe kapatılması planlandı.
Saat 04.00'ten eylem bitene dek Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ankara Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci ile Vefa Karakurdu Üst Geçidi arası), Küçük Ayasofya Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollardan araçlar geçemeyecek.
Kapatılacak yollara alternatif olarak, Unkapanı Köprüsü, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe istikameti, Atatürk Bulvarı ile Unkapanı Köprüsü'nün kullanılması istendi.
Önlemler kapsamında, bu akşam saat 20.00'den itibaren kapatılacak yollarda park eden araçlar kaldırılacak.
Ayrıca, 1 Ocak saat 04.00'den itibaren Eyüpsultan-Eminönü Tramvay Hattı'nda Küçükpazar-Eminönü durakları arasında, Kabataş Tramvay Hattı'nda ise Kabataş-Sultanahmet arasında seferler yapılacak.
Bu akşam saat 22.00'den 1 Ocak saat 04.00'e kadar Kabataş Tramvay Hattı'nda, Kabataş-Beyazıt arası sefer icra edilemeyecek.
Kapanan yollara alternatif olarak Unkapanı Köprüsü, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde Dolmabahçe istikameti, Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprüsü belirlendi.
BİLAL ERDOĞAN A HABER'DE ÇAĞRIDA BULUNDU
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan A Haber'de açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Geçen sene 7 Ekim'de başlayan mezalimin 3'üncü ayınca aşağı yukarı böyle bir çağrıda bulunduk ve 1 Ocak sabahında Galata Köprüsü'nde aile 7'den 70'e bütün İstanbulluyu hatta komşu ilden gelenleri Filistin için ses vermeye devam ettik. İsrail'in soykırımını kınadık.
"İNSANLIK BUNA ENGEL OLAMADI"
Bu sene bu soykırım devam ediyor. Bu soykırımın sonlanmasına dair dünya muvaffak olamadı. Kural temelli uluslararası sistem dedikleri, insan hakları dedikleri, BMGK, Uluslararası Adalet Divanı vesaire bunların hiçbirisi bütün aldıkları kararlara rağmen Filistin'deki soykırıma bütün insanlığın gözü önünde canlı canlı işlenen görüntülere rağmen insanlık buna engel olamadı.
İnsanlığın vicdanının kararmaya devam ettiği bir 2024'ü yaşadık. Şimdi biz 2025'in ilk gününde 2025 de 2024 gibi olmasın diye yine dualarla yıla başlamak istiyoruz. Bu soykırım bitsin diye dua etmek istiyoruz. Bu kardeşlerimiz bu zulümden kurtulsun diye dua etmek istiyoruz.
Bütün vatandaşlarımızı Galata Köprüsü'ne bekliyoruz.
PLATFORM ÜYELERİ ÇAĞRIDA BULUNDU
Türkiye'deki 308 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu üyeleri basın toplantısı düzenlemişti.
Platformu üyeleri, "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılım için ortak çağrıda bulunmuştu.
"TÜRKİYE'DEN EN GÜÇLÜ MESAJI VERMEK İSTİYORUZ"
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, etkinliğin önemine vurgu yaptı. Filistin ve Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Beşinci, 15 aydır devam eden soykırımın vicdani bir sınav olduğunu A Haber ekranlarında anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"Katil İsrail bu soykırımı tam 15 aydır devam ettiriyor. Şu ana kadar yaklaşık 85 bin ton orada çoluğun çocuğun annelerin babaların üzerine bırakılmış vaziyette. Bizler de bu süreci kanıksamak unutmak istemiyoruz. Filistin davasını unutturmak istemiyoruz. Buradan hareketle biz yeni yıla girerken ilk sabahında Türkiye'den en güçlü mesajı vermek istiyoruz. Çünkü şu anda her şey katil İsrail'in istediği gibi ilerliyor."
'DÜN AYASOFYA, BUGÜN EMEVİ, YARIN AKSA'
Galata Köprüsü bir kez daha büyük buluşmaya ev sahipliği yapacak. Sabah 'Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa' sloganıyla Filistin için toplanılacak. Gazze'deki zulme bir kez daha "dur" denilecek.
Ayasofya-i Kebir, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Yeni Cami'de kılınacak sabah namazının ardından şehitler için dualar edilecek.
308 sivil toplum kuruluşunun düzenleyeceği yürüyüşle İsrail zulmü lanetlenecek, dünyaya Filistin'e destek mesajı verilecek.
"DÜN AYASOFYA, BUGÜN EMEVİ, YARIN AKSA"
TÜGVA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1 Ocak'ta saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı yapıldı.
Paylaşımda, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksâ! Karanlık günler için inanıyoruz ki Bir güneş doğuyor!" mesajına yer verildi.
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