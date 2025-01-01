CANLI | Binlerce vatandaş Gazze için Galata Köprüsü'nde! Şehitlerimize rahmet Filistin'e destek

08:08 01 Ocak 2025

Gazeteci Murat Özer A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Özer'in açıklamalarından derlenenler:

Gazze soykırımı 1 yılı aşkın süredir devam ediyor ve bu soykırıma karşı karşı duruşu gerçekleştiren Türkiye devleti oldu. Türk milleti de bütün dünyada bu soykırıma karşı en güçlü direnişi ve tepkiyi gösteren oldu. Soykırıma karşı İsrail barbarlığını yine kınayacağız ama bu bir yıl içerisinde çok önemli şeyler gerçekleşti. 45 binden fazla insan hayatını kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. Bu insanların çoğunluğu çocuklardan oluşuyor. Bu vahşet sürüyor fakat bu vahşete karşı da çok sayıda uluslararası arenada çok önemli çalışmalar yürütüldü.

İsrail ateşkese varmayı düşünmüyor. Sadece uluslararası kamuoyu, dünya ve ABD onu ateşkese zorlayabilirse ateşkes kabul edebilir. Bu da ancak Gazze’de yükselecek olan o direnişle mümkün olacak. İsrail çok büyük anlamda kayıplar verdi. Onu ateşkese zorlayacak temel şey aslında Gazze halkının ortaya koymuş olduğu büyük irade. Bu iradenin karşısında ancak İsrail çözülebilir.