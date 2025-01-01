Galata’da Gazze çığlığı! Bilal Erdoğan: İnsanlarımız umudu diri tutuyor
Galata’da düzenlenen Gazze yürüyüşünün mimarlarından olan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan A Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Bilal Erdoğan, “İnsanlık ittifakı bir araya geldi. İnsanlarımız umudu diri tutuyor.” dedi.
İstanbul'da yeni yılın ilk gününde 400'ü aşkın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Filistin'e destek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Gazze'de devam eden zulme karşı dünyaya güçlü bir mesaj verildi.
Ayasofya ve çevresindeki camilerde toplanan vatandaşlar, kortej eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürüdü. Ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla yürüyen katılımcılar, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, A Haber'de yaptığı özel açıklamada, "İnsanlarımız umudu diri tutuyor. Er ya da geç zalimin zulmü yanına kalmayacak. Soykırımcı İsrail hesap verecek." dedi.
KATILIM GEÇEN SENEDEN YÜKSEK
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Geçen yıl 250 binin üzerinde bir rakam almıştık bu sene bunun çok üzerinde bir katılım olduğu gözüküyor. Geçen sene soykırım başlayalı 3 ay olmamıştı daha ciddi bir hassasiyet vardı insanlarda dolayısıyla bu sene yürüyüşü düzenlemeyi yaptığımız zaman aynı katılım sağlanabilir mi diye kaygı taşıyan arkadaşlarımız da oldu ama görüyoruz ki geçen seneni üzerinde bir katılım var.
SOYKIRIMIN SON BULACAĞININ İŞARETİ
İnsanlar umudunu diri tutmak istiyor. İnsanlar hem sloganlarla hem dualarla Filistinli kardeşlerinin yanında olmak istiyorlar. Zalimin ve soykırımcı İsrail'in karşısında durmak istiyorlar. Bu duyarlılığın yaşadığını görmek elbette ki bu soykırımın son bulacağının işaretidir. Ben bütün halkımızı ve STK'larımızı tebrik ediyorum.
ZALİMİN ZULMÜ YANINA KALMAYACAK
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan BM çatısı altında söylediği insanlık ittifakını burada Türkiye'de insanlık ittifakını göstermiş oldular. Dünyanın başka ülkelerindeki Filistin sevdalıları, insanlık ittifakının gönüllü üyeleri inşallah bu tür gösterilerle ülkelerinde güçlü bir ses ortaya koyarlar. Er ya da geç zalimin zulmü yanına kalmayacak. Soykırımcı İsrail hesap verecek.
GAZZE'NİN DİYETİNİ İSRAİL ÖDEMELİ
İsrail, Gazze'nin yeniden inşasından yegane sorumlu tutulması gerekendir. Amerika nasıl yer yıl İsrail'e milyarlarca dolar destek sağlıyorsa nasıl ona bir diyet ödüyorsa, Avrupa nasıl İsrail'i kalkındırmak için projeler yapıyorsa şimdi soykırımcı İsrail'in bu soykırımın hesabını ceza mahkemeleri huzurunda adalet divanı huzurunda değil insanlık huzurunda da Gazze'nin imarı ve inşasını yaparak bunun hesabını vermelidir. Bunun da takipçisi olacağız.
İNSANLIK İTTİFAKI GENİŞLEMELİ
2024 yılı soykırımların sürdüğü bir yıl oldu. 2025 yılında soykırımın son bulduğu ve gerekenlerin hesap verdiğini görmemizi Allah bize nasip etsin. Bölgede Suriye'deki gelişmelerle birlikte bir umut da oldu. Suriye halkının özgürlüğü ile ilgili bir pencere açıldı. Türkiye'de bu konuda destekçi olacak. İnsanlık ittifakını genişletmemiz lazım.