Galata’da Gazze çığlığı! Bilal Erdoğan: İnsanlarımız umudu diri tutuyor

İstanbul'da yeni yılın ilk gününde 400'ü aşkın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Filistin'e destek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Gazze'de devam eden zulme karşı dünyaya güçlü bir mesaj verildi.

Ayasofya ve çevresindeki camilerde toplanan vatandaşlar, kortej eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürüdü. Ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla yürüyen katılımcılar, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, A Haber'de yaptığı özel açıklamada, "İnsanlarımız umudu diri tutuyor. Er ya da geç zalimin zulmü yanına kalmayacak. Soykırımcı İsrail hesap verecek." dedi.

KATILIM GEÇEN SENEDEN YÜKSEK

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Geçen yıl 250 binin üzerinde bir rakam almıştık bu sene bunun çok üzerinde bir katılım olduğu gözüküyor. Geçen sene soykırım başlayalı 3 ay olmamıştı daha ciddi bir hassasiyet vardı insanlarda dolayısıyla bu sene yürüyüşü düzenlemeyi yaptığımız zaman aynı katılım sağlanabilir mi diye kaygı taşıyan arkadaşlarımız da oldu ama görüyoruz ki geçen seneni üzerinde bir katılım var.