Başkan Erdoğan ABD'de! BM kürsüsünde Gazze'nin sesi olacak | A Haber'in sorusunu yanıtladı: Trump ile Suriye'yi görüşeceğiz

18:30 20 Eylül 2025

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki yıllarda katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurul (BMGK) toplantılarında olduğu gibi bu yıl da dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan soykırıma çekecek. Yarın ABD'ye hareket edecek olan Başkan Erdoğan, ayrıca ikili görüşmelerde gerçekleştirecek.

"FİLİSTİN DEVLETİNİ BİR AN EVVEL TANIMAYA DAVET EDİYORUM"

Başkan Erdoğan, geçen yıl 24 Eylül'de BM 79. Genel Kurulu'na 14'üncü kez hitap ettiği konuşmasında uluslararası topluma İsrail'in saldırılarına karşı durma çağrısında bulunmuş ve "Filistin'i tanımayan diğer devletleri, bu kritik dönemde tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin devletini bir an evvel tanımaya davet ediyorum. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin vücut bulması artık daha fazla ertelenemez. Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Erdoğan'ın BM 79. Genel Kurulunda yaptığı ve Gazze konusunda uluslararası topluma, artık harekete geçme çağrısında bulunduğu konuşma, yabancı basında da geniş yer bulmuştu.

GÖZLER 23 EYLÜL'DE

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurul'unda yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapılan oturum, bu yıl 23 Eylül'de başlayacak. Genel Kurula 195 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.

HANGİ MESAJLARI VERECEK?

BM 80. Genel Kurulu'na 15'inci kez hitap edecek olan Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesi ise İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlar olacak.

Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan, 22 Eylül'de Filistin Konferansı'nda, 24 Eylül'de ise BM İklim Zirvesi'nde birer konuşma yapacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Erdoğan'ın Beyaz Saray'a davet etmesi, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi.

Trump, Başkan Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerinin olduğunu belirterek, "25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum" dedi. Başkan Erdoğan ise Trump'ın ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaparak, "Trump ile Beyaz Saray'da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız." ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN ERDOĞAN BM KÜRSÜSÜNDE FİLİSTİN'İN MAZLUMLARIN SESİ OLACAK"

Detayları A Haber Muhabiri Hatice Kübra Bal New York'tan aktardı. Bal'ın açıklamaları şöyle: "BM Genel Kurulu İsrail'in Gazze'ye yönelik katliam politikaları, Suriye'deki yaşanan gerginlik ve henüz ateşkesi kavuşmayan Rusya Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde gerçekleştiriliyor olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 21-24 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde New York kentinde olacak. Erdoğan, BM kapsamında çalışmalarını sürdürecek. 25 Eylül'de ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Washington'da Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirecek. Bu ikili görüşmede özellikle ticaret, askeri yatırım ve savunma sanayi konuları da ele alınacak. Boeing uçaklarının alımı, F-35 F-16 konuları masaya yatırılacak. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünden vereceği mesajlar oldukça önemli. Bu yıl 15. kez hitap ediyor olacak. İlk konuşmacı geleneksel olarak Brezilya, ABD ev sahibi ülke olarak iki konuşmacı, Türkiye ise dördüncü sırada yer alıyor. Tabii Türkiye'de Başkan Erdoğan ise kürsüde barış mesajları verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Eylül'de Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı kabul etmiş ve Filistin'in sesi olacağını söylemişti. Başkan Erdoğan BM kürsüsünde Filistin'in mazlumların sesi olacak. İsrail Gazze yönelik katliam politikasının son bulması için de yine Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması iki devlette çözümün olması için haykıracak. İsrail'in Gazze yönelik topyekun işgal kararının da kabul edilemez olduğunu ifade edecek."