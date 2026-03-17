Asrın vurgununda 6. duruşma! İBB yolsuzluk davasında hesap vakti: İmamoğlu yeniden hakim karşısına çıkacak
Yüzyılın vurgunu olarak nitelendirilen İBB davasının 6. duruşmasında, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105’i tutuklu 402 sanık, altıncı kez Silivri’de hakim karşısına çıkıyor. Hatırlanacağı üzere dün çapraz sorguların yapılması beklenirken Turan Taşkın Özer’in avukat bölümünde duruşmayı takip etmek istemesi salonda gerginliğe yol açmış mahkeme düzeninin bozulması üzerine duruşma bugüne (17 Mart) ertelenmişti.
İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık 6'ncı gününde Silivri'de duruşmaların ikinci haftasında hakim karşısına çıkıyor.
İŞTE 5. DURUŞMADA YAŞANANLAR / TIKLA GÖR
İŞTE DURUŞMANIN 3 VE 4. GÜNÜNDE YAŞANANLAR / TIKLA GÖR
İŞTE DURUŞMANIN 1. VE 2. GÜNÜNDE YAŞANANLAR | TIKLA GÖR
Dakika dakika yaşananlar...
CANLI ANLATIM
PROVOKASYONLARA ÜST DÜZEY ÖNLEM
İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık 6’ncı gününde Silivri’de duruşmaların ikinci haftasında hakim karşısına çıkacak. Bu kapsamda duruşma düzenini sağlayabilmek için üst düzey önlemler alındı. Sabiha Gökçen Jandarma Komutanlığı’ndan ek takviye ekipler getirildi. JASAT ekipleri de duruşma salonunda giriş ve çıkışlarda sık sık denetim yapıyor.
DEM PARTİ'DEN 3 TEMSİLCİ KATILACAK
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması davasında DEM Parti’den de 3 temsilcinin duruşmayı Silivri'de takip edeceği öğrenildi.
İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK DAVASINDA 6'NCI DURUŞMA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025'te 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
DURUŞMALARDA İKİNCİ HAFTA
İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Geçen haftaki duruşmalarda tutuklu sanık Aykut Erdoğdu, Sırrı Küçük, Ümit Polat, Bulut Aydöner savunma yaptı. Cuma günü duruşma görülmezken, haftanın 4 gün devam eden duruşmalarda ikinci hafta dün başladı. Dünkü duruşma ise, mahkemenin ara vermesinin ardından bugüne ertelendi.
19 MART PERŞEMBE GÜNÜ DURUŞMA YAPILMAYACAK
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek 6'ncı duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Diğer yandan 19 Mart Perşembe günü Ramazan Bayramı arifesi olması nedeniyle duruşma yapılmayacak.