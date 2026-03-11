CANLI | Asrın yolsuzluğunda hesap vakti! İBB davasında 3. gün: İmamoğlu hakim karşısında
Yüzyılın vurgunu olarak nitelendirilen İBB davasının üçüncü oturumu bugün görülüyor. Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık, üçüncü kez Silivri’de hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Öte yandan duruşma öncesi yine gerginlik yaşandı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk davasında hesap vakti. İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık, üçüncü kez Silivri'de hakim karşısına çıktı.
Duruşmaya Ekrem İmamoğlu, görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya’nın da bulunduğu tutuklu sanıklar cezaevinden getirildi.
İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu, sanatçı Ercan Saatçi, Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun’unda bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar salondaki yerini aldı. Duruşma saat 10:30 sıralarından başladı.
SAVUNMA YAPACAKLAR
CHP eski milletvekili tutuklu sanık Aykut Erdoğdu ve avukatlarının savunma yapmasının ardından bugün ilk savunma yapacak kişi CHP PM üyesi Baki Aydöner’in kardeşi Bulut Aydöner olacak.
DURUŞMA ÖNCESİ GERGİNLİK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davanın üçüncü gününde duruşma öncesi kısa süreli gerginlik yaşandı.
Duruşma başlamadan önce tutuklu sanıklar salona alındı. Sanıklardan Yavuz Saltık, seyirci bölümünde oturan yakınlarına el sallamak isterken Jandarma müdahale edince kısa süreli tartışma çıktı.
İBB'YE YÖNELİK 'YOLSUZLUK' DAVASINDA 3’ÜNCÜ GÜN
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.
İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç Gelirlerinin Aklanması’, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık’, ‘Kişisel Verilerin Kaydedilmesi’, ‘Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma’, ‘Suç Delillerini Gizleme’, ‘Haberleşmenin Engellenmesi’, ‘Kamu Malına Zarar Verme’, ‘Rüşvet Alma’, ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’, ‘İhaleye Fesat Karıştırma’, ‘Çevrenin Kasten Kirletilmesi’, ‘Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet’, ‘Orman Kanunu’na Muhalefet’ ve ‘Maden Kanunu’na Muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
4 GÜN DEVAM EDECEK
Duruşmalar haftanın 4 günü devam edecek. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülen bugünkü duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.