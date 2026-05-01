CANLI | Emek ve alın terinin günü: 1 Mayıs
İstanbul genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle geniş çaplı güvenlik önlemleri hayata geçirildi. Şehrin birçok noktasında emniyet birimleri 7/24 esasına göre sahaya inerken, başta Taksim Meydanı olmak üzere kritik bölgeler bariyerlerle çevrilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Türkiye, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü birlik ve beraberlik ruhuyla meydanlarda karşılıyor. İşçi ve emekçinin bayramı olan bu özel günde, Türkiye Yüzyılı'nda işçi refahı ve dayanışma mesajları ön plana çıkıyor.
A Haber ekipleri, 1 Mayıs heyecanını ve meydanlardaki atmosferi canlı bağlantılarla en sıcak noktalardan izleyicilere aktarıyor.
CANLI ANLATIM
TAKSİM'DE FİLİSTİN İÇİN ANLAMLI MESAJ
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim Meydanı'nda tarihi anlar yaşanıyor. Geniş güvenlik önlemleri altında Cumhuriyet Anıtı’na yürüyen Hak-İş Konfederasyonu üyeleri, dualar, sloganlar ve karanfiller eşliğinde anıta çelenk bıraktı. A Haber muhabiri Meral Dağlılar, Taksim Meydanı’ndaki o sıcak dakikaları ve sendikaların anlamlı yürüyüşünü yerinden aktardı.
TAKSİM MEYDANI’NDA GÜVENLİK VE DÜZEN HAKİM
Sabahın erken saatlerinden itibaren Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, sendikaların anıta ziyaretleri de kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor. Meral Dağlılar, "Polis ekipleri sırayla hem sendikaları hem de birçok sivil örgütü bu noktaya alacaklar" ifadelerini kullanarak meydandaki düzenli işleyişe dikkat çekti. Hak-İş heyetinin ellerinde karanfillerle meydana giriş yaptığını belirten Dağlılar, işçilerin bayramlarını büyük bir vakarla kutladığını vurguladı.
ÇELENKTEKİ FİLİSTİN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Hak-İş Konfederasyonu’nun Cumhuriyet Anıtı’na bıraktığı çelenk, taşıdığı mesajla bu yıla damgasını vurdu. Çelenk üzerinde yer alan Filistin bayrağı, meydandakiler tarafından ilgiyle karşılandı. Muhabir Meral Dağlılar, "Hak-İş'in hazırlamış olduğu çelenkteki bir farklılık da elbette Filistin bayrağıyla yapılmış çelenk olması; bu noktada atılan sloganlarda da Filistin'i ve Orta Doğu'yu unutmadıklarını dile getirdiler" sözleriyle dayanışma mesajının sınırları aştığını ifade etti.
BİRLİK VE DAYANIŞMA SLOGANLARI YÜKSELDİ
Cumhuriyet Anıtı önünde toplanan kalabalık, işçi haklarının yanı sıra sosyal adalete dair de güçlü mesajlar verdi. Taksim'in sembolik önemine vurgu yapan Dağlılar, "Birlik, mücadele ve dayanışma sloganlarıyla bu noktaya kadar geldiler ve birazdan bir basın açıklaması gerçekleştirecekler" diyerek Hak-İş’in Taksim’deki kararlı duruşunu aktardı. Karanfillerle donatılan anıt önünde, emekçilerin bayram coşkusu tüm hızıyla devam ediyor.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI IŞIKHAN 1 MAYIS'I İŞÇİLERLE KARŞILADI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Pursaklar Belediyesi işçilerini ziyaret ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü işçilerle karşılamak üzere Pursaklar Belediyesinin temizlik ve fen işleri müdürlüklerinin olduğu şantiyeye geldi.
İşçilerle sohbet edip taleplerini dinleyen Işıkhan, birim yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Işıkhan, ilçenin temizlik işlerini yapacak işçileri görev yerlerine el sallayarak yolcu etti.
Bakan Işıkhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1 Mayıs kapsamındaki iş yeri ziyaretlerine dün Gölbaşı'ndaki bir savunma sanayisi fabrikasından başladıklarını söyledi.
Fabrikadaki işçilerle bir araya gelerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ettiğini belirten Işıkhan, savunma sanayisi alanındaki gelişmişlik seviyesini söz konusu fabrikada çalışan mühendis, teknisyen ve işçilerde gördüğünü anlattı.
Işıkhan, 1 Mayıs'ı işçilerle karşılamak üzere Pursaklar Belediyesinin şantiyesine geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Türkiye Yüzyılı vizyonunda saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizler de şahit oluyorsunuz, gece gündüz üretime, istihdama katılıyoruz ve iş gücünde inanılmaz rakamlara ulaşıyoruz. İşsizlik verileri, son 35 aydır tek haneli seviyelerde devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak Cumhuriyet tarihinde gerçekten müthiş rekorlara imza atıyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu başarıları elde ediyoruz."
Türkiye'nin iş gücü ve istihdam ekosisteminde kendilerine çok önemli sorumluluklar da düştüğünü dile getiren Işıkhan, "Çünkü şu an yaklaşık 32 milyondan fazla vatandaşımız istihdama katılıyor. 35 milyondan fazla vatandaşımız iş gücünde yer alıyor. Geleceğe yönelik özellikle atıl iş gücünü harekete geçiriyoruz. 6 Ocak'ta hatırlarsanız saygıdeğer Cumhurbaşkanımız ile Gençlerin Üretim Çağı-Genç İstihdam Hamlemizi başlatmıştık. Gençleri istihdama katmamız gerekiyor. NEET'leri biliyorsunuz, ne eğitimde ne istihdamda bulunan gençlerimizin oranı gittikçe artıyor. Buna yönelik çok önemli çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.
- "TÜM EMEKÇİ KARDEŞLERİMİN 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ'NÜ TEBRİK EDİYORUM"
Işıkhan, 1 Mayıs'ın dünyanın birçok yerinde kutlandığına işaret ederek, kutlamaların farklı temalarla yapıldığını söyledi.
Türkiye'de de bugün sendikaların çeşitli illerde kutlama programları düzenleyeceklerini belirten Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"1 Mayıs, işçi haklarının, taleplerinin dile getirildiği, emeğin, alın terinin kutsallığının ön plana çıkartıldığı bir farkındalık günü olarak kutlanıyor. Burada çalışan arkadaşlarımız bizden sonra Pursaklar özelinde temizlik çalışmaları için mesaiye başlayacaklar. Tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Türkiye'nin üretimine, gelişimine katkıda bulunan her emekçinin alın teri bizim için kutsaldır. Politikaları 25 yıldır bu yönde geliştirdik ve bundan sonra da böyle devam edeceğiz."
Emeklilerin de kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Işıkhan, ülkenin kalkınması için uzun yıllar emek veren emeklilerin de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.
Işıkhan, sendikalara da teşekkür ederek, "Çalışmalarımızı sosyal diyalog çerçevesinde sürdürüyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Çünkü aynı gemideyiz, birlikte hareket ediyoruz. Türkiye'nin büyümesi, iş gücünün, istihdamın artması en önemli hedefimiz ve sendikalar yol arkadaşlarımız." dedi.
Ziyaretini takip eden basın mensuplarının da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Işıkhan, daha sonra ilçedeki bir taksi durağını, akaryakıt istasyonunu ve eczaneyi ziyaret etti.
Işıkhan, bu iş yerlerinde de sohbet ettiği esnaf ve işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.
Ziyaretleri sırasında Bakan Işıkhan'a, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Samet Güneş, Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin eşlik etti.
İŞTE İLÇE İLÇE KAPATILAN YOLLAR!
BEYOĞLU
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle saat 05.00'dan itibaren Beyoğlu'nda kapatılan yol güzergahları şöyle:
İstiklal Caddesi, Sıraselviler Caddesi, İnönü Caddesi, Mete Caddesi, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Boğazkesen Caddesi, Ömer Hayyam Caddesi (Tarlabaşı Taksim ayrımlarından itibaren) Atıf Yılmaz Caddesi, Turancı Başı Caddesi, Hamalbaşı Caddesi, Kamer Hatun Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Bostanbaşı Caddesi, İlk Belediye Caddesi, Hayriye Caddesi, Asmalı Mescit Caddesi, Cihangir Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Abdülhak Hamit Caddesi, Galip Dede Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, Taşkışla Caddesi, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Mis Sokak, Billurcu Sokak, Balo Sokak, Sadri Alışık Sokak, Akarsu Yokuşu Sokak, Defterdar Yokuşu Sokak, Kazancı Yokuşu Sokak, Kumbaracı Yokuşu Sokak, Osmanlı Sokak, Dünya Sağlık Sokak, Selime Hatun Cami Sokak, Çiftevav Sokak, Akyol Sokak, Halas Sokak, Nuri Ziya Sokak, Miralay Şefikbey Sokak,Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydan Caddesi, Unkapanı Köprüsü Taksim Yönü, Dolapdere Taksim Caddesi, Sakızağacı Caddesi, Çukur Sokak, Peşkirci Sokak, Demirbaş Sokak, Kalyoncu Kulluğu Caddesi, Ömer Hayyam Caddesi, Aynalı Çeşme Caddesi, Tepebaşı Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı Fişekhane Deresi Kesişimi Dolapdere İstikameti, Bahriye Caddesi Taksim Dolapdere Ayrımı Dolapdere İstikameti, Tersane Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Cadde ve Sokaklar, Irmak Caddesinden Yedikuyular Caddesi Taksim İstikameti.
Sürücüler için Beyoğlu'nda kullanılacak alternatif yollar:
Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Barbaros Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular Caddesi, Irmak Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Bülent Demir Caddesi, Bahriye Caddesi, Fişekhane Deresi Caddesi, Dereboyu Caddesi, Melek Sokak, Evliya Çelebi Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Irmak Caddesi (Taksim’den Dolapdere İstikameti) Akağalar Caddesi, Kurtuluş Caddesi.
- Kadıköy
Kadıköy'de saat 05.00'dan itibaren Kavak İskele Caddesi-Tıbbiye Caddesi Kesişimi ile Rıhtım Caddesi-Tıbbiye Caddesi Kesişimi arasında kalan Tıbbiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar. Tıbbiye Caddesi-Rıhtım Caddesi kesişimi ile Rıhtım Sokak-Rıhtım Caddesi arasında klan Rıhtım Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar. Rıhtım Sokak-Albay Faik Sözdener Caddesi kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi-Albay Faik Sözdener Caddesi kesişimi arasında kalan Albay Faik Sözdener Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi-Kurbağalıdere Caddesi kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi-Kurbağalıdere Caddesi kesişimi arasında kalan Kurbağalıdere Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar. Söğütlüçeşme Caddesi - Kurbağalıdere Caddesi kesişimi ile Rıhtım Caddesi - Söğütlüçeşme Caddesi kesişimi arasında kalan Söğütlüçeşme Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar trafiğe kapatıldı.
Alternatif güzergahlar ise Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Kurbağalıdere Caddesi (Hasanpaşa İstikameti), Dr. Esat Işık Caddesi, Acıbadem Caddesi, Recep Peker Caddesi, Bağdat Caddesi, D-100 kara yolu, Taşköprü Caddesi, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi olarak belirlendi.
- Kartal
Kartal ilçesinde saat 11.00'dan itibaren kapatılacak yollar Savarona Caddesi (Turgut Özal Bulvarı kesişimi ile Hükümet Caddesi kesişimi arasında kalan kısım), Hükümet Caddesi (Kartal Baba alt geçidi ile Savarona Caddesi arasında kalan kısım). Alternatif olarak ise Turgut Özal Bulvarı, Egemenlik Bulvarı, Neyzen Tevfik Caddesi ve Üsküdar Caddesi'ni sürücüler tercih edebilir.
- Şişli
Şişli'de saat 05.00'dan itibaren Büyükdere Caddesi (Esentepe girişi ile Halaskargazi caddesi arasında kalan kısım), Merkez Caddesi, Halaskargazi Caddesi, 19 Mayıs Caddesi (Türk Kalp Vakfı Kavşak ile Büyükdere Caddesi Arasında Kalan Kısım), Aytekin Kotil Caddesi (Cevahir İş Merkezi ile Büyükdere Caddesi Arasında Kalan Kısım), Bahçeler Sokak, Garaj Sokak, Ortaklar Caddesi (Mecidiyeköy Meydan ile Bahçeler Sokak Arasında Kalan Kısım) trafiğe kapatıldı.
Bu ilçede sürücüler alternatif olarak Ortaklar Caddesi, Abidei Hürriyet Caddesi, Mevlüt Pehlivan Sokak, Vali Konağı Caddesi, Hakkı Yeten Caddesi, Dolapdere Caddesi, Darülaceze Caddesi, Hrant Dink Sokak, Ebe Kızı Sokak, İzzet Paşa Sokak, Rumeli Caddesi (Nişantaşı Kavşak ile Osman Bey Kavşak Arasında Kalan Kısım) kullanabilir.
- Beşiktaş
Beşiktaş ilçesinde ise muhtelif cadde ve sokaklar, olası yaya ve araç trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli görülen durumlarda kısmen veya tamamen trafiğe kapatılacak