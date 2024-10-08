CANLI | Katil İsrail Beyrut'a bomba yağdırıyor! Katliam ordusundan yeni iddia

1 yıldır Gazze'de on binlerce sivili katleden İsrail, bu kez de Lübnan'ın kalbi Beyrut'a ölüm yağdırıyor. Lübnan'ın güneyine işgal birliklerini göndererek karadan saldırı başlatan işgalci İsrail, İran'ın füzeli yanıtına da karşılık vereceğini açıkladı.

1 yıldır Gazze'de on binlerce sivili katleden İsrail, bu kez de Lübnan'a bomba yağdırıyor. Lübnan'ın güneyine işgal birliklerini göndererek karadan saldırı başlatan İsrail ordusu, İran'ın füzeli yanıtına da karşılık vereceğini açıkladı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR