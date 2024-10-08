08 Ekim 2024, Salı
CANLI | Katil İsrail Beyrut'a bomba yağdırıyor! Katliam ordusundan yeni iddia
İşgalci İsrail, Gazze'den sonra gözünü Lübnan'a çevirdi. 18 yıl aradan sonra yeniden Lübnan'ı işgal planını devreye alan İsrail, Hizbullah ve Hamas'ın lider kadrolarından birçok ismi de öldürdü. Katil İsrail, İran'ın düzenlediği füzeli yanıta da karşılık vermeyi planladığını duyururken işgal ordusu yine Lübnan'ın kalbini hedef aldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail'i tehdit ederken, "Karşımıza çıkmayın. Bu imkanlarımızın sadece bir kısmı" dedi. Öte yandan terör ordusu İsrail, Hizbullah'ın Karargah Başkanı Süheyl Hüseyin Hüseyni'yi öldürdüğünü iddia etti. İşte bölgeden gelişmeler...
1 yıldır Gazze'de on binlerce sivili katleden İsrail, bu kez de Lübnan'ın kalbi Beyrut'a ölüm yağdırıyor. Lübnan'ın güneyine işgal birliklerini göndererek karadan saldırı başlatan işgalci İsrail, İran'ın füzeli yanıtına da karşılık vereceğini açıkladı.
1 yıldır Gazze'de on binlerce sivili katleden İsrail, bu kez de Lübnan'a bomba yağdırıyor. Lübnan'ın güneyine işgal birliklerini göndererek karadan saldırı başlatan İsrail ordusu, İran'ın füzeli yanıtına da karşılık vereceğini açıkladı.
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