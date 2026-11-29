"Bu şurubu içerseniz, astım ve KOAH iki haftada kalıcı bitiyor" ifadeleriyle sanal medyada yayılan reklamı gören Prof. Dr. Tevfik Özlü, görüntülerin kendisine ait olduğunu ancak seslendirmede kullanılan sözlerin kendisi tarafından söylenmediğini fark etti. Yapay zekâ aracılığıyla sesinin taklit edildiğini belirten Özlü, çevresindekileri sahte reklama karşı uyararak suç duyurusunda bulundu.

Yapay zekânın kişilerin bilgisi ve izni dışında kullanılmasının ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, "Bir meslektaşım, sanal medya üzerinden bana mesaj attı. Hayret ifadesiyle, 'Hocam bu ne demek?' diye bir ifade kullandı. Tıkladığımda, görüntüde kendimin olduğunu fark ettim. Yapmış olduğum bir açıklamadaki görüntü benim. Fakat seslendirme tamamen yapay zekâya ait. Gerçekten sesime de çok benziyor. Sağlıkla ilgili olduğu iddia edilen bir ürünün reklamı yapılıyor. Tabii ki bir alakam yok, çok şaşırdım. Birçok kişi görmüş, beni aradı ve mesaj attılar. Tabii insan beklenmedik bir olay olunca şaşırıyor. Yapay zekâyı konuşuyoruz. Hayatımızda ne tür sürprizlere yol açacak bilemiyoruz. Yapay zekânın ulaşamadığı hiçbir yer kalmadı. Bireysel bazda da beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Gerçekten şaşırdım. Kimileri de gerçek sanmış. Hemen şikâyetçi oldum. Yakın arkadaşlarım da sanal medya üzerinden şikâyette bulundular. Avukatımızla da konuştuk. Hukuki işlemler başlatılacak. Daha büyük ve beklenmedik olaylarla karşılaşma riski açısından korkutucu ve ürkütücü buldum" diye konuştu.

Meslektaşının “Hocam bu ne demek?” mesajıyla durumu fark eden Özlü, sahte reklam nedeniyle suç duyurusunda bulundu. (Fotoğraf: DHA)

"HİÇBİR BİLİM İNSANI BUNLARI SÖYLEMEZ"

Reklamda akciğerleri temizlediği ve hastalıkları ortadan kaldırdığı iddia edilen şurubun tanıtıldığını belirten Prof. Dr. Özlü, "Hiç haberiniz yokken, sizin ses tonunuz ilginiz olmayan bir konuda kullanılabiliyor. Bunu ayırt etmek o kadar da kolay değil. Bir insanın elde ettiği bütün itibarı sarsmak veya gölge düşürmek üzücü bir olay. Elbette yasal olarak bir yaptırımı olmalı. Bir kurum, bir kişi ya da bir müessese elini kolunu sallayarak kullanılmamalı. Görüntüde, bir şurup pazarlıyorlar. 'Bu şurubu içerseniz akciğerleriniz temizleniyor, hiçbir hastalık kalmıyor. Hemen iyileşiyorsunuz. İyi olmazsanız diplomamı yakarım' gibi cümleler kuruluyor. Bana ait olmayan sözlerdir bunlar. Hiçbir bilim insanı bunları söylemez. Hiçbir ilaç yüzde 100 tedavi etmeyebilir. Bu cümleler her şeyi açığa çıkarıyor. Halkın bunu fark etmesi kolay değil. Beni tanıyanlar için paylaşımda bulundum. İtibar etmemeleri gerektiğini söyledim" açıklamasını yaptı.