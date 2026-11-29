Erzincan'da emekli elektrik teknisyeni Mehmet Akyüz (61), doğadan topladığı taşları tek tek kesip şekillendirerek minyatür evler, deniz fenerleri ve su değirmenleri yapıyor. Taş parçalarını bir araya getirip ürettiği eserleri arkadaşlarına hediye eden Akyüz, emeklilerin kendilerini hayata bağlayacak hobiler edinmelerini tavsiye ediyor.

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde 26 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan Mehmet Akyüz, boş vakitlerini değerlendirmek için elektrikli ev aletleri tamiri üzerine iş yeri açtı. Bir süre sonra doğada karşılaştığı taşları atölyesinde kesen Akyüz, minyatür evler yapmaya başladı. Doğal taşların yanı sıra ahşap ve metal malzemeler de kullanan Akyüz, bugüne kadar çok sayıda minyatür eser ortaya çıkardı. Akyüz, Kız Kulesi'nden esinlendiği deniz feneri ile Konya'da gördüğü değirmenin de minyatürünü inşa etti.

Erzincan'da emekli elektrik teknisyeni Mehmet Akyüz, doğadan topladığı taşlarla minyatür evler yapıyor. (Fotoğraf: DHA) Emeklilik sonrası bir süre dinlenip dostlarını ziyaret ettiğini ancak zamanla sıkılmaya başladığını anlatan Akyüz, yeniden işe yarama ve bir şeyler başarma duygusunu yaşamak istediğini söyledi. Elektrik teknisyeni olarak mesleğini sürdürmek ve hobileriyle uğraşmak amacıyla iş yerini açtığını belirten Akyüz, kardeşleriyle birlikte burada sohbet ederek vakit geçirdiğini ifade etti.

Mehmet Akyüz, Kız Kulesi'nden esinlenerek tasarladığı deniz fenerinin yapımında 2 binin üzerinde taş kullandı. (Fotoğraf: DHA) "2 BİNİN ÜZERİNDE TAŞ KULLANDIM" Doğada gördüğü taşları değerlendirdiğini dile getiren Akyüz, "Bunları topladık, ebatlandırdık, kestik. Aklımıza olan bazı şeyleri yapmaya çalıştık. Bu işler bayağı emek istiyor. Deniz fenerini Kız Kulesi'nden esinlenerek yapmıştım. Bunun yapımında yaklaşık 2 binin üzerinde taş kullandım. Taşları tek tek kesmek, ebatlandırmak, projelendirmek epey zaman alıyor. İnsan sevdiği bir işi yapınca yorulduğunu da pek fazla hissetmiyor." diye konuştu.