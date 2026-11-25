Yapay zeka destekli oyunlara yasak! New York'ta günlük 15 bin dolar ceza
ABD'nin New York eyaletinde yapay zeka destekli sohbet robotları içeren oyuncakların üretimi, dağıtımı ve satışı 5 yıl süreyle yasaklandı. 90 gün sonra yürürlüğe girecek yasayı ihlal edenlere günlük 15 bin dolara varan para cezaları uygulanacak.
New York Eyalet Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Vali Kathy Hochul, yapay zeka destekli sohbet robotları içeren oyuncakların 5 yıl süreyle yasaklanmasını öngören yasayı imzaladı.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ OYUNCAKLARA 5 YIL YASAK
Yasa kapsamında, internet üzerinden çocuklarla sohbet edebilen yapay zeka destekli robot ve oyuncakların eyalet genelinde üretimi, dağıtımı ve satışı yasaklandı.
GÜNLÜK 15 BİN DOLARA VARAN CEZA
90 gün sonra yürürlüğe girecek yasayı ihlal edenlere günlük 15 bin dolara varan para cezaları uygulanacak.
ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ
Yasaya ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Hochul, "Ebeveynler, oyuncak kılığına gizlenmiş tehlikeli sohbet robotlarının çocuklarını uygunsuz konuşmalara maruz bırakabileceğinden, duygularını manipüle edebileceğinden veya gizliliklerini tehlikeye atabileceğinden endişe etmemelidir" ifadelerini kullandı.