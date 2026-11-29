Gaziantep'te düğün dönüşü feci kaza! Otomobil ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde düğünden dönenlerin bulunduğu otomobil ile tırın çarpışması faciayla sonuçlandı. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki otomobil sürücüsü Ramazan Çopuroğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde düğün dönüşü yaşanan trafik kazası bir gencin hayatını kaybetmesine yol açtı.
Ramazan Çopuroğlu (18) idaresindeki 27 AFV 497 plakalı otomobil ile İsmail Çiftçi'nin (26) kullandığı 01 ABU 493 plakalı tır, Oğuzeli-Karkamış kara yolunun Uğurova mevkisinde çarpıştı.
YARALILAR ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Oğuzeli Devlet Hastanesi, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi ve Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı.
18 YAŞINDAKİ RAMAZAN KURTARILAMADI
Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 18 yaşındaki otomobil sürücüsü Ramazan Çopuroğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
3 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Kazada yaralanan tır sürücüsü İsmail Çiftçi ile otomobilde bulunan Abdulkadir T., Arda Murat E. ve Umut A'nın hastanelerdeki tedavileri sürüyor.
Yaralılardan Abdulkadir T., Arda Murat E. ve Umut A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.