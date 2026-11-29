Gaziantep'te düğün dönüşü feci kaza! Otomobil ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde düğünden dönenlerin bulunduğu otomobil ile tırın çarpışması faciayla sonuçlandı. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki otomobil sürücüsü Ramazan Çopuroğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.