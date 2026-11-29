Ankara'da zincirleme trafik kazası! 8 araç birbirine girdi
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde iddiaya göre seyir halindeki bir tırın trafik ışıklarında bir araca çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 8 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Polatlı-Akşehir yolu Mevlana Caddesi üzerinde bulunan Adliye Kavşağı'nda akşam saatlerinde meydana geldi.
İddialara göre seyir halindeki bir tırın trafik ışıklarında bir araca çarpması sonucu diğer araçlar da birbirine çarptı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Toplam 8 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.