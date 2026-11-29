Ankara'da zincirleme trafik kazası! 8 araç birbirine girdi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde iddiaya göre seyir halindeki bir tırın trafik ışıklarında bir araca çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 8 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.