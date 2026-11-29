Samsun-Kavak yolu üzerinde Hüsnü Koparan idaresindeki 05 EN 983 plakalı otomobil ile Serdal Kara yönetimindeki 55 SK 943 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 05 EN 983 plakalı otomobilde bulunan Hatice Koparan hayatını kaybetti.

Otomobilin sürücüsü Hüsnü Koparan ile aynı araçta bulunan Zeynep Koparan, Dicle Koparan ve Deniz Naz Koparan yaralandı.

Diğer otomobilin sürücüsü Serdal Kara ile araçta bulunan Erdal Kara da kazada yaralandı.