Samsun'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Samsun'un Asarcık ilçesinde karşı karşıya gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araçlarda bulunan 7 kişiden biri hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Samsun'un Asarcık ilçesine bağlı İmamlar Mahallesi'nde ölümlü trafik kazası meydana geldi.
Samsun-Kavak yolu üzerinde Hüsnü Koparan idaresindeki 05 EN 983 plakalı otomobil ile Serdal Kara yönetimindeki 55 SK 943 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
FECİ KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada 05 EN 983 plakalı otomobilde bulunan Hatice Koparan hayatını kaybetti.
Otomobilin sürücüsü Hüsnü Koparan ile aynı araçta bulunan Zeynep Koparan, Dicle Koparan ve Deniz Naz Koparan yaralandı.
Diğer otomobilin sürücüsü Serdal Kara ile araçta bulunan Erdal Kara da kazada yaralandı.
6 YARALI HASTANELERE KALDIRILDI
Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi ve Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan 6 yaralı tedavi altına alındı.