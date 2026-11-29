Bakırköy'de panik anları! Yolcu almak için durağa yanaşan minibüs alevlere teslim oldu

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yolcu almak için durağa yanaşan minibüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Motorun alev alması üzerine sürücü, yolcuları araçtan indirerek yangına müdahale etti. Kısa sürede tüm aracı saran alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.