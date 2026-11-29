Bakırköy'de panik anları! Yolcu almak için durağa yanaşan minibüs alevlere teslim oldu
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yolcu almak için durağa yanaşan minibüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Motorun alev alması üzerine sürücü, yolcuları araçtan indirerek yangına müdahale etti. Kısa sürede tüm aracı saran alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yolcu almak için durağa yanaşan minibüste yangın çıktı.
Ataköy 1. Kısım Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'nde K.B. yönetimindeki 34 M 1546 plakalı minibüs, yolcuların araca binmesi için durakta beklemeye başladı.
MOTOR KISMINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ
Sürücünün yolcuların araca binmesini beklediği sırada minibüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Motor bölümünün alev alması üzerine sürücü, yolcuları araçtan indirerek yangına müdahale etti.
ALEVLER TÜM MİNİBÜSÜ SARDI
Alevlerin tüm aracı sarması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.