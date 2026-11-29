Antalya'da kadın müşteriye kuryeden yumruklu dehşet! Saldırgan tutuklandı
Antalya'da internet üzerinden market siparişi veren kadın, motokuryenin yumruklu saldırısına uğradı. Burnu ve dişi kırılan kadın hastaneye kaldırılırken, siparişleri de alarak kaçan şüpheli O.Ü. tutuklandı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kadınlarımızın huzur ve güven içinde yaşama hakkını korumak için şiddetin hiçbir türüne müsamaha göstermeyeceğiz. Sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, adli süreci titizlikle takip edeceğiz" dedi.
Antalya'da uygulama üzerinden verdiği siparişi getiren O.Ü. isimli motokuryenin yumruklu saldırısı sonrası yere yığılan F.A. (45), hastanede tedaviye alındı. Burnu ve dişi kırılan kadın, motokuryeden şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan saldırgan O.Ü. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Olay, 27 Kasım tarihinde saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Termessos Bulvarı üzerinde meydana geldi. F.A. adlı kadın, mobil uygulama üzerinden market siparişi verdi. İddiaya göre siparişi getiren motokurye, adresi bulamadığını belirterek kadına uygulama üzerinden mesaj attı.
Ardından adrese gelen kurye, arka kapıya poşetleri bıraktığını belirterek F.A.'yı çağırdı. Siparişleri almaya gelen kadın ile kurye arasında tartışma çıktı. Motokurye, tartışma sırasında duvar dibine sıkıştırdığı F.A.'yı yumruklayarak yere düşürdü. Bir süre yerde hareketsiz yatan kadın kendine gelirken motokurye, getirdiği siparişleri alarak motosikleti ile uzaklaştı.
SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Hastaneye kaldırılan F.A.'nın burnunun ve dişinin kırıldığı, başını yere çarpması nedeniyle yaralandığı kaydedildi. F.A.'nın kızı ise sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı gerçekleştiren motokurye hakkında şikâyetçi olduklarını, gerekli cezayı almasını istediklerini kaydetti. Şikâyet üzerine çalışma başlatan polis, saldırganın O.Ü. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan O.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan O.Ü., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
BAKAN GÜRLEK: "ADLİ SÜRECİ TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİZ"
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, yemek siparişini teslim almak isteyen bir kadın vatandaşımızın kurye tarafından darbedildiğini üzüntüyle öğrendim. Olayın ardından yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Kadınlarımızın huzur ve güven içinde yaşama hakkını korumak için şiddetin hiçbir türüne müsamaha göstermeyeceğiz. Sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, adli süreci titizlikle takip edeceğiz. Saldırıya uğrayan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir kadın şiddet karşısında yalnız değildir. Devletimiz, tüm kurumlarıyla kadınlarımızın yanındadır." diye konuştu.