Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun öldürüldüğü iddiasıyla yürütülen soruşturmada MASAK'ın hazırladığı mali analiz raporu dosyaya girdi. Dönemin Valisi Tuncay Sonel'in 62,5 milyon liralık hesap hareketlerinden kripto işlemlerine, sosyal medya ödemelerinden koruma polisinin "talimat" ifadesine kadar çarpıcı tespitler soruşturmanın seyrini değiştirecek.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada, şüphelilerin mali ilişkileri de mercek altına alındı. MASAK tarafından hazırlanan raporda, soruşturma kapsamındaki isimler ile yakın çevreleri arasındaki para transferleri, kripto para ve döviz işlemleri ile gayrimenkul kayıtlarına ilişkin ayrıntılı tespitlere yer verildiği bildirildi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in 2020-2026 yılları arasındaki banka hesap hareketleri incelemeye alındı. Rapora yansıdığı belirtilen verilere göre Sonel'in hesaplarına 968 işlemle 34 milyon 527 bin 246 TL giriş, 1.285 işlemle 27 milyon 978 bin 828 TL çıkış gerçekleşti. Toplam işlem hacmi ise 62 milyon 506 bin 74 TL olarak kayıtlara geçti.

40 DÜKKAN, 6 ARSA VE DÜĞÜN SALONU

Sabah Gazetesi'nden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, MASAK incelemesinde Tuncay Sonel'e ilişkin gayrimenkul kayıtları da yer aldı. Raporda 40 dükkan, 6 arsa, düğün salonu, bağ ve daire tapularına ilişkin bilgiler bulunduğu belirtildi. Sonel'in 2024 ve 2025 yıllarında kripto para işlem platformu üzerinden gerçekleştirdiği işlemler de rapora yansıdı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakın çevreleriyle gerçekleştirdikleri para transferleri de incelendi. 27 Aralık 2022 tarihinde Bülent Sonel'den Kader Kılıç'a 1 milyon TL gönderildiği belirlendi. 2023-2026 yılları arasında Tuncay Sonel'den Efe Engin Kılıç ve Akın Kılıç'a 100 bin, 125 bin ve 85 bin TL tutarında transferler gerçekleştirildiği kaydedildi. Koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun ise Gürkan Teksarı'ya 7 bin 600 TL, Hakan Teksarı'ya 1.200 TL gönderdiği belirtildi.

KORUMA POLİSİNİN 800 BİN LİRALIK GAYRİMENKUL TRANSFERİ

Dönemin Tunceli Valisi'nin koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun banka hesaplarında da çeşitli para hareketleri tespit edildiği aktarıldı. Eroğlu'nun Ağustos 2025'te Lokman Eroğlu'na üç ayrı işlemle toplam 800 bin TL gönderdiği, transferlerin açıklama bölümlerinde gayrimenkul ve daire alım kaporası ifadelerinin yer aldığı belirtildi. Şükrü Eroğlu'nun altın, gümüş ve döviz hesapları da MASAK incelemesine konu oldu. Eroğlu'nun dolar hesabındaki işlem tutarlarının 2018 yılında 42 bin 641 dolar, 2019 yılında 43 bin 170 dolar, 2026 yılında ise 30 bin 803 doları aşan seviyelerde olduğu kaydedildi.

İFADELER İLE BANKA KAYITLARI KARŞILAŞTIRILDI

Soruşturma kapsamında Umut Altaş ve Nurşen Arıkan'ın hesap hareketleri de incelendi. Umut Altaş'ın 2019 yılında Ali Eren Bayır'a gönderdiği bazı para transferlerinin açıklama bölümlerinde argo ve müstehcen ifadeler bulunduğu belirtildi. Nurşen Arıkan'ın ise 17 Nisan 2026 tarihli ifadesinde 20 bin dolar göndermediğini ve ilgili kişiyi engellediğini söylediği, banka kayıtlarında Ocak 2026'da 770 dolarlık üç transfer kaydının bulunduğu aktarıldı.

Eski polis memuru Gökhan Ertok'un 2018-2020 yılları arasındaki hesap hareketlerinde Instagram, Twitter, takipçi, beğeni, sosyal medya paneli, ACA Bilişim ve Bitcoin açıklamalı çok sayıda işlem bulunduğu bildirildi. Tunceli Valiliği, Ordu Valiliği ve Tuncay Sonel'in adının geçtiği altı ayrı işlemde toplam 3 bin 688 TL tutarında ödeme kaydı tespit edildiği belirtildi.

Tuncay Sonel'in 21 Nisan 2026 tarihinde verdiği ifadesinde, Tunceli Valiliği Twitter Trend Topic ve Ordu Valisi Tuncay Sonel Twitter hizmeti açıklamalı işlemlere ilişkin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Sonel'in ACA Bilişim'e para göndermediğini, valilik veya belediye adına bu yönde ödeme yapılmadığını ve Gökhan Ertok'tan sosyal medya hizmeti talep etmediğini savunduğu belirtildi.

VALİNİN TALİMATINI İŞARET ETTİ

Gökhan Ertok'un, Şükrü Eroğlu tarafından Şubat ve Mart 2020 döneminde hesabına gönderilen 10 bin TL'nin yaptığı işler karşılığında verilen bahşiş olduğunu ileri sürdüğü aktarıldı. Şükrü Eroğlu'nun ise 2 Mayıs 2026 tarihli ifadesinde bazı işlemleri valinin talimatıyla yaptırdığını ve belirlenen tutarları Ertok'un hesabına aktardığını söylediği bildirildi.

GÜLİSTAN'IN DİJİTAL VERİLERİNİN SİLİNDİĞİ İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki iddialar arasında Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu öldürdüğü, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ise olayın üzerini örtmeye çalıştığı yönündeki suçlamalar da bulunuyor. Koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun Doku ailesinden alınan yedek SIM kartı eski polis memuru Gökhan Ertok'a ulaştırdığı ve genç kıza ait dijital verilerin bu yolla silindiği öne sürülüyor. Rapora yansıyan para hareketlerinin soruşturma konusu suçlarla bağlantısının bulunup bulunmadığı ise adli süreç kapsamında değerlendirilecek. Mali işlem kayıtları tek başına suçun işlendiğini kanıtlamıyor.