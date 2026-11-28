Muhalefette 4 Aralık düğümü! Mansur Yavaş'tan adaylık sorusuna dikkat çeken cevap
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin 4 Aralık Cuma günü açıklama yapacağını duyurmasının ardından gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrildi. Özel ile adaylık konusunda görüşüp görüşmediği sorulan Yavaş, "Ben uzun süredir kendisiyle görüşmedim. Hiçbir bilgim yok. Ben de sizin gibi televizyondan izleyeceğim" ifadelerini kullandı.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda cuma günü açıklama yapacağını söylemesinin ardından gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrildi.
Konuya ilişkin Özel ile herhangi bir istişarede bulunup bulunmadığı sorulan Yavaş, uzun süredir Özel ile görüşmediğini ve yapılacak açıklamaya ilişkin bilgisinin olmadığını belirtti.
"BEN DE TELEVİZYONDAN İZLEYECEĞİM"
Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarında adı geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, Özgür Özel'in cuma günü yapacağı açıklama öncesinde herhangi bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediği soruldu. Yavaş, "Ben uzun süredir kendisiyle görüşmedim. Hiçbir bilgim yok. Ben de sizin gibi televizyondan izleyeceğim" ifadelerini kullandı.
"BİZİM BÖYLE BİR GÜNDEMİMİZ ASLA YOK"
Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin tartışmaları da değerlendiren Yavaş, hakkında ortaya atılan spekülasyonların hiçbirinin içinde olmadığını belirtti. Yavaş, önceliklerinin Ankara halkına verdikleri sözleri yerine getirmek olduğunu vurguladı.
ÖZEL 4 ARALIK'I İŞARET ETTİ
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 27 Kasım'da katıldığı yayında Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin soruları yanıtlamıştı. Özel, 4 Aralık Cuma günü Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısında adaylık sürecine ilişkin açıklamalarda bulunacağını duyurmuştu.
Özel, toplantının içeriğine ilişkin ayrıntı vermekten kaçınırken adayın değişip değişmeyeceğine yönelik soruları yanıtlayacağını belirtmişti.