Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adaylık tartışmalarına ilişkin konuştu. (AA)

"BEN DE TELEVİZYONDAN İZLEYECEĞİM"

Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarında adı geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, Özgür Özel'in cuma günü yapacağı açıklama öncesinde herhangi bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediği soruldu. Yavaş, "Ben uzun süredir kendisiyle görüşmedim. Hiçbir bilgim yok. Ben de sizin gibi televizyondan izleyeceğim" ifadelerini kullandı.