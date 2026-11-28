Özgür Özel ve 4 milletvekili hakkında rüşvet ve aklama dosyası: Gizli tanık ve şoför ifadeleri ortaya çıktı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile milletvekilleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek hakkında "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" ve "Rüşvet Almak" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma dosyasında yetkisizlik kararı vererek evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Dosyada gizli tanık beyanlarının yanı sıra şüpheli ve tanık ifadelerinde yer alan para teslimatı, hediye ve kurultay finansmanı iddiaları dikkat çekti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu milletvekilleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve rüşvet alma suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verdi. Beş milletvekili hakkındaki rüşvet iddialarının yer aldığı dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü, liderliğini TBMM'nin 28. dönem milletvekili Mustafa Sarıgül'ün yaptığı iddia edilen "Sarıgüller Suç Örgütü"ne ilişkin soruşturma sırasında bazı kamu görevlileri ve milletvekilleri hakkında iddialar ortaya atıldı. Alınan ifadeler ve beyanlar doğrultusunda, milletvekilleri hakkındaki iddialar ayrılarak ayrı bir soruşturma dosyasına kaydedildi.
Cumhuriyet başsavcı vekilleri Kerem Ali Yakut ve Okan Yıldız'ın imzasıyla 27 Kasım'da alınan kararda, Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen milletvekilleri hakkında soruşturma yapma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu belirtildi. Bu gerekçeyle yetkisizlik kararı verildi.
GİZLİ TANIKLARIN İDDİALARI
Soruşturma dosyasında ifadesi yer alan "AW1G48PR" kod adlı gizli tanık, Mustafa Sarıgül ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki para ilişkilerine dair iddialarda bulundu. Gizli tanık, Yeni Parti genel merkez binasının tadilatı için 250 bin doların Büyükçekmece Albatros'taki bir balık restoranının çıkışında Özgür Özel'in aracına konulduğunu, Ümitköy'deki bir et restoranının çıkışında seçim otobüsünün tefrişatı adı altında 250 bin avro verildiğini ve Ümitköy'deki bir konutta yapılan buluşmada 100 bin doların hediye kutusu içinde teslim edildiğini ileri sürdü.