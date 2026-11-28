Aynı gizli tanık, Veli Ağbaba'nın Meclisteki makam odasına düzenli olarak viski gönderildiğini ve Mustafa Sarıgül'ün Malatya'daki bir inşaat projesinden şirket adına iki daire satın aldığını iddia etti. "AW1G47AZ" kod adlı bir diğer gizli tanık ise Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

Gizli tanık, Umut Akdoğan'ın Çeşme ve Ankara'nın Yenimahalle belediyeleri üzerinden usulsüz kazanç sağlayarak parti masraflarını ve Özgür Özel'in giderlerini karşıladığını, ayrıca 5 milyon TL değerinde bir Vito hediye ettiğini ileri sürdü. Tanık, Piyalepaşa'daki imar artışı ve Divan Rezidans'taki yıkım kararının kaldırılması karşılığında yüksek miktarlarda para alındığını da iddia etti.

KURULTAY VE YEREL SEÇİMLERE İLİŞKİN İDDİALAR

CHP'nin kurultay döneminde otel masraflarının karşılandığı, delegelere çantalar dolusu para ve kripto telefon dağıtıldığı öne sürüldü. Yerel seçimlerde belediye başkan adaylıkları için 20 milyon dolara varan seçim masrafı pazarlıkları yapıldığı iddia edildi.

Burhanettin Bulut'un Adana'daki belediyelerden sağlanan kaynaklarla önce Halk TV'yi, ardından Koza TV'yi finanse ettiği iddia edildi. Gökhan Zeybek'in ise Sarıyer'deki ve kurultay sürecindeki delege seçimlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarıyla finanse ettiği ileri sürüldü.