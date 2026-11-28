Turizm sektörünün beklediği konaklama vergisi düzenlemesi yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 2'den yüzde 1'e indirilen vergi oranı, 31 Aralık 2027'ye kadar uygulanacak. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, kararın turizm işletmelerinin maliyetlerini yönetmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Konaklama vergisinde yüzde 1'lik oran, 2027 yılı sonuna kadar uygulanmaya devam edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, düzenlemenin turizm işletmelerine maliyet yönetimi açısından destek sağlayacağını ifade etti.

(Foto: ahaber.com.tr) Başkan Erdoğan, 9 Kasım'daki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, turizm sektörüne yönelik konaklama vergisi indiriminin bir yıl daha sürdürüleceğini duyurmuştu.

(Foto: ahaber.com.tr) YÜZDE 1'LİK ORAN 2027 SONUNA KADAR GEÇERLİ Konaklama vergisi, 30 Nisan 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yüzde 2'den yüzde 1'e düşürülmüştü. Yeni kararla indirimli oranının uygulama süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı. Düzenlemeyle turizm işletmelerinin uluslararası pazardaki rekabet gücünün desteklenmesi hedefleniyor.