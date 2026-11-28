Gümüşhane-Trabzon kara yolunda heyelan: Kaya parçaları yola savruldu, bir şerit kapandı
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Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Zigana Dağı mevkisinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları yola yuvarlandı. İki şeritli yolun bir şeridi ulaşıma kapanırken trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Zigana Dağı mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapandı.
Yağışların ardından zeminin gevşemesiyle dağ yamacından kopan kaya parçaları yola savruldu.
Heyelan, dün akşam saatlerinde kara yolunun Zigana Dağı Köstere köyü mevkisinde meydana geldi. Yağışların etkisiyle zeminin gevşemesi sonucu yamaçtan kopan kaya parçaları iki şeritli kara yoluna düştü.
ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR
Heyelan nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapatıldı. Bölgede trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken ekiplerin temizlik çalışmaları sürüyor.