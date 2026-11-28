Samsun Çarşamba Havalimanı'nda eğitim uçağı, iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğradı. Uçakta solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve yaralanmadığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda eğitim uçağının iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğradığı belirtildi.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı (Foto: AA) Olayın ardından ARFF (Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) ve ilgili ekiplerin hızla bölgeye intikal ederek gerekli tedbirleri aldığı ifade edildi. Ayrıca uçakta solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanmasının bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi.