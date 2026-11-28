Samsun Çarşamba Havalimanı'nda korkutan kaza! Eğitim uçağı pistten çıkarak kırıma uğradı: Öğrenci pilotun sağlık durumu nasıl?
Samsun Çarşamba Havalimanı'nda eğitim uçağı, iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğradı. Uçakta solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve yaralanmadığı bildirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda eğitim uçağının iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğradığı belirtildi.
Olayın ardından ARFF (Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) ve ilgili ekiplerin hızla bölgeye intikal ederek gerekli tedbirleri aldığı ifade edildi.
Ayrıca uçakta solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanmasının bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Samsun Çarşamba Havalimanı'nda eğitim uçağı iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğramıştır. Olayın ardından ARFF ve ilgili ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ederek gerekli tedbirleri almıştır. Uçakta solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı tespit edilmiştir. Uçak bulunduğu yerden kaldırılmış, havalimanımızdaki iniş ve kalkış trafiği sorunsuz şekilde devam etmektedir. Öğrenci pilotumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
Uçağın, Cessna 172 Skyhawk (TC-ILS tescilli uçak) olduğu öğrenildi.