Kocasını öldürüp servetini paylaşacaktı! Polisi görünce oynadığı oyun pes dedirtti
Denizli'de elleri ve ayakları bağlanarak boğulan 49 yaşındaki Fedai Karagöz'ün öldürülmesine ilişkin şüphelilerin itirafları cinayetin perde arkasını ortaya çıkardı. Boşanmak istediğini ancak eşinin bunu kabul etmediğini ileri süren A.K., iki arkadaşıyla birlikte cinayeti planladığını itiraf etti. Şüphelilerin cinayetin ardından cesedi yok etmeyi ve Karagöz'ün mal varlığını paylaşmayı planladıkları belirlendi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde elleri ve ayakları bağlanarak darbedilen ve boğularak öldürülen 49 yaşındaki Fedai Karagöz'ün cinayete kurban gitmesine ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı.
GÜRÜLTÜ İHBARI CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI
Olay, 25 Kasım Çarşamba günü Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde bir daireden gelen gürültü üzerine komşuların ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi.
ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI HALDE BULUNDU
Daireye giren polis ekipleri, elleri ve ayakları bağlanan bir kişinin darbedilerek öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin 49 yaşındaki Fedai Karagöz olduğu tespit edildi.
EŞİ VE İKİ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
Dairede bulunan Karagöz'ün ikinci eşi A.K. (52), arkadaşı B.K. (31) ve B.K.'nin nişanlısı M.B. (35) polis ekiplerince gözaltına alındı.
OTOPSİDE ÖLÜM NEDENİ BELİRLENDİ
Yapılan otopside Fedai Karagöz'ün boğularak öldürüldüğü ve vücudunda darp izlerinin bulunduğu belirlendi. Karagöz'ün cenazesi, işlemlerin ardından toprağa verildi.
POLİSİ GÖRÜNCE BAYILMA NUMARASI YAPTI
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada cinayete ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Polis ekiplerinin olay günü adrese gelmesi üzerine A.K.'nin baygınlık geçirmiş gibi davrandığı ve yaşananlardan haberdar olmadığını söylediği belirlendi.
DİĞER İKİ ŞÜPHELİ UYUYORMUŞ GİBİ YAPTI
Dairede bulunan diğer iki şüpheli B.K. ve M.B.'nin ise polis ekipleri geldiğinde uyuyormuş gibi davrandıkları tespit edildi.