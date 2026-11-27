Kocasını öldürüp servetini paylaşacaktı! Polisi görünce oynadığı oyun pes dedirtti

Denizli'de elleri ve ayakları bağlanarak boğulan 49 yaşındaki Fedai Karagöz'ün öldürülmesine ilişkin şüphelilerin itirafları cinayetin perde arkasını ortaya çıkardı. Boşanmak istediğini ancak eşinin bunu kabul etmediğini ileri süren A.K., iki arkadaşıyla birlikte cinayeti planladığını itiraf etti. Şüphelilerin cinayetin ardından cesedi yok etmeyi ve Karagöz'ün mal varlığını paylaşmayı planladıkları belirlendi.